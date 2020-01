von Elena Borchers

Aller Feinstaub-Diskussionen zum Trotz haben die Rheinfelder das neue Jahr wieder mit einem ordentlichen Knall begrüßt. Die wenigsten scheinen sich mit der Böllerei zurückgehalten zu haben – ganz im Gegenteil. Die Müllberge, die am ersten Tag des neuen Jahres auf Straßen und Plätzen zurückgeblieben sind, waren in diesem Jahr sogar noch größer als in den vergangenen.

„Wir rechnen mit minimum zehn Kubikmetern Müll“, sagt Andreas Asal, Mitarbeiter der Technischen Dienste. Und da sind die Ortsteile noch gar nicht mit eingerechnet. Asal war selbst mit fünf Kollegen am 1. Januar unterwegs, um die Straßen und Plätze soweit zu räumen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet war. Für die Rheinbrücke sind beide Städte im Wechsel zuständig, dieses Jahr haben sich Schweizer Reinigungskräfte darum gekümmert.

Relativ wenig Müll auf der Brücke

„Da die Brücke jedoch abgesperrt ist, fällt da relativ wenig Müll an“, so Asal. Den Platz rund um das Haus Salmegg haben er und seine Kollegen gereinigt. In den Ortsteilen waren dann am Donnerstag jeweils eine bis zwei Mitarbeiter der Technischen Dienst unterwegs, um die letzten Silvesterhinterlassenschaften einzusammeln.

Asal ärgert sich über die Dreistigkeit vieler Menschen. „Es ist schon frech und teilweise einfach nicht nachvollziehbar, was die Leute alles stehen und liegenlassen.“ Teilweise bleibe der Müll mitten auf der Straße liegen, was für Autofahrer gefährlich ist. An zerbrochenen Flaschen könnten sich Hunde und Fußgänger verletzen.

Nach der Böllerei alles wieder mitnehmen

Der Appell von Andreas Asal: „Man sollte eine Mülltüte mitnehmen und sein Zeug einfach mitnehmen, wenn man mit der Böllerei fertig ist.“ Doch nicht allein die Dreistigkeit der Menschen, auch die geänderte Struktur der Feuerwerkskörper sind laut Asal verantwortlich für die steigende Müllmenge. „Heute gibt es mehr große Batterien zu kaufen als früher, die verursachen regelrechte Müllberge.“

Ein generelles Verbot privater Feuerwerke hält er dennoch nicht für sinnvoll. „Man muss den Leuten ja auch ihren Spaß lassen.“ Vielmehr würde er sich wünschen, dass der Ordnungsdienst frühzeitig durch die Straßen ginge und kontrolliere, wo Müll rumliegt und dann auch mal bei den anliegenden Häusern klingelt und die Bewohner direkt zur Rede stellt.

Eines möchte Asal zum Schluss noch loswerden: „Alle, die an Neujahr um 7 Uhr aufstehen, um auf den Straßen für Ordnung zu sorgen, haben einen großes Lob verdient.“