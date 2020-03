von Verena Pichler

Es ist eine dieser Regeln, die nicht nur die Gäste irgendwie kaum verstehen, sondern auch die meisten Gastronomen nicht: Von 6 bis 18 Uhr ist es Gaststätten mit Speiseangebot erlaubt, ihre Restaurants zu öffnen und Gäste zu bedienen – allerdings mit deutlich reduziertem Tischangebot. Andererseits wird jeder Einzelne dazu aufgerufen, nur fürs Nötigste aus dem Haus zu gehen. Und dazu zählt ein Restaurantbesuch wohl kaum. Wir haben uns umgehört, wie die Restaurantbetreiber mit dieser Situation umgehen – online wie offline.

Der Pastakönig weist auch auf sein Bestellangebot hin. | Bild: Verena Pichler

Felix Düster vom „Rührberger Hof“ hat einen langen Beitrag dazu auf die Facebookseite seines Restaurants gestellt. Er, wie auch andere Gastronomen können nicht verstehen, warum keine offizielle Schließung angeordnet wird. Denn nur dann greifen zumindest bei einigen Betrieben Ausfallversicherungen. Schließt ein Haus ohne diese staatliche Anordnung, bleiben alle Gastronomen auf ihren Kosten sitzen.

Die aktuellen Regeln Geschäfte: Öffnen dürfen Lebensmittelhändler, Wochen- und Getränkemärkte, Hofläden, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Banken, Poststellen, Zeitungsverkäufer, Frisöre, Reinigungen und Waschsalons sowie Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte. Alle genannten Geschäfte können sonn- und feiertags öffnen.

Deshalb steht an diesem sonnigen Donnerstagmittag Enrico Börner auch noch vor seinem Burgerladen in der Innenstadt. Die sonst gut frequentierte Terrasse ist leer, nur jeder zweite Tisch ist eingedeckt, um den Mindestabstand zu wahren. Er findet die Situation völlig unsinnig und würde sich wünschen, dass der Staat schnell reagiert. Denn aktuell bekommt er keine Hilfe für die laufenden Kosten, der Verdienst ist eingebrochen. Noch versucht er, mit Lieferdienst und Werbung auf Facebook einiges aufzufangen. „Wir müssen sehen, wie lange das so geht.“ Die Möglichkeit, einen KfW-Kredit aufzunehmen, will er nicht nutzen. „Damit verschulde ich mich wieder und das Geld muss ich ja zurückzahlen.“ Sollte sich nicht bald etwas tun, überlegt Börner, seine Konzession für Speisen wieder abzumelden. Damit wäre er eine Bar und von Staats wegen geschlossen.

Während des Gesprächs läuft Livio Calchera vorbei, der Inhaber des Eiscafés „Dolomiti“. In der Hand hält er ein Bündel Papier. Calchera ist sichtlich aufgebracht, denn er musste von Montag an sein Geschäft schließen. „Die von der Stadt haben gesagt, wir hätten eine Eisdiele und fertig.“ Dabei verkauft Calchera Getränke, Waffeln und Toasts und ist als Speise- und Schankwirtschaft eingetragen. Das möchte er jetzt den Verantwortlichen im Rathaus zeigen – telefonisch erreicht er niemanden. Was ihn ärgert: Er hatte schon lange vor der Allgemeinverfügung streng darauf geachtet, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. „Mir geht es um einen Eisverkauf auf die Straße.“ Das anzubieten sei sein Recht.

Wenige Meter weiter lehnt Salvatore Alu an der Wand seines Restaurants, raucht eine Zigarette und blickt die sonnenbeschienene, leere Straße hinauf und hinab. „Finanziell sind wir am Ende“, sagt der Inhaber des da Giacomo. Vom heutigen Freitag an schließt er seinen Laden, schickt die Mitarbeiter in den Urlaub. Danach folgt die Kurzarbeit. In den vergangenen drei Tagen hatte Alu insgesamt rund 30 Gäste. Vor Corona hatte er mehr als das Doppelte allein im Mittagsgeschäft.

Yll Nikci, Betreiber des Arber, will weitermachen, so lange es geht. Für seine Mitarbeiter, aber auch für die wenigen Gäste, die noch kommen. Er hat nun eine Karte zusammengestellt, auf der sich Menschen Essen zum Abholen aussuchen können – zu reduzierten Preisen. Einen Lieferservice hat er noch nicht umgesetzt – denkt aber darüber nach. Er versteht die Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden. „Gesundheit geht vor.“ Auch er bietet seinen Gästen Desinfektionsmittel an und bittet darum, auf die Hygiene zu achten.

Kosten laufen weiter

Alexandra Mussler hat ihren „Storchen“ in Riedmatt geschlossen. Keinen Cent verdient die Gastronomin, aber die Kosten laufen unvermindert weiter: 500 Euro für die Berufsgenossenschaft, 7000 Euro Steuervorauszahlung, 650 Euro Rundfunkgebühren fürs letzte Vierteljahr. Mussler steht, wie viele anderer ihrer Kollegen, mit dem Rücken zur Wand. Wie ein Hohn erscheint ihr da, dass sie zwar einen Kredit beantragen könnte – verzinst mit 5,5 Prozent. „Würden Sie einen Kredit aufnehmen, wenn Sie Pacht bezahlen und eventuell noch Schulden haben?“ Gleich am Montag ist sie beim Arbeitsamt wegen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter vorstellig geworden (für Azubis darf sie sie nicht anmelden).

Bis heute hat sie keine Antwort. Mussler hat auch eine Betriebsschließungsversicherung. Ihr Versicherer habe ihr aber mitgeteilt, dass die nur für Seuchen gelte. „Corona sei keine.“ Musslers Tage sind gefüllt mit Gesprächen: Dehoga, IHK, Büro des Bundestagsabgeordneten Armin Schuster. Sie hofft auf eine schnelle und unbürokratische Soforthilfe. „Wenn das nicht bald kommt, weiß ich nicht, wie es weitergeht.“ Denn die Gäste stornieren bis weit in den Mai hinein. Das Restaurant weiter offen zu halten, ergebe für sie keinen Sinn. Zum einen, weil sie ihre Mitarbeiter gefährde. Zum anderen, weil sie den Wareneinkauf ja gar nicht mehr kalkulieren könne. Kämen mittags fünf oder zehn Gäste? Oder keiner? „Das verdirbt mir ja alles.“ Einen Wunsch hat sie: „Dass alle Gäste, die jetzt stornieren, wieder zu uns kommen und ihre Feiern nachholen.“