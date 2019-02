von Elena Borchers

Nach der Diagnose Magenkrebs lebt die 31-jährige Dilek Skrabania aus Beuggen heute ohne Magen. Trotzdem hat sie ihren Lebensmut nicht verloren, unter anderem dank einer Selbsthilfegruppe für junge Krebskranke in Freiburg. Nun möchte die junge Mutter selbst helfen, indem sie auch in Rheinfelden eine Gruppe schafft, deren Teilnehmer sich gegenseitig Kraft und Halt geben können. Durch ihren Blog hat sich bereits zahlreiche Kontakte geknüpft. Das einzige, was ihr noch fehlt, ist ein geeigneter Raum für die monatlichen Treffen.

Vor rund zweieinhalb Jahren beginnt alles

Auf den ersten Blick sieht man Dilek Skrabania ihre schwere Krankheit nicht an. Die junge, hübsche Frau mit der schicken Kurzhaarfrisur wirkt gut gelaunt und lebensfroh. Das einzige, was auffällt: Sie ist sehr dünn. Dann erzählt sie ihre Geschichte und schnell wird klar, dass der Schein trügt. „Ich bin ziemlich leer“, sagt die 31-Jährige, und meint damit nicht ihren Gemütszustand, sondern tatsächlich ihren Körper. Alles begann vor rund zweieinhalb Jahren. Die junge Mutter – sie hat einen zwölfjährigen Sohn – hatte immer wieder Bauchschmerzen. Der Arzt stellte eine Helicobacter-Infektion fest.

Dilek Skrabania möchte eine Krebsselbsthilfegruppe gründen. | Bild: Elena Borchers

Zunächst hört sich alles harmlos an

Als die Schmerzen trotz Tabletten blieben, entschied sich Skrabania, zu einer Magenspiegelung, obwohl sie Angst davor hatte. Die Diagnose: ein gutartiger Magenpolyp, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Vier Wochen später, nach einer erneuten Magenspiegelung, sagten ihr die Ärzte dann, dass sie ein Magenfrühkarzinom habe. Auch das sei aber gut behandelbar, hieß es.

Ein Weg des langen Leidens beginnt

Bei einer ausführlichen Untersuchung im Krankenhaus jedoch stellte sich dann alles ganz anders heraus – Ausgedehntes Magenkarzinom, also fortgeschrittener Magenkrebs, lautete dort die Diagnose, mit der Dilek Skrabania und ihre Familie klar kommen mussten. „Meine Chancen lagen bei 50 zu 50“, erzählt die junge Frau gefasst. Was danach geschah, gleicht einem Albtraum: Der heute 31-Jährigen wurden nach einer Chemo-Therapie, die sie als „Hölle auf Erden“ bezeichnet, der gesamte Magen, die Milz, Teile von Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse sowie 38 Lymphknoten entfernt. Noch während der anschließenden Chemo fanden die Ärzte Metastasen in den Eierstöcken. Die Folge: Auch diese mussten, samt Eileiter, entfernt werden.

3600 Abonnenten auf Facebook

Darum bezeichnet sich Skrabania auch als „leer“. In dieser schweren Zeit startete die 31-Jährige, die mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Beuggen lebt, ihren Blog auf Facebook (Krebs oder „Leben zwei Punkt Null“), in dem sie ihre Geschichte erzählt. Mittlerweile hat sie dort mehr als 3600 Abonnenten. „Für mich ist das eine Art Selbsthilfe, zum anderen kann ich so auch anderen Menschen helfen.“

Erste Anlaufstelle in Freiburg

Bevor sie jedoch den Entschluss fassen konnte, anderen zu helfen, brauchte sie erst einmal selbst Hilfe. Nach der Diagnose stieß sie im Internet auf die Selbsthilfegruppe Jung & Krebs in Freiburg. Carsten Witte, heute 32 Jahre alt, hatte diese im Jahr 2014 nach seiner Diagnose Knochenkrebs gegründet. „Das war meine erste Anlaufstelle nach der Diagnose“, erzählt Skarbania. „Ich bin dort toll aufgefangen worden.“ Diese Hilfe möchte sie nun weitergeben und auch in Rheinfelden eine Jung & Krebs-Selbsthilfegruppe gründen.

Sie hat ihren Lebensmut nicht verloren

Denn obwohl sie seit ihren Operationen 25 Kilo verloren hat, als 100 Prozent schwerbehindert gilt, ihren Beruf als Erzieherin nicht mehr ausüben darf und meist nur unter Schmerzen essen kann (ihre Speiseröhre wurde nach der Entfernung des Magens direkt mit dem Dünndarm verbunden), hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Diesen möchte sie anderen, die ebenfalls mit der Diagnose Krebs und deren Folgen klar kommen müssen, weitergeben. „Ich möchte diese unfassbare Angst nehmen, und dass wir uns gegenseitig Mut machen.“

Teilnehmer sollen zusammen etwas unternehmen

Die Selbsthilfegruppe soll dabei nicht dem Klischee entsprechen, bei dem die Teilnehmer sich im Stuhlkreis sitzend ihre Geschichte erzählen, vielmehr sollen die Teilnehmer zusammen Ausflüge machen, kochen, essen gehen und Spaß haben. In Freiburg etwa bereiten sich die Mitglieder auf den dortigen Marathon vor. Außerdem möchte Skrabania auch Treffen für Angehörige organisieren, um diese zu unterstützen. Denn sie weiß aus Erfahrung, dass viele nicht wissen, wie sie mit einer solchen Erkrankung im Umkreis umgehen sollen. „Man merkt, wer seine wahren Freunde sind.“

Jetzt braucht sie nur noch einen Raum

Um die Selbsthilfegruppe, die übrigens keine Altersgrenze hat, umsetzen zu können, braucht Skrabania nun vor allem einen Raum. Sieben potenzielle Teilnehmer haben sich schon gemeldet, so dass es eigentlich bald losgehen könnte. Bei der Stadt hat die 31-Jährige schon nachgefragt, bisher ohne Erfolg. Die Treffen sollen einmal im Monat stattfinden.

Kontakt: Wer Interesse an der Selbsthilfegruppe in Rheinfelden hat oder einen Raum bereitstellen möchte, kann eine E-Mail schreiben (rheinfelden@jung-und-krebs-de). Mehr zu Dilek Skrabanias Geschichte gibt es im Netz (www.facebook.com/ DileksLeben2.0/ Info zur Selbsthilfegruppe in Freiburg http://jung-und-krebs.de/).