von Roswitha Frey

Sie tragen denselben Vornamen, kommen aber musikalisch aus ganz verschiedenen Ecken: Nun haben sich der Rockgitarrist Thomas Blug und der Jazzgitarrist Thomas Lutz zu einem spannenden Duo-Projekt zusammengetan und machten in Rheinfelden Halt. Dort traten die beiden Musiker in funkensprühender Spiellaune zum Abschluss des Gitarrenfestivals „Akkorde“ im Lesesaal der Stadtbibliothek auf.

Für Gitarrenfans war das ein echtes Gipfeltreffen: Zum einen Thomas Blug aus Saarbrücken, ausgewiesener Rock-Spezialist und ein Hexenmeister auf der Stratocaster von Fender, der mit allen Finessen wie Hall, Echo und vibrierendem Klang arbeitet. Zum anderen Thomas Lutz aus Friedrichshafen mit seinem hingebungsvollen, dynamisch ausgefeilten und rhythmisch prägnanten Spiel auf der Jazzgitarre von Gibson. Wie sich die Zwei vom Klang und Sound her annäherten und jeder das Beste aus seinem Stil, seinem Genre in das Zusammenspiel warf, war ein packendes Hörvergnügen.

Musiker verstehen sich blendend

Blug und Lutz verstehen sich blendend, haben riesigen Spaß an ihren eigenwilligen Versionen, Interpretationen und Improvisationen, mit denen sie bekannte Titel verfremden und wie neu klingen lassen, Rockiges verjazzen und umgekehrt.

Los geht es mit dem Jazzstandard „Cantaloup“ von Herbie Hancock, das die Zuhörer voll reinzieht in dieses vor Verve nur so vibrierende E-Gitarren-Spektakel. Aus Blugs Ecke kommt das Instrumentalstück „Wring That Neck“ von Deep Purple, in dem die beiden eine rhythmisch härtere Gangart einlegen und es auf ihren Gitarren ordentlich „krachen“ lassen. Wenn sein Kollege von der Rockfraktion alles an Effekten und Soundgewitter aus seiner Stratocaster herauskitzelt, lehnt sich Lutz kurz mal zurück und hört selber genussvoll zu.

Dafür ist Thomas Lutz voll in seinem Element in dem Jazzstandard „Cry Me A River“, den er in einer „sensationellen“ Version von Diana Krall auf Youtube gehört hat. Die Version, die er zusammen mit Blug hinlegt, ist mindestens genauso faszinierend. Stimmungsvoll horchen sie dieses Stück aus, machen hörbar, welche „kruden Harmonien“ unter der Melodie liegen.

Auch der bekannte Song „Summertime“ von George Gershwin klingt – als wehmütiger Abschied vom Sommer – in der freien Variante dieser beiden Spitzenkönner fantastisch und ungewöhnlich im Sound. Filmische Bilder beschwor das Duo in dem Stück „Apache“ von „The Shadows“, deren Leadgitarrist und Songschreiber Hank Marvin ein großes Vorbild auch für Thomas Blug ist.

Eigentümliche Atmosphäre und unheimliche Stimmung

Man hörte die Indianer durchs Bild reiten, sah die Weite der Prärie vor sich, so bildhaft klang das wie in einem Western-Breitwandsound. Blug und Lutz, die in den Gitarrentypen eigentlich so weit von einander entfernt sind, bringen die Stücke aus ihren Genres, die Spielweisen und Klangfarben sehr aufregend zusammen. Das hört man auch in der Filmmusik „Wicked Game“ aus einem verstörend düsteren und mysteriösen Film von David Lynch. Die beiden Gitarristen fangen die eigentümliche Atmosphäre und unheimliche Stimmung dieser Filmmusik ein, die einen paradiesischen Klang suggeriert und minimalistisch aus drei Akkorden besteht.

Der zweite Teil wurde noch rockiger, mit wilden, irrwitzigen und originellen Potpourris aus bekannten Motiven von James Bond bis Pink Panther und jede Menge Zitaten von Deep Purple und anderen Giganten der Rockmusik.