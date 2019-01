von Elena Borchers

Rund um die Fasnachtszeit hat Peter Linsin besonders viel zu tun. Neben Privatleuten und Musikvereinen kommen dann auch viele Guggenmusiker in sein Musikgeschäft in der Schildgasse, um ihr Instrument in der angegliederten Werkstatt reparieren zu lassen. Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe, denn so ein Guggeinstrument muss einiges aushalten.

Sousaphone, Hönrre und Trompeten warten

„Ich habe auch schon Blechblasinstrumente bekommen, die von einem Auto überfahren wurden“, erinnert sich der gelernte Blasinstrumentenmachermeister lachend. Je nachdem, an welcher Stelle das Instrument platt gedrückt wurde, kann er es aber sogar nach so einem Vorfall wieder spieltauglich machen. Überfahrene Instrumente muss Peter Linsin aktuell nicht versorgen. Genug zu tun hat er trotzdem. In der Werkstatt warten einige Sousaphone, Hörner und Trompeten darauf, wieder fit gemacht zu werden. Eine ist blau und gehört eindeutig zu einer Guggegruppe.

Zur närrischen Zeit unter Druck

„Gerade bei den Instrumenten, die zu Fasnacht eingesetzt werden, fehlt ab und zu auch mal ein Teil, weil die Musiker es beim Feiern verlieren“, erzählt der 52-Jährige und zeigt auf eines der Sousaphone, an dem er ein kleines Rohr ersetzen und ein paar Dellen entfernen muss. „Da stehe ich etwas unter Druck, denn das Instrument wird schon am Wochenende zum nächsten Auftritt gebraucht“, sagt Linsin, der in seiner Werkstatt Hilfe von zwei Mitarbeitern hat.

Vater Werner Linsin hilft noch aus

Für den Laden, in dem er auch regelmäßig selbst berät, hat er einen weiteren Mitarbeiter. Außerdem hilft sein Vater Werner Linsin manchmal noch aus. Der heute 82-Jährige hatte 1962 eine Musikwerkstatt in der Schildgasse eröffnet, zwei Jahre später kam der Laden dazu. Peter Linsin hat beides im Jahr 2001 übernommen.

Schon immer einen Bezug zur Musik

Dass er sich entschieden hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Blasinstrumentenmacher zu werden, war für ihn früh klar. „Ich hatte schon immer einen großen Bezug zu Musik und spiele selbst Saxophon, Klarinette und Flöte“, erzählt Linsin, der auch als Alleinunterhalter auftritt. Aber nicht nur das Musizieren, sondern auch die Arbeit mit den Instrumenten macht ihm viel Freude. „Mich fasziniert, dass das Instrument Töne macht. Es ist nicht einfach ein Schrank, der da steht, sondern man kann Musik damit machen.“

Für eine Klarinette braucht er bis zu acht Stunden

Die Blechblasinstrumente, die alle auf ihren nächsten Einsatz bei einer Fasnachtsveranstaltung warten, sind aber nicht die einzigen, um die sich Linsin derzeit kümmert. Ein paar Klarinetten warten, alle säuberlich in ihre zahlreichen Einzelteile zerlegt, darauf, gereinigt und wieder zusammengeschraubt zu werden. „Zum Generalüberholen einer Klarinette brauche ich, je nach Modell, sechs bis acht Stunden“, erzählt Linsin.

Kunden aus dem gesamten Dreiländereck

Seine Angebote grenzen ihn von der Online-Konkurrenz ab, die er gerade in seinem Laden, wie die meisten anderen Einzelhändler auch, spürt. „Ich weiß aber, dass viele Kunden ihre Instrumente bei mir statt online kaufen, weil sie wissen, dass ich sie auch repariere.“ Hinzu kommt, dass Linsin eine der wenigen Musikinstrumente-Werkstätten im ganzen Kreis ist. Nach eigener Aussage hat der Instrumentenmacher Kunden aus dem gesamten Dreiländereck, auch aus der Schweiz, manchmal sogar aus Frankreich. Darunter sehr viele Guggemusiker.

Guggenmusiker legen Wert auf ein gutes Instrument

Manchmal muss Linsin sie aber enttäuschen. Etwa dann, wenn sie ihm ein so verbeultes Instrument vorbringen, dass die Reparatur teurer wäre, als das Instrument wert ist. Das ist natürlich vor allem bei sehr günstigen Instrumenten der Fall. „Insgesamt fällt mir aber auf, dass sehr viele Guggemusiker Wert auf ein gutes Instrument legen und viel Geld dafür ausgeben, obwohl es während der Fasnacht großen Belastungen ausgesetzt ist“, berichtet Linsin. Ein richtig gutes Sousaphon etwa, wie es gerade auf seiner Werkbank liegt, könne bis zu 8000 Euro kosten.

Völlig egal, um welches Blasinstrument es sich handelt und was es kostet, Linsin repariert alle aus Leidenschaft. „Es ist einfach eine unglaublich große Freude, wenn man ein Instrument instandgesetzt hat, es wieder wie neu aussieht und die Töne sauber kommen.“