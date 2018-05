Rheinfelden Der über 100 Jahre alte Blüthner-Flügel kommt bei Konzertreihe in der Christuskirche ganz groß raus

Vier Konzerte in der Rheinfelder Christuskirche drehen sich um das historische Instrument, den Blüthner-Flügel von 1912. Was die Zuhörer beim Auftakt am Sonntag und bei den folgenden Veranstaltungen erwarten können, verraten Pianist Carl-Martin Buttgereit und Kantor Rainer Marbach.

Der historische Blüthner-Flügel in der Christuskirche steht im Mittelpunkt einer Reihe von vier Konzerten. Das Instrument von 1912 soll gebührend zur Geltung kommen: mal als Begleitinstrument in einem Liederabend, mal als Teil einer Kammermusikformation, mal eingebunden in ein großes Chorwerk sowie als glanzvolles Soloinstrument mit Orchester. Zum Auftakt der Reihe gibt am Sonntag, 6. Mai, die international bekannte Sopranistin Sibylla Rubens zusammen mit ihrem Klavierpartner Carl-Martin Buttgereit einen Liederabend.

Der Flügel gehörte früher der Pfarrerfamilie Wettmann

„Wir wollen den Blüthner-Flügel in allen Facetten präsentieren“, sagt Kantor Rainer Marbach. Seit fast einem Jahr steht der mehr als 100 Jahre alte Flügel in der Christuskirche. Der aus der Familie des ehemaligen Rheinfelder Pfarrers Wettmann stammende Flügel konnte von der Evangelischen Kirchengemeinde erworben werden und wurde von der Klavierwerkstatt Strecker restauriert. Seit der Kulturnacht war das Instrument schon einige Male im Einsatz, doch nun soll es in dieser der Kirchengemeinde, dem Kulturamt und dem Förderkreis für Kirchenmusik unterstützten Reihe gebührend ins Licht gerückt werden.

„Er hat einen schönen, silbrigen Ton, einen kammermusikalischen Klang, der sehr gut zur Stimme passt“, schwärmt Carl-Martin Buttgereit, seit mehr als 30 Jahren Fachbereichsleiter Klavier an der Rheinfelder Musikschule. Der Pianist arbeitet seit drei Jahren mit der international gefeierten Sängerin Sibylla Rubens zusammen, hat mit ihr eine CD eingespielt, die im Herbst erscheint.

Ausschnitte aus diesem CD-Repertoire werden in Rheinfelden erklingen. Darunter sind neben Liedern von Franz Liszt auch Raritäten und Entdeckungen wie hochromantische Lieder des Komponisten Anton Urspruch. Marbach und Buttgereit freuen sich, dass die gefragte Konzert- und Opernsängerin die Reihe mit ihrer wunderbar klaren und schönen Stimme eröffnet.

Kammermusikabend mit Musikern des SWR-Sinfonieorchesters

Weitere Entdeckungen lassen sich beim Kammermusikabend am 17. Juni machen, wenn Carl-Martin Buttgereit mit seinem Cyprian Ensemble Freiburg auftritt. Die Formation, die sich aus Musikern des SWR-Sinfonieorchesters und des Philharmonischen Orchesters Freiburg zusammensetzt, wurde 2009 gegründet und gab ihr Debütkonzert damals in Rheinfelden. Dieses Mal tritt das Ensemble in achtköpfiger Besetzung auf und hat selten aufgeführte Werke für Streicher, Bläser und Klavier im Notengepäck.

Im Herbst wird die Konzertreihe fortgesetzt mit einem großen Kirchenkonzert der Evangelischen Kantorei Rheinfelden unter Leitung von Rainer Marbach. Aufgeführt wird am 21. Oktober die Petite Messe Solennelle von Rossini für Soli, Chor, Klavier und Harmonium. In diesem bedeutenden Sakralwerk des italienischen Opernkomponisten mit instrumentaler Begleitung durch Klavier und Harmonium ersetzt der Blüthner-Flügel (gespielt von Carl-Martin Buttgereit) quasi das Orchester. Wie Kantor Marbach erzählt, hat die Kantorei gerade mit den Proben zu dieser Messe begonnen und sucht noch erfahrene Chorkräfte im hohen Sopran und in den Bässen zur Verstärkung des Chors.

Mozarts berühmtes Klavierkonzert Nr. 9 wird am 18. November aufgeführt

Beim Schlusskonzert der Reihe am 18. November mit dem Klaviersolisten Ewald Gutenkunst und einem Ad-hoc-Orchester, bestehend aus Musikern aus der Region unter Leitung von Rainer Marbach kommt der Blüthner-Flügel ganz groß raus. Aufgeführt wird Mozarts berühmtes Klavierkonzert Nr. 9. Der Rheinfelder Pianist Ewald Gutenkunst wird am Blüthner-Flügel nicht nur als Solist in diesem Mozart-Konzert glänzen, sondern steuert zudem eine eigene Komposition bei, die an diesem Abend uraufgeführt wird: „HaikuPiano“ für Klavier, Tape und Ensemble.

In dieser Komposition leuchtet Gutenkunst den Klang des Blüthner-Flügels in Momentaufnahmen schlaglichtartig in verschiedensten Schattierungen und Farben aus. So wird ein Bogen von der Klassik in die heutige Musik gespannt. Rainer Marbach, der aufgeschlossen ist gegenüber experimentellen und innovativen Klängen, ist gespannt auf dieses besondere Klangereignis.