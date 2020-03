von Elena Borchers

Herr Günther, war der Vortragsabend gut besucht?

Es waren zehn Besucher da, was in Zeiten von Corona sicherlich viel ist.

Welche Fragen haben die Besucher besonders beschäftigt?

Ein Thema, das viele beschäftigt, ist die Frage der angemessenen Unterstützung. Im Alter ist es nicht immer einfach, Unterstützung anzunehmen, dagegen gibt es viele Widerstände. Gerade Fremde möchte man nicht in seine eigenen vier Wände lassen, manche möchten den Haushalt nicht abgeben oder wissen ganz genau, wie sie etwas gemacht haben wollen. Viele ältere Menschen hätten es darum am liebsten, wenn ein Angehöriger alle Aufgaben übernehmen würde.

Was kann man als Angehöriger in so einem Fall tun?

Man muss sich als pflegender Angehöriger fragen, welche Aufgaben angemessen sind und welche nicht. Pflege sollte nur das ausgleichen, was die gepflegte Person nicht mehr alleine machen kann. Zu erkennen, ob jemand etwas wirklich nicht mehr kann oder einfach zu bequem ist, ist aber sehr schwierig. Man muss eine Person genau kennen oder so vertraut sein, dass man das besprechen kann. Die Schwierigkeit besteht auch darin, dass jeder Einzelfall anders ist, es gibt keine Pauschallösung.

Was wurde noch angesprochen?

Ein weiteres Thema kam auf, weil ich die Behauptung aufgestellt habe, dass man auch im Alter noch herausgefordert ist, neue Kontakte zu knüpfen. Der Wunsch nach Kontakt darf nicht alleine auf dem pflegenden Angehörigen lasten. Es gibt sehr oft Unterschiede zwischen dem Kontaktwunsch des Gepflegten und des Pflegenden. Letzterer hat meist, wenn es etwa das Kind des zu Pflegenden ist, einen Beruf und eine eigene Familie.

Gerade für ältere Menschen ist das aber sicher nicht einfach, oder?

Das stimmt. Gerade im Alter wird der Bekanntenkreis immer kleiner, etwa, weil Freunde sterben, man selbst nicht mehr so mobil ist oder wegziehen muss, etwa in betreutes Wohnen. Und auch, wenn es nicht leicht ist, sollte man dort immer neue Kontakte knüpfen. Diese Aussage von mir hat zu Diskussionen geführt, es wurde gesagt, dass viele alte Menschen das nicht mehr könnten. Und es ist natürlich nicht einfach, neue Menschen kennenzulernen, wenn man selbst eingeschränkt ist, etwa nicht mehr gut gehen kann und schlecht hört. Aber es ist wichtig, denn Vereinsamung ist ein großes Problem.

Zur Person Stefan Günther (55) ist Diplom-Psychologe, systemischer Paar- und Familientherapeut und Mediator. Er ist Fachbereichsleiter Psychologische Beratung in der Beratungsstelle im Diakonischen Werk Lörrach.

Was also tut man, wenn ein Angehöriger unangemessen viel von einem fordert?

Man muss lernen, dass man auch mal nein sagen darf. Man muss sich selbst Auszeiten nehmen und Pausen machen, das ist sehr wichtig, damit man wieder andere Dinge im Kopf hat. Wenn man jemanden braucht, der für diese Zeiten in der Pflege einspringt, sollte man das frühzeitig organisieren. Denn es ist in der Realität nach wie vor schwierig, geeignete Hilfen zu finden. Aber ganz wichtig ist, dass man sich selbst diese Pausen erlaubt und kein schlechtes Gewissen hat.

Welche positiven Aspekte hat die Pflege von Angehörigen?

Die Pflege eines Angehörigen ist eine sehr wichtige Zeit, weil man sich noch einmal sehr nahe kommt. Das gilt etwa, wenn eine Frau ihren Mann pflegt oder umgekehrt, und auch, wenn ein erwachsendes Kind seinen Eltern nochmal ganz nah kommt. Pflege bedeutet Nähe und Intensität. Diese Nähe kann natürlich auch schwierig sein, die Abhängigkeit in der Pflege kann als Belastung wahrgenommen werden.

Gibt es einen Punkt, ab dem Pflege im Heim besser ist als zu Hause?

Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber manchmal ist es notwendig, diese Entscheidung zu treffen. Es liegt nicht jedem, zu pflegen, und nicht jeder ist leicht zu pflegen. Es kann irgendwo der Punkt kommen, an dem man die Pflege abgeben muss. Das ist sehr schwierig und kann zu großen Spannungen in der Familie führen. Da sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung holen.

Wo kann man sich diese Hilfe holen?

Praktische Hilfe geben Pflegestützpunkte, dort kann man sich Rat holen, wo man welche Unterstützung bekommt. Psychologische Unterstützung gibt etwa die Psychologische Paar- und Lebensberatungsstelle in der Bahnhofstraße in Lörrach, wo ich auch arbeite. Wir planen auch eine Gruppe, in der sich pflegende Angehörige austauschen können. Das sind fünf Abende in Lörrach ab dem ab 21. April.