Ein großer Andrang an Narren verschiedener Rheinfelder Cliquen und Schaulustigen herrschte am Montag rund um den Narrenbrunnen. Lautstark zogen über die Karl-Fürstenberg-Straße die Guggenmusiken auf dem Oberrheinplatz zum Maskenabstauben und Brunnenputzen der Dinkelberg-Schrate ein. Auch den weiteren Verlauf der Veranstaltung umrahmten die Gassenmoggis, d‘Maximale und die Guggis ‚81 musikalisch.

Bevor sich die Cliquenmitglieder an ihr Werk machten, überreichte Jürgen Zöhner, Vorsitzender der Dinkelberg-Schrate, noch den zwei Jung-Schraten Fabiene Wieber und Jonas Trefzer ihre Masken. Jonas Trefzer ist zwar schon seit Geburt ein Dinkelberg-Schrate und Fabiene Wieber läuft seit ihrem vierten Lebensjahr beim Umzug mit, aber traditionell bekommen die Schrate ihre Maske aus Lindenholz mit Heidschnuckenfell erst zum 14. Lebensjahr.

Kranz für den Narrenbrunnen

„D‘Nase wäsche, d‘Zähnle putze; mir wän sie jo au suuber putze; s‘Maskehoor des dün ma bürste un frisiere; dass es au gut ussieht bim marschiere“, trug Zöhner närrische Reime vor und Ehrenvorsitzender Günter Lützelschwab fiel mit ein: „Was no fehlt zum Brunnenglanze; ist ein us Tannenzweigle g‘bundner Kranz; de soll den Brunnen ziere; solang ma Fasnacht 2020 fiere.“

Auf Zöhners Kommando nahmen sich die Schrate mit Bürsten und Lumpen ihrer Masken an – wie sie es schon seit 16 Jahren am Dreikönigstag tun. Das Wasser des Brunnens wurde in Gang gesetzt und dieser ordentlich durchgeschrubbt und schließlich mit dem Kranz geschmückt.