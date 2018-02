Das Jahresprogramm der Schlosskonzerte Beuggen liegt vor. Am Sonntag, 4. Februar, eröffnen die „Freiburger Spielleyt“ mit mittelalterlichen Klängen die Saison. Der künstlerische Leiter Denis Severin spricht im Interview über das Jahresprogramm und über die Vorzüge des Rittersaals als Konzertort.

Herr Severin, wie ist das erste Jahr für die Schlosskonzerte nach dem Besitzerwechsel gelaufen?

Es ist sehr gut gelaufen. Ich hatte mich im Vorfeld mit dem Betreiber des Schlosshotels, Christian Herzog, getroffen. Er und der Besitzer Kai Flender haben ausdrücklich ihren Wunsch geäußert, dass wir die Reihe der Schlosskonzerte fortsetzen. Sie schätzen die Konzerte und sind bereit, weiterzumachen. Auch die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden unterstützt uns weiterhin.

Wie kam es, dass die Konzerte nun im Rittersaal stattfinden und nicht mehr wie bisher im Bagnatosaal?

Es gibt zwei Gründe, warum wir den Rittersaal nutzen. Wir haben ab und zu richtig viele Leute, und in diesem Fall ist im Rittersaal mehr Platz. In den Bagnatosaal passen etwa 80 Zuhörer, und manchmal, wenn es richtig voll war, mussten wir die Tür offen lassen und bis ins Treppenhaus hinaus bestuhlen. Da wurde es schon manchmal recht eng, weil der Bagnatosaal auch schmaler ist. Im Rittersaal ist mehr Luft und mehr Platz, da ist Raum für mehr Zuhörer. Vor allem bei einem Konzert, zu dem viele Leute kommen, ist es dort viel angenehmer. Der Rittersaal wird mit den schwarzen Stühlen aus dem Bagnatosaal bestückt. Wir haben schon gute Erfahrungen gemacht mit Konzerten im Rittersaal. Ich fand die Akustik gut.

Was war Ihnen bei der Auswahl des neuen Jahresprogramms wichtig?

In erster Linie schauen wir, dass die Qualität stimmt. Das ist nach wie vor der wichtigste Punkt, egal ob es bekannte oder unbekanntere Musiker sind. Ich kann Ihnen hundertprozentig garantieren, dass das Niveau in jedem Fall absolut hochwertig ist. Wir achten bei der Auswahl sehr auf die Qualität. Das Zweite ist, dass unser Programm vielseitig und abwechslungsreich in den Besetzungen ist. Wir wollen auch immer mal etwas Anderes bieten. So haben wir in diesem Jahr erstmals ein Saxophonquartett zu Gast, das wollte ich schon lange mal im Programm haben. Ich habe das Fukio Saxophon Quartett bei einem Kammermusikwettbewerb im Elsass gehört, wo ich in der Jury war. Das Ensemble hat gerade vor einem Jahr den ersten Preis gewonnen. Sie waren dermaßen fantastisch, dass ich sie sofort engagiert habe.

Mit den Freiburger Spielleyt haben Sie zum Auftakt ja einen echten Publikumsmagneten.

Ja, die sind so bekannt in der ganzen Region, die brauchen gar keine Werbung mehr. Dieses Ensemble für frühe Musik zieht immer sehr viele Besucher an, was uns natürlich freut.

Beim Konzert mit „Cellissimo“ bringen Sie wieder Ihre Cellostudenten mit.

Ich war selber sehr positiv überrascht, dass vor zwei Jahren, als ich mit meinem Celloensemble „Cellissimo“ zum ersten Mal hier gespielt habe, die Schlosskirche damals fast voll war. Deshalb haben meine besten Studenten von der Hochschule für Musik in Genf und der Hochschule der Künste in Bern jetzt ein weiteres Konzert für Schloss Beuggen vorbereitet. Es gibt inzwischen ein schönes Repertoire an Originalkompositionen und Arrangements für Celloensemble. Wir werden unter anderem ein Originalstück von Heitor Villa-Lobos spielen. Die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker haben viele Arrangements für sich machen lassen, und da Cellisten sich sehr kooperativ und kollegial zeigen, gibt es mittlerweile viele Arrangements für größere Cellobesetzungen.

Es gibt auch ein Wiedersehen mit der aus Rheinfelden stammenden Opernsängerin Tanja Ariane Baumgartner, die zuletzt bei den Bayreuther Festspielen Furore gemacht hat.

Ja, das freut mich sehr, dass das geklappt hat und es wieder einen Liederabend mit Tanja Ariane Baumgartner gibt. Wir fragen sie immer wieder, denn sie ist ein echter Weltstar, ist nett und unkompliziert und hat hier in ihrer alten Heimat und in der Region ein eigenes Publikum. Normalerweise kommen, so ist jedenfalls die Erfahrung der Veranstalter, zu Liederabenden nicht so viele Leute. Bei Tanja Ariane Baumgartner aber ist der Saal immer voll. Dieses Mal wird sie ein romantisches Programm mit Liedern von Brahms, Wagner und Elgar bringen, das sehr gut zu ihrer Mezzosopranstimme passt.

Was haben Sie sonst an Besonderem im Programm?

Zum Schluss haben wir noch mal Barockmusik im Schloss, das war in der vergangenen Saison ein tolles Projekt, deshalb wollten wir es noch mal aufnehmen, wieder mit dem erstklassigen Flötisten Stéphane Rety und dem Cembalisten Sergei Tscherepanov. Dieses Mal kommt noch der berühmte Barockgeiger Andrés Gabetta dazu, der Bruder der Starcellistin Sol Gabetta. Ich werde auf dem Barockcello mitspielen, wir bringen ein spannendes Programm mit Bach und Telemann.

Sind die treuen Stammhörer dabei geblieben oder sind neue dazugekommen?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die fast immer kommen und seit Jahren treue Besucher sind. Dann gibt es welche, die sich nur für das eine oder andere Programm interessieren. So sind einige zum Beispiel speziell zu dem Tangokonzert gekommen, das wir mal gemacht haben. Diese Tangofans gehen dann nicht unbedingt auch zum Liederabend. Deshalb ist es wichtig, dass die Programme vielseitig sind und jeder etwas für seinen Geschmack findet.

Zur Person

Denis Severin, geboren 1973 in der Ukraine, unterrichtet als Celloprofessor an der Hochschule für Musik in Genf und der Hochschule der Künste in Bern. Zunächst war er künstlerischer Beirat im Organisationsteam der Schlosskonzerte. 2017 übernahm er die künstlerische Leitung. Severin lebt in Basel.