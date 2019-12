von Sophia Kaiser

Ab Januar 2020 gilt die Kassenbonpflicht zur besseren Kontrolle von Verkäufern und Kunden durch das Finanzamt, um Steuerhinterziehung schwieriger zu machen. Auch wenn in den meisten Supermärkten das Ausdrucken des Kassenbons ein normaler Abschluss des Einkaufs und des Bezahlvorgangs ist, ist die neue Regelung mit mehr Aufwand für die Händler verbunden. Bäcker etwa müssen künftig ebenfalls für jedes Brötchen und Kioske für jeden Schokoriegel einen Kassenbon ausdrucken. Auch auf dem Wochenmarkt in Rheinfelden ist die Kassenbonpflicht mit einem deutlichen Mehraufwand verbunden.

Das Gesetz Mit dem Kassengesetz will die Bundesregierung Steuerbetrug etwa durch manipulierte Ladenkassen bekämpfen. Am 1. Januar 2020 soll das Gesetz, das im Dezember 2016 verabschiedet wurde, in Kraft treten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte vor Kurzem noch vergeblich auf Änderungen gedrängt. Er forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbons aus dem Gesetz zu streichen. Er warnte vor „Milliarden zusätzlicher Bons“ und forderte, die sogenannte Belegausgabepflicht „komplett abzuschaffen“. (AFP/dpa)

Das Stimmungsbild ist eindeutig – sowohl die Marktbeschicker, als auch die Kunden, die regelmäßig den Markt besuchen, halten nichts von der neuen Regelung. Einige Verkäufer haben allerdings bereits seit Jahren eine Registrierkasse, die für alle Einkäufe einen Kassenbon erstellt. Für sie ändert sich demnach ab Januar nichts.

Guiseppe Romano, der mit seinem Stand schon seit etwa 20 Jahren auf dem Wochenmarkt zu finden ist, hat vor etwa zehn Jahren auf ein elektronisches Kassensystem mit Bon aufgerüstet. „Damals gab es einen Zwischenfall auf dem Markt in Herten. Ein Kunde hat sich beschwert, dass er zu wenig Käse von mir bekommen hat. Seitdem habe ich die Kasse, damit die Kunden auf dem Bon sehen können, was sie gekauft haben und keiner misstrauisch ist. Klar, es ist überhaupt nicht umweltfreundlich, aber irgendeine Lösung muss es ja geben“, sagt Romano. Doch auch bei ihm wollen nicht alle Kunden einen Bon für ihren Einkauf, sagt Romano und zeigt einen kleinen Behälter, in dem er den Kassenzettel-Müll sammelt.

Wirtschaft Eine Papierrolle so lang wie zwei Marathons: Was die Bon-Pflicht für Bäcker aus unserer Region bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

So ähnlich sieht es auch bei den anderen Ständen aus, die bereits ein neues Kassensystem besitzen. Die meisten haben wegen des Finanzamts aufgerüstet, um ihre Verkäufe nachzuweisen. „Vielleicht zehn Prozent der Kunden wollen einen Kassenzettel“, sagt Bertram Rümmele, der seit April auf dem Markt Käse und Feinkost verkauft. In diesem Jahr hat auch er auf ein Kassensystem mit Bon umgestellt. „Aber das Prinzip, dass es ab Januar Pflicht ist, finde ich trotzdem unnötig“, fügt Rümmele hinzu.

Die Stände des Rüttehofs aus Kandern, der Metzgerei Boll und Kiki‘s Oliven gehören unter anderen zu denjenigen, die neben Rümmele und Romano schon ein elektronisches Kassensystem besitzen. Alle sind sich einig, dass die Kassenzettel auf der Seite der Kunden meistens nicht gebraucht werden und überwiegend im Müll landen. „Ich verstehe auch absolut nicht, wieso ein lokaler, kleiner Obst- und Gemüsehändler ein elektronisches Kassensystem haben sollte“, sagt Nicole Hunger, die am Kiki‘s Oliven Stand verkauft.

Wirtschaft Kein Brötchen ohne Kassenzettel: Bon-Pflicht verärgert Bäcker Das könnte Sie auch interessieren

Dazu kommt, dass sich für kleinere Marktstände eine Aufrüstung auf ein elektronisches Kassensystem nicht lohnen würde. „Ich weiß nicht, ob die Regelung den Markt, beziehungsweise meinen Stand betrifft, aber falls es so sein sollte, sage ich ganz ehrlich, dann war‘s das wohl mit unserem Stand. Zuerst wird so viel entschieden, um den Klimawandel zu bekämpfen und anschließend wird so was eingeführt“, sagt Ralf Erdmann, der einen der Obst- und Gemüsestände betreibt. „So eine Kasse kostet schon an sich viel Geld und dann muss sie auch noch mit der Waage verbunden werden. Das ist alles so viel Aufwand, das würde sich für uns nicht lohnen“, sagt Erdmann weiter.

Der gleichen Meinung sind auch Peter Debatin, der seit fünf Jahren Backwaren auf dem Wochenmarkt in Rheinfelden verkauft, und Imker Rudolf Hansel. Ein Aufrüsten des Kassensystems würde sich bei ihrem Kleingewerbe finanziell nicht lohnen.

Kreis Waldshut Populäre Irrtümer der Mülltrennung: Welche Fehler bei der Altpapier-Entsorgung oft gemacht werden Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Kunden auf dem Markt finden die Kassenbonpflicht überflüssig. „Das ist doch idiotisch, was sich da wieder ausgedacht wurde“, sagt Bärbel Eigel, die regelmäßig auf dem Markt einkauft, „jetzt sind die Stände auch noch gezwungen, sich eine neue Kasse zu kaufen, das ist doch unnötig. Wenn ich eine Kugel Eis kaufe, will ich dafür auch keinen Kassenbon haben.“ Für Rolf Hässle ist die Kassenbonpflicht nicht mehr als „unnötige Bürokratie“.

Bei einigen Ständen herrscht noch Unklarheit, ob sich das Gesetz auf sie auswirkt. Ilse Vögtlin, die Obst-und Gemüse verkauft, führt noch ein handschriftliches System, das sie auch noch nach Januar weiterführen dürfe. „Ich weiß nicht, ob sich im nächsten Jahr dann später noch mal etwas ändert und wir dann auch betroffen sind, aber die Info, die ich jetzt habe, ist, dass wir so erst einmal weiterführen dürfen.“ Beide Systeme sind wohl erlaubt, ein manuelles Abwiegen und ein elektronisches Wiegen mit Bon. Nach einer Aufrüstung auf eine elektronische Kasse ist ein Umstieg auf die handschriftliche Methode allerdings nicht mehr möglich.