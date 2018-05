Herten Die Kleingartenspezialisten putzen sich heraus

Am Wochenende 16. und 17. Juni feiern die Wühlmäuse Herten ihren 50. Geburtstag.

Alles grünt, wächst und blüht. Auch bei den Kleingartenspezialisten, den Wühlmäusen in Herten. Vor allem vor den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen am 16. und 17. Juni will man alles blitzblank haben. Auf mindestens einem Drittel der Fläche muss Gemüse oder Obst angebaut werden, darüber hinaus sind die Kleingärtner bei den Wühlmäusen in der Gestaltung ihrer Kleingärten frei.

Trotz der warmen Temperaturen arbeiten fünf Männer vor dem Vereinsheim des Kleingartenvereins Wühlmäuse. Sie errichten neben dem großen Kinderspielplatz unter schattenspendenden Bäumen eine Boulebahn. Die war ein im Verein schon lange gehegter Wunsch, erklärt Obmann Andreas Hutfilz. „Jetzt haben wir uns dazu durchgerungen, das umzusetzen, egal wie anstrengend“, schmunzelt er. „Das soll ein Treffpunkt werden, zum Austoben.“ Bis zur 50-Jahre-Jubiläumsfeier im Sommer soll die Bahn fertig und auch der Kinderspielplatz schön hergerichtet sein. Hutfilz ist seit 14 Jahren im Verein und hat eine Parzelle im Nelkenweg.

Die Wege zwischen den Kleingärten tragen alle blumige Namen. Es gibt auch einen Rosenweg oder Fliederweg. Die Gartengestaltung richtet sich nach der Ein-Drittel-Regel, wonach mindestens ein Drittel der Fläche für Obst- und Gemüseanbau, nur ein Drittel für Freizeitgestaltung und nur ein Drittel für Gartenlaube und Wege genutzt werden darf. Die Gestaltung ist dabei den Gartenfreunden überlassen. Deutlich zeigen sich die Geschmacksunterschiede. Bei manchen nehmen die Pflanzbeete die meiste Fläche ein, bei anderen ist der Gemüseanbau auf das Minimum beschränkt.

Vor ihrer Laube sitzt Margot Eckert. Die Hertenerin kommt seit 1980 fast jeden Tag. „Ich muss, sonst werde ich nicht fertig mit dem großen Garten“, meint Eckert, aber Zeit für Kaffee und Zeitung muss auch noch bleiben. Kartoffeln, Tomaten, Bohnen und Kräuter pflanzt sie an. „Blumen habe ich gerne. Ich genieße das einfach. Das Leben spielt sich im Sommer hier ab.“ In einem anderen Weg errichtet Wolfgang Knoll eine neue Beet-Einfassung. Knoll ist auch schon seit 1974 im Verein, war vor Jahren zweiter Vorsitzender und ist heute Elektro-Obmann. Erst seit zwei Jahren haben Ursula Opulva und ihr Ehemann aus Wyhlen einen Kleingarten. „Wir sind in Rente gegangen und brauchten eine Beschäftigung“, sagt sie und zeigt ein neu angelegtes Beet mit einer kleinen malerischen Mauer und lacht: „Da musste mein Mann ganz schon schleppen.“ Bei den Pflanzen achten sie extra darauf, dass sie für Bienen und andere Insekten geeignet sind. „Hochbeete sind gerade der Renner“, meint Gundolf Petrusch, Vereinsvorsitzender der Wühlmäuse. Seine Frau Gabriele zeigt knackig grüne Salate im Hochbeet auf der eigenen Parzelle. Kartoffeln, Kohlrabi, Radieschen sowie Äpfel und Birnen bauen die Petruschs an, die schon seit 40 Jahren den Garten gepachtet haben.

Der Kleingartenverein wurde 1968 von der Firma Geigy für ihre Mitarbeiter in Grenzach-Wyhlen auf einem zwei Hektar großen Firmengrundstück bei Herten gegründet. Seither werden 59 Parzellen von Kleingärtnern genutzt. Die Parzellen sind zwischen 250 und 300 Quadratmetern groß, zwei fallen mit 200 Quadratmetern etwas kleiner aus. Jeder Garten ist mit Strom und fließendem Wasser ausgestattet, die über eigene Zähler abgerechnet werden, erklärt Petrusch. Die Mitglieder müssen Pflichtstunden leisten, wie Hecken um das Gelände zurückschneiden, die Wege in Ordnung halten oder den Spielplatz pflegen.

Petrusch erzählt, dass es viele Rentner bei den Wühlmäusen hat, aber auch einige junge Familien mit Kindern. Der Verein führt eine Warteliste, aber jährlich kommt es auch zu ein paar Wechseln, daher müsste man gar nicht so lange warten. „Wir freuen uns ja, wenn junge Familien rein kommen“, meint Petrusch, und seine Ehefrau sagt: „Wir werden langsam auch richtig Multikulti. Wir haben auch Italiener, Türken, Russen und Albaner hier.“

Derzeit arbeiten der Vorstand, die Frauengruppe und viele Mitglieder wie Obmann Hutfilz und seine Helfer bei der Boulebahn aktiv auf das Jubiläumswochenende im Sommer hin. Auch die Festschrift muss noch fertig gestellt werden, sagt Petrusch, da bleibt kaum Zeit für den eigenen Garten.