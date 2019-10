von Ralf H. Dorweiler

Mit Schrimps aus der Schweiz und Schwarzwälder Burgern wurde am Donnerstag, dem Tag der deutschen Einheit, die Dreilandmesse auf dem Festplatz des Tutti-Kiesi-Areals in Rheinfelden eröffnet. Bei der großen Eröffnungskochshow ließen sich die ersten Gäste kulinarisch verwöhnen und vergnügten sich an den Vorstellungen der Volkskunstbühne. Währenddessen füllten sich das Areal und die fünf Hallen immer mehr. Messe­chefin Regina Rieger sandte ein zufriedenes Stoßgebet in Richtung des blauen Himmels. Auch für die folgenden Tage hofft sie auf gutes Wetter.

Messechefin Regina Rieger im Gespräch mit Samuel Hohler von Swiss-Shrimp in Schweizer Rheinfelden. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Mit solch sonnig gestimmtem Gemüt begrüßte Rieger die geladenen Gäste, Messeteilnehmer und ersten Besucher am Eröffnungstag zur großen Kochshow. Zum zweiten Mal stellte sie die Messe in Rheinfelden auf die Beine – dieses Mal mit 200 Ausstellern noch größer als das vorige Mal. Und eine Premiere schaffte sie auch: Sie brachte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erstmalig dazu, eine Ansprache hinter dem Herd zu halten.

„Es tut einer Region gut, wenn sie ihr vielfältiges Angebot präsentieren kann“, sagte Eberhardt, der in der Dreilandmesse eine große Leistungsschau sieht, die inhaltlich weit über reinen Genuss hinausgehe. Viele Unternehmen aus Rheinfelden und Umgebung, aber auch aus ganz Deutschland, träfen mit Firmen aus der Schweiz und auch aus Frankreich zusammen. Er sah die Messe insbesondere als „Brücke zwischen Baden und dem Aargau“ und wünschte ihr viel Erfolg.

25 000 Besucher sind das Ziel Riegers für die Messe, die in fünf Hallen, mit zahlreichen Außenständen und einem reichhaltigen Essensangebot die ganze Familie unterhalten will. Es gibt Showkochen und eine Bühne mit wechselndem musikalischen Programm. Auch die Diskussionen im „Altera-Café-Garten“ in Halle 4 bieten täglich anregende Informationen.

Amtsleiter Armin Zimmermann wird etwa am Sonntag über das „Quartiersmanagement“ sprechen, Heiner Lohmann erklärt als Vorsitzender des BUND im Ortsverband Rheinfelden das Insekten- und Artensterben, und der Mediziner Stefan Endres vom Kreiskrankenhaus zeigt einen Film mit einer Live-Operation.

Die Messe Die Dreilandmesse findet bis Sonntag, 6. Oktober, auf dem Tutti-Kiesi-Festplatz in Rheinfelden statt. Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Neben dem Genuss und der Information stehen 200 Aussteller aus verschiedensten Bereichen bereit. Ein zentrales Thema ist der Bereich Bauen und Sanieren, ein weiteres Gesundheit und Wohlbefinden. Aber auch sonst finden die Besucher vieles, was das Herz begehrt: Vom flotten Flitzer über praktische Küchenutensilien bis zum dekorativen Gartenaccessoire.