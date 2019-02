von Roswitha Frey

„Klassik am Blüthner“ nennt sich eine neue Konzertreihe in der Christuskirche, die unter dem Etikett „Kultur Punkt Kirche“ läuft. Nicht bei allen Konzerten wird der historische Flügel erklingen, aber es ist Kantor Rainer Marbach doch wichtig, dass dieses schöne Instrument weiterhin im Bewusstsein der Musikfreunde bleibt.

Geeignet für Liedbegleitung und Kammermusik

Der 1912 erbaute Flügel hat sich in der Blüthner-Reihe des vergangenen Jahrs bewährt. Dabei zeigte sich, dass sich dieser „Salonflügel“ mit seinen schönen Klangfarben besonders gut für Liedbegleitung eignet, aber auch für Kammermusik. Sogar im großen Rossini-Chorkonzert der evangelischen Kantorei, wo der Flügel ein ganzes Orchester ersetzen musste, hat sich das Instrument sehr gut behauptet. Und beim Mozart-Klavierkonzert erwies er sich als vorzüglich geeignet durch seinen „hammerflügelartigen“ feinen Klang. „Durch die sehr gute Kirchenakustik füllt er den Kirchenraum klanglich gut aus“, erzählt Marbach zu den Erfahrungen.

Rainer Marbach will das Interesse wach halten

Auch in den Gottesdiensten und anderen kirchlichen Anlässen wird der Flügel immer wieder gerne genutzt, wenn Klavier- oder Orgelspiel angesagt ist. Da kann Rainer Marbach nun wunderbar von der Orgel zum Flügel wechseln. „Er gehört jetzt dazu“, freut sich der Kantor, dass dieses historische Instrument optisch und klanglich einen festen Platz in der Kirche hat. So sieht es Marbach „als Chance und Herausforderung zugleich“, mit der neuen Reihe „Klassik am Blüthner“ das Interesse am edlen Instrument wach zu halten.

Pianist Carl-Martin Buttgereit schätzt den Klang

Einer, der den weichen feinen Klang besonders schätzt und das Instrument sensibel und nuanciert im dynamischen Spektrum zum Klingen bringt, ist der Pianist Carl-Martin Buttgereit, Fachbereichsleiter Klavier an der Musikschule. Er wird mit seinem „Cyprian Ensemble“ aus Freiburg am kommenden Sonntag zum dritten Mal in Rheinfelden und zum zweiten Mal in der Christuskirche auftreten.

Stücke, die nicht oft zu hören sind

Buttgereit sucht für das Ensemble gerne Stücke aus, die man nicht oft hört. Eine dieser Raritäten wird unter dem Titel „Entdeckungsreisen“ erklingen: das Klavierquartett des Brahms-Schülers Gustav Jenner, das 1905 entstanden ist, also fast zu der Zeit, als der Blüthner-Flügel gebaut wurde. Damit kombiniert wird das Klavierquintett f-Moll von Brahms, sodass Buttgereit die kammermusikalischen Qualitäten des Blüthner-Flügels schön entfalten kann.

Der Blüthner hat für einmal Pause

Beim folgenden „Vivaldi pur“ mit der Cellistin Ceciel Strouken und einem zehnköpfigen Musikerensemble aus der Region am 24. Februar, 17 Uhr, wird der Blüthner-Flügel allerdings stumm bleiben. Denn die Interpreten bringen für die barocken Concerti ein Cembalo mit.

Blasorchester erstmals in der Christuskirche

Bläser und Orgel heißt die Kombination am 31. März, 18 Uhr, wenn die Stadtmusik unter Leitung von David Weber erstmals in der Christuskirche ein Kirchenkonzert gibt, unterstützt von Marbach an der Orgel. Marbach freut sich, dass auf seine Anfrage hin das Blasorchester sich für diese erstmalige „geistliche Abendmusik“ im kirchlichen Rahmen ein Programm überlegt hat. Neben Blasorchester- und Orgelwerken werden auch Arrangements für Bläser und Orgel zu hören sein.

Premiere mit einem geistlichen Konzert

Eine Premiere für die evangelische Kantorei ist es, dass sie am Ostersonntag, 18 Uhr, ein geistliches Konzert gibt. Aufgeführt werden unter anderem das Gloria von Vivaldi und das „Exsultate jubilate“ von Mozart mit den Solistinnen Eva-Maria Hofheinz und Alexandra Paulmichl.

Duette aus verschiedenen Epochen

Die Sopranistin Eva-Maria Hofheinz und die Altistin Daniela Bianca Gierok werden am 12. Mai Duette aus verschiedenen Epochen singen. Bei diesem Auftritt wird der Blüthner-Flügel wieder als Begleitinstrument eingesetzt. Doch nicht nur in der Reihe „Klassik am Blüthner“, die der Förderkreis für Kirchenmusik unterstützt, wird in die Tasten gegriffen, sondern auch bei der Marktmusik. Dort wird der Flügel am 16. März mit Sängerin Eva-Maria Hofheinz, Trompeter Martin Hürzeler und Marbach zur Wirkung kommen. „Das Instrument ist es wirklich wert, dass man es immer wieder in den Blickpunkt rückt“, sagt der Kantor. Alle, die auf dem Flügel gespielt haben, seien begeistert.

Termin: Das Konzert „Klassik am Blüthner“ spielt das Cyprian-Ensemble mit Carl-Martin Buttgereit am Sonntag, 17. Februar, 17 Uhr, in der Christuskirche.