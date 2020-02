von Petra Wunderle

Die Skizunft Rheinfelden plant eine Neuordnung. Das bedeutet, dass traditionelle Vorstandsposten in Zukunft in einem Team gebündelt werden. Gudrun Hauck, die bei der Hauptversammlung in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt wurde, hat sich für die Neuordnung eingesetzt, da mehrere langjährige Mitglieder auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatten. Die Arbeiten rund um das Thema Nachwuchsförderung übernimmt nun ein junges Team mit Koordinatorin Julia Grether gemeinsam. Zudem gibt es das Projekt „Verantwortung“, das aber nicht zum Vorstand gehört.

Der Verein Die Skizunft Rheinfelden hat 408 Mitglieder, der Kontakt zum Verein ist möglich per E-Mail (info@skizunft.de).

2019 fanden vier Zukunftsworkshops statt. Es wurde beispielsweise die Internetseite entschlackt, das Alter für die Kinderbetreuung auf vier Jahre heruntergesetzt, neue Ziele für Tagesausfahrten im Winter entdeckt und Trainingskooperationen mit befreundeten Vereinen geschlossen.

Der Skitouren-Schnuppertag ist auf den Samstag, 15. Februar, terminiert. In Planung sind außerdem eine Werkstatt der Montagsradler und ein monatlicher Skizunfthock ab diesem Frühjahr. Für die Mountainbikegruppe wird ein zweiter Trainer gesucht. Sepp Hagn leitet die Radler, die sich in vier Gruppen unterteilen, und er kann behaupten: „Alles funktioniert einwandfrei. Im Winter geht es ersatzweise ins Fitnessstudio und sonntags ist Nordic Walking angesagt. Beim Mountainbike mit Ralf Weber sollen die „Nightrides“ im Winter zudem ein fester Bestandteil werden.

„Wir bewegen Massen an Menschen“, berichtete Julia Grether von der Schneesportschule. So wurden in den vergangenen zwei Wintern knapp 300 Personen betreut. „In diesem Jahr ist ein Run auf Ski- und Snowboardkurse, so viele Anmeldungen hatten wir noch nie“, ergänzte Hauck. Aus diesem Grund würde sich die Zunft über weitere Trainer, Skischullehrer und Helfer freuen.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Gudrun Hauck, Finanzchef Klaus Auer, Mitgliederbetreuerin Ulrike Schweitzer, Mountainbike Jürgen Asal, Rennrad und Nordic Walking Sepp Hagn, Rennrad neu Martin Senger, Mountainbike und Technik Ralf Weber, Technischer Leiter Willi Baumann sowie das Team Nachwuchsförderung mit Julia Grether, Sascha Goldmann, Axel Hirtle, Robin Merz und Claudio Serafini. Willi Baumann wurde zum Ehrenmitglied ernannt.