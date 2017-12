Rheinfelden Deutsche Bahn bietet Gebäude zum Verkauf an  bald beginnt das Feilschen

Jeden Preis wird die Stadt wohl nicht zahlen, um 2018 Besitzer des historischen Bahnhofsgebäudes zu werden. Zu teuer, gemessen an den Nutzungsmöglichkeiten, hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt schon mal im Gemeinderat befunden.

Ob Bahn und Stadt dennoch ins Geschäft kommen, wird sich zeigen. Mehr Interesse als am Objekt aus der Gründerzeit hat man im Rathaus aus städtebaulichen Gründen an Grünflächen südlich des Bahnhofs und des Gleises und einer Verkehrsfläche vor dem städtischen Parkplatz.

Dass sich die Deutsche Bahn von ihrem Grundbesitz trennen möchte, ist angekündigt. Jetzt gibt es auch eine konkrete Jahreszahl dazu: 2018, bestätigt ein Bahnsprecher auf Anfrage, steht der Bahnhof auf der Verkaufsliste. Wie alle Objekte, von denen sich die DB trennt, wird auch der Bahnhof Rheinfelden im Internet auf dem DB-Immobilienportal ausgeschrieben, um meist bietend den Besitzer zu wechseln.

Bahn nutzt Räume weiter

Das ist bisher noch nicht geschehen, denn zunächst hat die Bahn Kontakt mit der Stadt aufgenommen. „Das machen wir immer so“, heißt es bei DB, „damit die Stadt informiert ist“. Jetzt ist die Stadt mit einer Antwort am Zug. Was die DB für das Objekt zu erlösen erhofft, stellt sich dabei auch als Verhandlungssache dar, da spielen Angebot und Nachfrage ebenso eine Rolle wie Bauzustand und der Größe aus. Im Raum steht dem Vernehmen nach als Summe etwa eine halbe Million Euro.

Die Deutsche Bahn möchte den Bahnhof Rheinfelden zwar nicht länger besitzen, in weiten Teilen aber trotzdem weiter nutzen. „Wir verkaufen die Liegenschaft nicht komplett“, heißt es dazu aus Stuttgart. Fahrtkartenverkauf, Aufenthaltsbereich und Technikraum sollen im Erdgeschoss bleiben. Trennen will sich die Bahn aber von Räumen im Obergeschoss, im Anbau und von der früheren Bahnhofswirtschaft, die seit längerem bereits geschlossen ist.

OB Eberhardt erklärte unlängst Stadtrat Reinhard Börner (Freie Wähler), der zum Zugreifen riet, dass die „Preisvorstellungen von Stadt und Bahn ganz weit auseinander“ gehen. Dennoch ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen zu betrachten, wie der Bahnsprecher bestätigt, dass ein Gebäude auch zu einem symbolischen Preis den Besitzer wechselt. Im Masterplan zur Stadtentwicklung wurde als kommunale Option vor zwei Jahren unter anderem angedacht, den Bahnhof zu einer Verkehrsdrehscheibe zu entwickeln. Ob es dazu das bestehende Gebäude braucht, wurde in den Gremien bisher noch nicht diskutiert.

Auch wenn die Zukunft der Immobilie unter Denkmalschutz noch nicht an erster Stelle auf der kommunalpolitischen Agenda steht, wird im Hintergrund bereits an der Auslotung der Möglichkeiten gearbeitet. Der Gutachterausschuss mit Paul Renz (CDU) an der Spitze macht sich dazu an ein Gutachten für das unbebaute Außengelände. Dabei handelt es sich um die Bewertung eines schmalen Grünstreifens am Gleis südlich des Bahnhofs und einer Verkehrsfläche zwischen Bahnhofsgebäude und dem städtischen Parkplatz. Dieser Bereich im Vorplatz befindet sich bekanntlich seit über einem Jahr in der städtebaulichen Entwicklungsplanung, um dort einen modernen Kinokomplex als Unterhaltungszentrum in Verbindung mit einem zeitgemäßen Busbahnhof zu erstellen. Noch wird an einem tragbaren Modell mit Parkraum gearbeitet, das Kinounternehmer Matthias Schweikart und Bernd Gschöpf auf die Beine stellen wollen.

Die Geländeteile, die die Bahn der Stadt anbietet, würden somit in die Ziele der Stadtplanung passen, wobei nach Renz' Einschätzung kein Preisgefüge wie bei Bauland greifen könne. Würde man sich darüber handelseinig, ließe sich ein Transfer sicher auch aus dem laufenden Haushalt finanzieren, heißt es.

Geschichtskreis zieht um

Der Arbeitskreis Geschichte, der seit Jahren eine Drei-Zimmer-Wohnung im Bahnhof als Vereinsdomizil genutzt hat, tritt bereits vor einem Verkauf den Umzug an. Er hat im neuen Jahr dann seinen Sitz im Obergeschoss vom Haus Salmegg. Mehr Platz steht den Mitgliedern um Leiter Wolfgang Bocks dort allerdings nicht zur Verfügung, aber eine feste Bleibe, nachdem das Stadtarchiv dort den Platz frei gemacht hat. „Wir haben abspecken müssen aus statischen Gründen“, meint Bocks zum Umzug. Dabei musste die Hälfte der Bibliothek aussortiert werden. 80 Kisten Bücher sind im ungenutzten Restaurant des Freibads zwischengelagert.

Um im IBA-Projekt aktive Bahnhöfe ein Mobilitätszentrum mit Schiene und Bus auf den Weg zu bringen, bieten sich außer dem Erwerb des Bestandsgebäudes auch weitere Möglichkeiten im Umfeld an. Das Bauwerk aus der Zeit der Stadtwerdung wird wegen des Denkmalschutzes – in welcher Hand es sich auch immer befindet – Bestand haben als ortbildsprägende Liegenschaft, ein Bebauungsplan kann außerdem Nutzungen festlegen. Bleibt abzuwarten, wer ein Interesse als Käufer anmeldet, wenn es die Stadt nicht tut.