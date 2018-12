von Horatio Gollin

Herr Gschöpf, welche Filme liefen dieses Jahr besonders gut?

2018 gab es meines Wissens nach zwei Filme, die in Deutschland über drei Millionen Besucher geschafft haben. Das waren ,The First Avenger: Civil War’ und ,Fantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen’. Alle anderen Filme haben bundesweit bei Weitem nicht die angestrebten Besucher geschafft. Das ist von den Ergebnissen her extrem schlecht.

Alle Filme fielen also beim Publikum durch?

Komplett. In jeder Filmsparte blieben die Ergebnisse unter den Erwartungen. Im Grunde lief bis Anfang November alles schlecht, mit Ausnahme von drei Filmen: Mamma Mia, Hotel Transsilvanien 3 und Die Unglaublichen 2.

Gab es auch etwas Überraschendes?

Hotel Transsilvanien 3 war mit seinen 3065 Besuchern in Rheinfelden schon sehr gut besucht. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Wir hatten jedes Jahr zwei bis vier Filme, die über 3000 Besucher gebracht haben, aber dieses Jahr nur diesen einen.

Was sind die Gründe für das schlechte Kinojahr?

Viele meinen, der Misserfolg hänge mit dem lange andauernden Sommer zusammen. Mitte April hat es schon mit den Schönwettertagen angefangen und es ging bis Ende Oktober. Ich glaube aber, das grundsätzliche Problem ist, dass 2018 die Filme nicht den Geschmack des Publikums getroffen haben. Das hat nichts mit dem Sommer zu tun. Die Filme, die funktioniert haben, haben auch im Sommer funktioniert. Da sehe ich keinen Kausalzusammenhang.

Wo lag Ihrer Meinung nach das Problem?

Die Produktionen waren derartig schwach, dass sie nicht gegen das Wetter ankommen konnten. Die Branche klagt über etwa 17 Prozent Rückgänge, da liegen wir auch im Trend. Das schlechte Kinojahr 2018 würde ich eher als ein schlechtes Produktionsjahr bezeichnen. Auch die Fußball-WM hat nicht so einen Einfluss, dass die Besucherzahlen um 17 Prozent einbrechen. Meines Wissens hat keiner mit solch’ extrem schlechten Zahlen gerechnet. Da sind alle erstaunt.

Wie stellt man ein Programm zusammen, wenn der echte Blockbuster fehlt?

Das Problem ist, dass wir nur das zeigen können, was auf den Markt kommt und was kleine Kinos von den Verleihern bekommen. Wir haben keinen Einfluss auf die Produktionen und im Grunde zwingt uns der Verleiher, das zu spielen, was er auf den Markt bringen möchte. Wir dürfen uns nicht Filme herauspicken. Der Verleiher sagt sogar, welche Vorstellungen gespielt werden müssen. Das ist für mich auch ein Grund für schlechte Zahlen. Wir müssen Vorstellungen anbieten, die nicht funktionieren. Wir buhlen zwar mit anderen Kinos um die Gunst der Besucher, aber die Verleiher konkurrieren um die Leinwände. Um den anderen zu schädigen, verlangen sie Vorstellungszeiten, nur, damit der andere Verleiher nicht seine Filme bringen kann. Die bekriegen sich auf dem Rücken der Kinobetreiber.

Was kommt nächstes Jahr ins Kino?

Nächstes Jahr ist das Filmangebot nach meiner Einschätzung gut, und ich hoffe, dass die 17 Prozent wieder aufgeholt werden können, aber da möchte ich mit Prognosen lieber vorsichtig sein. Ich denke, dass im Jahr 2018 gegipfelt hat, was sich 2016 und 2017 schon gezeigt hat. Einige Filme haben die Erwartungen nicht erfüllt, etwa ,Atomic Blonde’ oder ,Wonder-Woman’. Ich gehe davon aus, dass im Moment, zumindest, was den deutschen Markt angeht, die amerikanischen Macher am Markt vorbei produzieren. Die Kundschaft ist mancher Filme einfach überdrüssig.

Sie haben aber Hoffnung?

Ich denke, dass die Produzenten lernfähig sind. Es gibt immer wieder ein schlechtes Jahr, nach dem die Produzenten sich dann eines Besseren besinnen. Wir sehen also trotz der schlechten Zahlen positiv in die Zukunft und werden weiterhin in unsere Kinos investieren, wie wir es auch dieses Jahr getan haben. Im Januar ist dann die Theke in Rheinfelden dran, insofern die Handwerker mitmachen.

Fragen: Horatio Gollin