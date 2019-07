von Jasmin Radel

Die Begeisterung für Gartengestaltung und Dekoration ist ungebrochen. Wir machten am Wochenende einen Rundgang durch das Angebot rund um Schloss Beuggen, sahen und hörten uns auf der 16. Gartenmesse Diga, die erneut hoch im Kurs bei den Besuchern stand, um.

Potpourri für die Sinne

Schon beim Betreten des Schlosshofs durch das große Tor wehen zarte Duftnoten von würzigem Lavendel und Echinacea oder auch lieblicher Rose entgegen. Hier fängt sie an, die Diga in all ihrer Pracht, und der Besucher steuert direkt auf die ersten Ständer voller bunter Blüten und sattem Grün zu. Das Angebot an Pflanzen, Stauden und Sträuchern könnte größer nicht sein. Und es finden sich nicht nur die gängigen Sorten, sondern auch viele Exoten und Neuheiten. Gerade auf dem Gebiet der Kräuter für Küche und Heilkunde kann der Besucher viel entdecken, lernen, aber natürlich auch kaufen.

Eintauchen in die sommerliche Atmosphäre eines Parks können die DiGa-Besucher. | Bild: Jasmin Radel

„Das Kräuterhaus“ einer Gärtnerei vom Kaiserstuhl lockt mit vollen Tischen aus Kräutergrün. Sogar Katzenhalter werden hier bei Katzengras, Katzenminze und anderem Kraut, welches sich für den Knabberspaß der Mieze eignet, fündig. Neben Zwei- und Vierbeinern finden sich auch jede Menge Insekten an den Blumenständen ein. Ein ganzes „Summelsurium“ an gut gelaunten Wild- und Honigbienen, Hummeln, Taubenschwänzchen und Schmetterlingen bevölkert die Blüten.

Gartentrends der Saison

Ganz klar zeichnete sich neben den „Evergreens“ der Pflanzenwelt ein neuer, starker Trend ab: Miniteiche. Schon in der kleinsten Zinkwanne oder einem Bottich findet sich Platz für einen solchen. Bestückt mit einem solarbetriebenen Wasserspiel, plätschert es sogar auf einem Balkon. Mit Schwimmpflanzen wie der Muschelblume, auch Wassersalat genannt oder dem kleinen Froschbiss lässt sich der Miniwassergarten sogar begrünen. Der Fantasie und Gärtnerlust sind auch hierbei auf der Diga aber noch lange keine Grenzen gesetzt.

Für schönes Licht in den Abendstunden sorgen zarte Windlichter, die über die Wasseroberfläche gleiten. Schmuckobjekte wie schwimmende Kugeln oder Blüten runden das Ganze ab. Ein weiteres Highlight bieten schwebende Pflanzkörbe. Was früher die schnöde Blumenampel war, ist heute in allen Formen und Materialien erhältlich. Auch als Kugel bieten sie die Möglichkeit, Pflanzen in luftiger Höhe zu beherbergen und finden somit auf einem kleinen Balkon ein Plätzchen.

Sanfte Klänge und hübsche Hingucker bieten Windspiele, Hängeornamente und Kerzenhalter aller Art. Sie finden sich an fast jedem Stand, der Dekorationen anbietet. Wer durch die Gassen der Stände flaniert, entdeckt viel Neues, Wertgeschätztes, Handgemachtes und Altehrwürdiges. So lassen sich französische Bettgestelle oder Kandelaber sowie auch Fensterrahmen und -läden als Rankhilfe und Blumengitter verwenden.

Essen und Trinken

Wer genügend Ideen gesammelt hat und mal Pause braucht, der findet immer Stände zum Verschnaufen, Verweilen und Probieren. Bei einem kühlen Glas Wein oder Sekt, ganz gemütlich im Schlosshof und angrenzendem Park sitzend, macht es Spaß, fruchtige Eiscreme und Frozen Yogurt zu löffeln. Es lässt sich auch in der Hitze wunderbar aushalten, plaudern und die gekauften Schätze begutachten. Doch auch die herzhafte Küche bietet eine leckere Auswahl vom Grill oder aus dem Steinbackofen.

Der Veranstalter freut sich

Nicht nur die Besucher zeigen sich erfreut. Auch der Veranstalter Süma Messen. Dieter Maier freut sich am Sonntagnachmittag, dass die angepeilten Besucherzahlen mit knapp 12 000 erreicht werden. Der Eröffnungstag verlief so überragend, dass es keine Parkplätze mehr gab. Auch der Samstag brachte Andrang. Vor allem ab 18 Uhr sind die Menschen geströmt, um Biergartenatmosphäre zu genießen. Der Radius der Besucher reicht bis Zürich, Villingen-Schwenningen. Das Gros kommt mit den Kennzeichen LÖ und WT, etwa 20 Prozent machen sich sogar aus dem Raum Freiburg oder der Ortenau an den Hochrhein auf.

Positives Fazit auf der ganzen Linie

Die Diga bietet ein qualitatives Angebot und ist das Kommen und den Eintrittspreis wert. Und wem die strahlende Sonne dies etwas erschwert, für den gibt es an einem der Stände auch Strohhüte aller Art zur perfekten Abhilfe zu kaufen.