von Ansgar Taschinski

Trotz der sengenden Hitze wurde am Samstag im prallen Sonnenschein vor der Bühne selbst während der heißesten Zeit des Tages ausgiebig gefeiert. Um den zahlreichen Gästen zumindest etwas Abkühlung zu verschaffen, hatten die Veranstalter rund um das Gelände zahlreiche Duschen aufgestellt, die zumindest kurzzeitig Erfrischung verschaffen konnten. Auch der gelegentliche Wasserstrahl, der als Regen auf die Zuschauer vor der Bühne herunter regnete, sorgte für eine willkommene Abkühlung.

Unter den Sonnenschirmen drängten sich einige um die wenigen Schattenplätze. Doch auch wenn sich viele um einige Grad kühlere Temperaturen gewünscht hätten, ließ sich davon niemand abhalten, wild zu tanzen, ausgiebig zu feiern und laut mitzusingen. So erinnerten die Partylaune und Hitze immerhin an den letzten Mallorca-Urlaub.

Dicht gedrängt ging es so auch um die zahlreichen Getränkestände zu. Egal ob mit oder ohne Alkohol – die Verkäufer kamen immer mal wieder kaum nach, das Bier schnell genug aus dem Zapfhahn laufen zu lassen. „Es ist gut was los, die Leute sind gut drauf, und bisher war auch noch niemand allzu betrunken“, sagt Sarah Kunz, die als Verkäuferin an einem der Bierbrunnen arbeitet. Bei den alkoholfreien Getränken halten sich am Nachmittag Wasser und Bier noch die Waage, wie Verkäufer Marcello Orlando erklärt.

Entschlossen zum Feiern – das Rheingaudi-Festival zog wieder jede Menge Fans an. | Bild: Ansgar Taschinski

Vor der Bühne ist die Stimmung ausgelassen. Dedizierte Fans haben sich vor der Bühne noch nicht eingefunden, gefeiert wird trotzdem. Trotz der Hitze gebe es bislang keine Probleme, so Steven Markmann, der als Security vor der Bühne steht. Das gehe meistens erst gegen neun oder zehn Uhr abends los, wenn die Leute immer betrunkener wären. Auf die Frage, wie er sich selber vor der Sonne schütze, zeigt er auf einen kleinen Sonnenschirm und grinst. Dann heißt es wieder den Wasserschlauch in die Hand zu nehmen, und die Feierenden vor der Bühne zumindest für die nächsten fünf Minuten etwas abzukühlen. Gut zu tun hat auch die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Rheinfelden.

Während des Nachmittags mussten bereits sieben Personen wegen Kreislaufproblemen behandelt werden, wie Einsatzleiterin Vivian Winzenried erklärt. Mit acht Leuten und einem Rettungswagen sei man vor Ort, sagt sie. Zwei zeigten dabei auch direkt auf dem Festival-Gelände Präsenz und sprächen mit den Leuten. Trotz der Hitze sei die Stimmung im Team aber gut. Man suche Schatten und die Nähe der Ventilatoren und trinke viel. Außerdem habe jemand Eis vorbei gebracht.

Ob mit bunten Strohhüten und Mottoshirts oder im Bikinioberteil oder mit bloßem durchtrainiertem Oberkörper – die Besucher tanzen und feiern gegen die hohen Temperaturen an. „Wer war dieses Jahr schon auf Malle?“, fragt Sängerin Sabrina Berger in die Runde, und die Hälfte der Menge streckt die Hände in die Höhe. „Und wer geht noch?“, will sie wissen – und fast alle anderen reißen die Arme hoch. Textsicher wird mitgesungen und es wird ausgiebig getanzt.

Die Zuschauer erlebten unter anderem Sängerin Sabrina Berger auf der Bühne. | Bild: Ansgar Taschinski

Das sagen die Besucher

„Es ist super geil“, sagt Lukas Wehrle. Er ist bereits zum vierten Mal bei der Rheingaudi dabei. Auch wenn es drei bis vier Grad kühler sein dürfte, sei es super und ein Hut helfe. Auch ein Sonnensegel wäre nicht schlecht gewesen, findet er. Mit Wasserpistolen und bunten Schirmhüten ist auch Fabian Steffen mit seinen Kollegen aus Waldshut-Tiengen vorbei gekommen. „Wir sind Malle-Fans“, sagt er. Die Hüte habe man extra gestern noch im Internet bestellt. Die Party sei richtig geil.

Die Laune auf dem Festivalgelände sei gut, findet auch Angelina Soppes, die zum ersten Mal dabei ist. Alles sei toll organisiert und insbesondere die Duschen seien perfekt. Aus Inzlingen ist Dustin Juhnke mit seinen Freunden gekommen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sie sich die große Party nicht entgehen lassen und wollen sie sich auch in diesem Jahr nicht entgehen lassen. Es sei toll, dass die Preise etwas gesenkt wurden, sagt er, und auch, dass es mehr Duschen gebe. Einzig ein paar Trinkwasserspender wären gut gewesen, für diejenigen, die später kein Geld mehr hätten, um sich noch ein Wasser zu kaufen.

Bei heißen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein erlebten die Besucherinnen und Besucher bei der Rheingaudi auch diesmal eine mehr denn je heiße Party. Da stellte sich locker ein Gefühl wie auf der beliebten Urlaubsinsel ein.