Rheinfelden Die Narren singen sich ein für die Zunftabende

Das Zunftchörli probt fleißig für die beiden Zunftabende am 26. und 27. Januar im Bürgersaal. Der Kartenvorverkauf beginnt am morgigen Samstag.

Sie singen wieder: Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Austragung des großen Narrentreffens 2017, ölen die drei Frauen und sechs Männer um Oberzunftmeister Michael Birlin im Wasserturm ihre Stimmen und feilen an den Versen, um an den Zunftabenden, 26. und 27. Januar, als Zunftchörli aufzutreten.

Material wird es für eine halbe Stunde geben, versichert Birlin; auf zehn Themen habe man sich geeinigt. Über den Inhalt der humorigen Lieder und Dialoge halten die Sänger Stillschweigen. Nur soviel verrät Birlin: „Wir halten uns an das, was in Rheinfelden und den Ortsteilen passiert ist, mit ein paar Seitenhieben in Richtung Schweiz.“ Auch wenn die Bundespolitik genug Stoff geboten hätte, wie Sänger Helmuth Rieger anmerkt. Die Themen werden grob mit den anderen Programmgruppen abgesprochen, um häufige Wiederholungen zu vermeiden.

Die Mitglieder des Zunftchörli singen schon lange miteinander. Wie lange schon, weiß keiner mehr so genau – nach längerer Diskussion einigt sich man auf „35, mindestens 30 Jahre“. Neu hinzugestoßen ist dieses Jahr Conny Buske. Zwei Mitglieder haben semiprofessionelle Gesangserfahrung: Sabine Waibel als Kantorin in der römisch-katholischen Pfarrgemeinde Rheinfelden-Möhlin, Rieger als Mitglied der „Liederlichen Feel-Harmoniker“, die vergangenes Jahr nach 16 Jahren ihr Abschiedskonzert gaben. Salva Balbo spielt die Gitarre im Ensemble.

Weitere Mitglieder sind Günter Lützelschwab, Männi Rutschmann und Andreas Walter. Alle Sänger sind auch Mitglieder in der Narrenzunft. In einer Klausur bereits im Oktober wurden die Ideen gesammelt und erste Texte verfasst. „Mal suchen wir einen Text zu einem guten Lied, mal ein Lied, das zu einem unserer Texte passt“, erklärt Birlin. In der närrischen Freiheit ist vieles erlaubt; Birlin versichert aber, dass alles über der Gürtellinie bleibe: „Die letztendliche Verantwortung dafür trage ich.“ Nach der Klausur arbeitete Silvia Führer die Reime daheim aus, die noch mehrmals diskutiert werden.

Das Zunftchörli trifft sich in der heißen Phase der Vorbereitung zweimal in der Woche: Auch beim Besuch am Dienstag wurde noch um Reime und Halbtöne gerungen. Vorerst finden die Treffen noch im Wasserturm statt; am 22. Januar beginnen die Kostümproben im Bürgersaal.

Nicht verpassen!