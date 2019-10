von Horatio Gollin

Während die Besucher an ihre Tische strömten und in der Küche die Teller mit Pasta gefüllt wurden, erklangen im Gastraum des „Pasta König“ spanische Flamenco-Rumbas. Die drei Musiker von Diego‘s Canela spielten eigene Stücke und Cover-Songs der Gipsy Kings. „Wir freuen uns immer, wenn in Rheinfelden etwas geboten wird“, sagte Raffaele Solito vom „Pasta König“. Das Restaurant nahm zum fünften Mal an der Kneipennacht teil. „Das ist eine Super-Sache. Da ist Bewegung in der Stadt“, sagte er Das orangefarbene Armbändchen berechtigte zum Eintritt in sieben Kneipen, Bars und Restaurants, die bei der Kneipennacht mitmachten.