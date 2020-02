von Horatio Gollin

Die katholische Seelsorgeeinheit Rheinfelden veranstaltet jährlich vier Freizeitlager für Kinder. Ein Schutzkonzept dient den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen als Leitfaden für den richtigen Umgang mit den Schutzbefohlenen. Die Gruppenleiter werden in einer Präventionsschulung dafür sensibilisiert.

Die Vorgabe Die Gemeinden im Landkreis Lörrach sind aufgefordert, ein Schutzkonzept zu erstellen. In Rheinfelden wurde es 2018 verabschiedet. Als Präventionsfachkraft war Simone Zimmermann an der Erstellung beteiligt. „Darin steht, wie man in welcher Situation reagieren soll. Ansprechpartner sind vermerkt“, erklärt sie. „Was für die Lager gilt, gilt auch für andere ehrenamtliche Bereiche, wo wir mit Schutzbefohlenen zu tun haben.“

Jedes Jahr betreut die katholische Seelsorgeeinheit zahlreiche Jugendliche in ihren Sommerlagern auf der Leinegg, dem Sommerlager Warmbach-Nollingen (Solawano), dem Hertener Ministrantenlager und dem Dinkelberglager. Diese Zeitung hat mit den Pastoralreferenten Simone Zimmermann und Matthias Wößner sowie den Lagerleitern Anna Uhlmann und Stefan Eckenstein darüber gesprochen, was sich in den vergangenen zehn Jahren, seit der Aufdeckung eines großen Missbrauchsskandals in katholischen und später auch anderen Bildungseinrichtungen, im Bereich der Präventionsarbeit geändert hat und wie die Seelsorgeeinheit heute aufgestellt ist.

„Wir machen ja Bezugsarbeit“, sagt Eckenstein, der seit 2010 Solawano-Lagerleiter ist. In dem Hauslager in den Sommerferien kümmern sich 25 Gruppenleiter, Köche und anderes Personal um rund 60 Kinder von acht bis 13 Jahren. Dabei sind die Gruppenleiter auch einmal Vater- oder Mutterersatz. „Die Kinder suchen Kontakt. Das ist normal. Aber früher war es unbefangener.“ Der Diplom-Sozialarbeiter meint, dass die Betreuer heute mehr darauf achten, ob sie nicht eine Grenze überschreiten. In die Gemeinschaftsduschen werde bei Lärm nicht mehr einfach so hineingeschaut oder auch beim Umziehen auf die Privatsphäre der Kinder geachtet.

Die Jugendleiterkarte ist Voraussetzung, dass man ab 16 Jahren Gruppenleiter werden kann. Mit einer Schulung werden die Gruppenleiter generell auf ihre Aufgabe vorbereitet und in einer Präventionsschulung sensibilisiert. „Für uns als Seelsorgeeinheit sind Prävention und Sensibilisierung ganz wichtig“, sagt Wößner. „Wir fangen nicht erst an, wenn ein Übergriff passiert, sondern es geht um einen grenzachtenden Umgang miteinander.“ Dabei geht es nicht nur um Missbrauch, sondern auch um Mobbing und verbale Gewalt. Eckenstein erzählt, dass Betreuer früher bei einem blöden Spruch oft mitgelacht hätten, heute werde interveniert. „Das Verständnis um die Sache und der Umgang miteinander haben sich verändert“, sagt Eckenstein.

Die Psychologiestudentin Anna Uhlmann leitet im Team mit zwei anderen das Zeltlager auf der Leinegg, wo sich in den ersten zwei Sommerferienwochen rund 75 Kinder von acht bis 13 Jahren tummeln, die von 30 Personen betreut werden. Den Austausch mit den anderen Lagerleitungen in der regelmäßigen Leiterrunde finden sie hilfreich: „Sobald man über ein Thema diskutiert, wird man auch für Schwachstellen im eigenen Lager aufmerksamer.“

Schulung für Jugendliche

Für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die später ins Leiterteam wechseln wollen, gibt es noch ein einwöchiges Pfingstlager. „Da merkt man das mit dem verbalen Umgang noch mehr“, sagt Uhlmann. Das Pfingstlagerteam hat eine eigene Schulung für die Jugendlichen erarbeitet. „Das wird zunächst belächelt, aber dann merkt man, dass auch die Jugendlichen sensibilisiert werden“, erzählt Uhlmann.

Polizeiliches Führungszeugnis

Für alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist die Präventionsschulung sowie die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses verpflichtend. „Präventionsarbeit hat nicht erst mit der großen Missbrauchswelle angefangen, die gab es auch schon in den Jahrzehnten vorher“, sagt Matthias Wößner. Aber: „Sie hat dadurch ein größeres Gewicht bekommen.“