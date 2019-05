von Ralf H. Dorweiler und Ingrid Böhm-Jacob

Auch bei der Kreistagswahl hat sich ein Trend in Rheinfelden fortgesetzt. Im Wahlkreis 02, der sich aus Rheinfelden und Schwörstadt zusammensetzt, haben die Grünen zugelegt. Die meisten Stimmen konnte die CDU mit 29 254 Stimmen (27 Prozent) in 34 von 35 Wahlbezirken auf sich vereinen. Es folgt dicht darauf die SPD mit 27 984 Stimmen (25,88 Prozent). Das Endergebnis stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

Eberhardt holt 5603 Stimmen

Dabei stammt der Stimmenkönig Rheinfelden von den Sozialdemokraten: Oberbürgermeister Klaus Eberhardt führt die Liste wie 2014 an. Nachdem er bei der damaligen Kreistagswahl mit 8800 Stimmen fast doppelt so viele wie die Zweitplatzierte Hannelore Nuß (ebenfalls SPD) erreichte, ist diesmal sein Vorsprung aber geschmolzen. Eberhardt holt 5603 Stimmen, Nuß folgt ihm mit 5395 Stimmen auf dem Fuß. Dritter ist Paul Renz, mit 4526 Stimmen. Bei den Freien Wählern hält Karin Reichert-Moser die Spitzenstellung für den Einzug in den Kreistag. Sie erhielt 4491 Stimmen, ihr folgt auf Platz zwei Ewald Lützelschwab mit 3446 Stimmen. Auf die Liste der Freien Wähler entfielen für den Kreis 18 906 Stimmen oder 17,48 Prozent.

AfD mischt im Kreis auch mit

Der Erstplatzierte bei den Grünen, Heiner Lohmann holt 3403 Stimmen, die Liste erzielt mit 17 334 Stimmen einen Anteil von 16,03 Prozent. Die FPD, erstmals mit Benno Mülhaupt (1493 Stimmen) im Aufgebot, erhält 4489 Stimmen (4,15 Prozent), die Linke holt mit Felix Rogge 1028 Stimmen, die Liste 3556 Stimmen (3,29 Prozent). Beim Kreis spielt die AfD allerdings wieder eine Rolle. Sie tritt für Rheinfelden mit 6615 Stimmen und einem Anteil von 6,12 Prozent in Erscheinung. Der den Erstplatzierte holte 2342 Stimmen.

Diana Stöcker mit knappem Vorsprung

Relativ eng geht es bei den Stimmen für die CDU zum Kreis zu. Bürgermeisterin Diana Stöcker hat mit 3977 Stimmen einen knappen Vorsprung auf Wilfried Markus mit 3967 Stimmen. Der Nächstplatzierte ist für die CDU Dieter Meier mit 2558 Stimmen. Für Karin Reichert-Moser kommen bei den Freien Wählern aus Schwörstadt weitere 1226 Stimmen. Umgekehrt gibt es für die Schwörstädter Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat nicht nur 2219 Stimmen aus Schwörstadt, sondern aus Rheinfelden weitere 1593 Stimmen. Da bis Redaktionsschluss nicht feststand, wer außer den Erstplatzierten aus Rheinfelden im neuen Kreistag vertreten sein wird, stellen wir weitere nachfolgende Ergebnisse dar. Bei der CDU entfielen über 1000 Stimmen auf: Rainer Vierbaum 2023 Stimmen, Eckhart Hanser 1913, Inge Thoma 1624, Alexandra Mußler 1188, Uwe Tittmann 1034.

Bei der SPD gab es Stimmen über 1000 für Eveline Klein (1976), Klaus Weber 1961, Karin Paulsen-Zenke 1856, Jürgen Räuber 1833, Elke Streit 1649, Gustav Fischer 1432, Nico Kiefer 1178. Bei den Freien Wählern gab es für Ralf Glück 1876, Rita Rübsam 1471, Reinhard Börner 1137, Tim Schick 1005. Bei den Grünen gingen Stimmen über tausend an: Anette Lohmann 2464, Wolfgang Gorenflo 2176, Elif Ünal 2051, Jörg Moritz Reinbach 1555, Michaela Stratmann 1000.