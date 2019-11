von Ingrid Böhm

Bürgerschaftliches Engagement hat einen hohen Stellenwert in der Stadt. Viele Bürger unterstützen, leisten einen sozialen Beitrag, engagieren sich kulturell im Interesse der Allgemeinheit oder betreiben ein vorbildliches Projekt, ohne damit an die Öffentlichkeit zu treten. Sie wirken im Stillen oder in der zweiten Reihe, sind aber für den Erfolg einer Aktion maßgeblich.

Rheinfelden Kleider machen Leute: Beim DRK gibt es das zu günstigen Preisen Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürgerstiftung zeichnet jährlich Bürger der Stadt aus, die in einer Gemeinschaft aktiv sind und würdigt die hohe Motivation mit dem Bürgerpreis im Wert von 2500 Euro. Zum Zweiten verleiht sie einen Ehrenpreis an eine Person, die sich um das städtische Gemeinwohl besonders verdient gemacht hat. 2018 erhielten am Tag des Ehrenamts das Frauen-Team des DRK-Kleiderladens in der Güterstraße den Bürgerpreis sowie Erich Blatter für sein Wirken im Freundeskreis Neumarkt den Ehrenpreis.

Werbung bei den Vereinen

Seit wenigen Tagen nimmt die Bürgerstiftung nun wieder Vorschläge für die Preisverleihung in diesem Jahr entgegen. Dabei geht die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Rösner einen neuen Weg. Alle Vereine, die auf der städtischen Homepage aufgeführt sind – und das sind fast 300 haben eine Mail erhalten mit Informationen. Rösner hofft, dass dadurch große Reichweite erzielt werden kann.

Rheinfelden Besondere Ehrung für Trottoirfest-Helfer: Strähne des Präsidenten des Partnerschaftsvereins aus Neumarkt, Marco Dalvit, für 50 Euro versteigert Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürgerstiftung ist nicht nur an nachhaltigen Initiativen interessiert, die schon lange aktiv sind, sondern verfolgt auch den innovativen Gedanken, jüngere Leute für neue Projekte auszuzeichnen. Erste Vorschläge sind bereits eingegangen. Auch der Sportausschuss der Stadt hat seine Mitgliedsvereine auf die Möglichkeit zu melden, aufmerksam gemacht.

So können Vorschläge gemacht werden

Alle Vorschläge sind schriftlich an die Bürgerstiftung Rheinfelden mit Name und Anschrift der vorgeschlagenen Person, Organisation oder des Projekts zu richten. Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Haus Salmegg statt. Vorschläge per E-Mail (info@buergerstiftung-rheinfelden.de) oder postalisch an die Geschäftsstelle Friedrichstraße 6.