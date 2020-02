von Ingrid Böhm

Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden kann mit dem Geschäftsbereich Rheinfelden auf eine solide Bank in der wirtschaftlichen Entwicklung bauen. „Grundsätzlich können wir Gutes berichten“, betonte Vorstandsvorsitzender André Marker beim Bilanz-Gespräch am Mittwoch. Das Kreditinstitut verbucht für den Hochrhein Zuwächse in allen Bereichen. Das Geschäftsvolumen wurde durch starke Kreditnachfrage und höhere Kunden-Einlagen auf 926 Millionen Euro ausgebaut, ein Plus von 7,5 Prozent.

Ausgzeichnetes Einlagenjahr

Beim Privatkundengeschäft lag die Einlagenentwicklung deutlich über dem Zuwachs des Gesamthauses. Der Zuwachs von 12,3 Prozent stellt sich für Rainer Liebenow auch als eine Folge niedriger Zinsen dar: „Die Kunden sparen mehr, wenn es keine Zinsen gibt.“ Sie legen inzwischen ihr Geld aber auch in Wertpapieren an. Dennoch hält Liebenow die Quote von 1,25 Prozent für „viel zu wenig“. Der Vorstand betrachtet es deshalb als Herausforderung für 2020, das Wertpapiergeschäft Richtung zehn Prozent auszubauen. Das Geld „nur auf das Girokonto zu legen, ist nicht zielführend“, so Liebenow. Die Kundeneinlagen (Private, Unternehmen, Kommunen) haben sich zum Vorjahr um 40,9 Millionen auf 373 Millionen erhöht. Der Wertpapierbestand stieg dabei um 1,4 Millionen Euro.

Girokonten legen zu

Obwohl die Sparkasse sich mit einem Marktanteil von 50 Prozent als führend bei den Girokonten im Geschäftsbereich Rheinfelden sieht, wurde eine zweiprozentige Steigerung (19.488 Konten) erreicht. Liebenow sieht den Erfolg dafür in einem stimmigen Geschäftsmodell, das den digitalisierten Umgang mit der Kontoführung über die App-Nutzung kontinuierlich ausbaut. Die Nutzer über mobile Endgeräte haben sich 2019 um 36,6 Prozent erhöht.

Sehr gutes Kreditgeschäft

Vorstandsmitglied Klaus Jost zeigt sich mit einem starken Kreditwachstum im Teilmarkt Rheinfelden um 13 Millionen und zugesagten neuen Darlehen in Höhe von 429 Millionen Euro zufrieden. Kredite für Unternehmen wurden mit 137 Millionen „auf hohem Niveau gehalten“. Im privaten Hypothekengeschäft wurde ein Kreditvolumen von 51 Millionen zugesagt, davon werden in diesem Jahr noch 19 Millionen ausgezahlt. Die Privatkunden kurbelten das Kreditgeschäft um 13 Millionen (plus 4,5 Prozent) an.

Teures Immobiliengeschäft

Nach wie vor geht es bei den Immobilienpreise nach oben. Das galt 2019 für Eigentumswohnungen und Häuser im Bestand wie für Neubauten. Dagegen haben sich nach Josts Analyse die hohen Mietpreise „stabilisiert“ und gehen jetzt seitwärts. Für Bestandswohnungen werden zwischen 8 und 10 Euro für den Quadratmeter verlangt, für Neubauten zwischen 10 bis 12 Euro. Dabei beobachtet Jost, dass sich die „Kluft vergrößert“ habe und sich Schweizer Anleger aufgrund der geringeren Rendite wieder zurückziehen.

Bei Neubauten hat der Kostenpunkt für Käufer für den Quadratmeter nochmals deutlich angezogen. Er lag zwischen 4500 bis 4800 Euro. Aber Jost nannte auch Spitzenpreise bis 5500 und für einzelne Penthäuser sogar 6000 Euro, die gezahlt werden. Aber nicht nur die Preise für neue Häuser und Eigentumswohnungen klettern weiter. Auch bei gebrauchtem Eigentum ist sogar bei Liegenschaften mit großem Investitionsstau laut Jost unter 2400 Euro/Quadratmeter nichts am Markt zu haben. Die Sparkasse hat im Rheinfelder Markt Immobilien im Wert von 10,7 Millionen Euro vermittelt. Das waren trotz des beschränkten Angebotsmarkts immerhin 28 und 18 Eigentumswohnungen. Dabei stellt die Sparkasse fest: „Von Nollingen und Herten geht eine besondere Attraktivität aus.“ Wegen der hohen Nachfrage von Eigennutzern, sieht Jost weiterhin keine Anzeichen für eine Immobilienblase. Er bedauert aber, dass bei diesen Preisen „Familien mit Kindern vom Markt als Käufer abgeschnitten bleiben“ und sich daran so rasch nichts ändern werde.

Weniger Erträge

Mit einem Gesamtwachstum in der Bilanzsumme von mehr als 60 Millionen Euro im vergangenen Jahr zeigt sich der Vorstandsvorsitzende André Marker „sehr zufrieden“. Allerdings zieht die Ertragslage nicht entsprechend mit. Die rückläufige Zinsspanne verringert auch die Verdienstmöglichkeiten und führt zu sinkenden Überschüssen. Für 2019 sind dies 23,5 Millionen im Betriebsergebnis. Trotz des „auskömmlichen“ Ergebnisses bleibt für die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden eine starke Eigenkapitalquote wichtig. Sie bildet die Voraussetzung, um Kredite zu vergeben.