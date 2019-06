von Horatio Gollin

Schürfwunden, verlorene Mamas, freche Jungs und medizinische Notfälle: Bademeister haben vor und nach Betriebsende verschiedene Aufgaben im Freibad zu erfüllen. Hauptaufgabe ist aber die Aufsicht während der Besuchszeit. Wir haben den 34-jährigen Bademeister Paul Schumacher am Samstag über die Schulter geschaut.

Das Wasser spritzt weit in die Höhe, als der Paketsprung – landläufig besser bekannt als Arschbombe – vom Fünf-Meter-Turm die Oberfläche durchschlägt. Der Jugendliche paddelt gemächlich zum Beckenrand, als schon der nächste ins Becken platscht. Mit dem Auftauchen gellt ein unüberhörbarer Pfiff durchs Freibad und Bademeister Paul Schumacher deutet auf die beiden Kids: „Ihr zwei kommt mal her.“ Mehrere Jugendliche traben an, ein Vater gesellt sich dazu. Schumacher erklärt, dass keiner ins Wasser springen darf, während ein anderer gerade raus schwimmt. Die Jungen sehen es aufgrund der Verletzungsgefahr ein, dann können sie wieder los.

Am Samstag war bei 24 Grad alles noch recht übersichtlich. An heißen Tagen, wenn es im Freibad wimmelt, sind Schumacher und seine Kollegen besonders gefordert. | Bild: Horatio Gollin

Seit elf Jahren ist Schumacher Bademeister im Rheinfelder Freibad, mittlerweile stellvertretender Betriebsleiter. Sicherheit ist das oberste Gebot. „Die Jugendlichen muss man zurecht weisen“, erklärt der 34-jährige Lörracher. „Wir bauen von Anfang an Druck auf, damit wir im Lauf der Saison keine Probleme bekommen.“ Einen Anpfiff gibt es etwa beim seitlichen Einspringen in Schwimmerbecken oder wenn mehr als ein Jugendlicher auf den Fünf-Meter-Turm steigt. Schumacher hat Verständnis dafür, dass Jugendliche nicht immer an Regeln denken und auch ihre Grenzen austesten. Das nimmt er ihnen nicht übel, aber weist sie konsequent in ihre Schranken.

„Unfälle sind zum Glück selten und in den letzten Jahren hatten wir keinen Ertrinkungsfall“, sagt Schumacher. In der vergangenen Saison war es einmal ziemlich knapp und der Kollege Daniel Rakow rettete einen Badegast vor dem Ertrinken. Kleine Unfälle sind dagegen häufiger. Dabei handelt es sich meistens um Schürfwunden oder kleinere Platzwunden.

„Die Aufsicht wird von den Badegästen sehr geschätzt“, meint Schumacher. Selten ist ein Badegast mal uneinsichtig und wird laut, dann wird im Extremfall die Polizei dazu gerufen, aber einen Sicherheitsdienst, wie in manchen Großstädten und nun auch in Lörrach üblich, braucht es in Rheinfelden nicht. Körperlich angegriffen wurde Schumacher noch nie.

Pro Schicht führen zwei Bademeister Aufsicht über die sechs Becken. An Wochenenden werden sie von Jugendlichen des DLRG-Ortsvereins verstärkt. Am Rande des Schwimmerbeckens treibt eine Frau auf dem Rücken. „Schau mal nach, ob da alles okay ist“, schickt Schumacher einen DLRG-Jugendlichen los, da sich die Frau längere Zeit nicht mehr rührt. Auf halbem Weg kann er aber wieder kehrt machen, die Frau hatte wohl nur den Sonnenschein genossen und paddelt wieder wohlauf im Wasser, ahnungslos von der Sorge um sie. Derweil gellt der nächste Pfiff durch das Freibad und Schumacher deutet zwei Jugendlichen im Schwimmerbecken an, dass sie nicht auf der Leine sitzen sollen, die Spiel- und Schwimmerbereich trennt.

„Es gibt Leute, die denken, wir sind unhöflich, weil wir sie im Gespräch nicht anschauen, aber wir müssen immer die Becken beobachten“, erklärt Schumacher. Die Stammgäste wissen das und halten mit den Bademeistern gerne einen kleinen Plausch. An heißen Tagen, wenn das Bad voll ist, kommt es schon mal zu Beschwerden der Besucher über die Sauberkeit. Insgesamt steht das Bad aber hoch im Kurs bei den Badegästen. Für die Sanierungsmaßnahmen im Freibad in den letzten zwei Jahren hat Schumacher ein gutes Feedback bekommen.

Vor allem ist es die Abwechslung, die den Beruf attraktiv macht. Auch Grünpflege im Beckenbereich und die Beckenreinigung obliegen den Bademeistern, die täglich vor Betriebsbeginn die Sauger in drei Becken ansetzen und nach Betriebsschluss in den anderen. Die Beckenränder werden regelmäßig händisch gereinigt. Dreimal täglich werden Wasserproben entnommen.

Schumacher schaut als Sicherheitsbeauftragter auch nach Ordnung im Bad. Vor der Saison sind die Bademeister in der Vorbereitung eingespannt sowie im Herbst das Freibad winterfest zu machen, bevor es ins Hallenbad geht. „Man hält sich fit“, lobt Schumacher den Beruf. Fitness ist ihm wichtig und dem Arbeitgeber ist er dankbar, dass den Bademeistern eine Stunde Training in der Arbeitszeit gewährt wird, die sie natürlich zum Schwimmtraining im Freibad nutzen.

Ein besonderes Ärgernis ist, dass viele Badegäste nicht durch die Durchschreitebecken gehen, sondern durch die Anpflanzungen abkürzen und den Beckenbereich mit Schuhen betreten. „Unsere Badegäste wissen das schon, aber am Wochenende sind auch viele Fremde da, dann braucht man permanent eine Person, die das kontrolliert.“ Daher ist Schumacher froh um die Verstärkung durch die DLRG, die dem Bademeister die Möglichkeit gibt, sich auch um solche Angelegenheiten zu kümmern. „Aufsicht macht Spaß. An solchen Tagen, wenn es übersichtlich ist, ist es herrlich“, sagt Schumacher.

Sommernachtsschwimmen: Das Freibad bietet an drei Samstagen Sommernachtsschwimmen von 18 bis 22 Uhr an: 15. Juni Electrified Soul; 20. Juli Headhunter; 14. September Z-202.