von Horatio Gollin

Der neu konstituierte Ortschaftsrat stieg am Dienstag gleich in das Tagesgeschäft ein. Das Kirchwegle soll saniert und ein Stück des Bollwegs asphaltiert werden. Ein Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus wurde abgelehnt. Ortsvorsteherin Eveline Klein (SPD) verabschiedete Kurt Bauer, der dem Ortschaftsrat zehn Jahre angehört hatte und vereidigte die gewählten Ortschaftsräte. Sie wurde vom ältesten Ortschaftsrat Wilhelm Hundorf (SPD) vereidigt. Für den ausgeschiedenen Bauer nahm neu Alexander Loritz (FW) am Ratstisch Platz.

Gleich eine umfangreiche Tagesordnung

Das Gremium stieg sofort in eine große Tagesordnung ein und der Ortschaftsrat beschloss, dem Gemeinderat zu empfehlen, Klein wieder zur Ortsvorsteherin zu ernennen sowie Ewald Lützelschwab (FW) als Ersten Stellvertreter und Sabine Schütz-Baumgartner (CDU) als Zweite Stellvertreterin zu bestellen.

Diskussion um den Budgeteinsatz 2019

Das Gremium diskutierte den Budget­einsatz 2019. Der Ortsteil verfügt über 10 000 Euro für Hilfsbetriebsleistungen des Technischen Diensts. Aus dem Etat soll das Kirchwegle als Spazierweg abseits der vielbefahrenen Wiesentalstraße saniert werden. Ein Teilstück des Bollwegs soll asphaltiert werden, da es an der Hanglage am Übergang zwischen geschottertem und asphaltierten Teil zu Schotterablagerungen kommt. Mit der Verlängerung des asphaltierten Stückes um etwa 50 Meter soll die Steigung überwunden und das Ausspülen des Schotters verhindert werden.

Kostenvoranschlag kommt noch

Im Budget für Fremdvergaben stehen 20 000 Euro zur Verfügung. Ein Kostenvoranschlag muss noch eingeholt werden. Weiterhin soll eine Himmelsliege für die Schulwiese angeschafft werden. Der ökumenische Frauenverein soll mit 450 Euro für eine Seniorenveranstaltung bezuschusst werden.

Erweiterung des Parkplatzes wieder aufnehmen

Auch die weitere Mittelanmeldung für den Haushalt stand auf der Tagesordnung. Obgleich schon im März 2018 ein Ortstermin mit der Stadtverwaltung stattgefunden hatte, war die Erweiterung des Parkplatzes beim Friedhof nicht in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen worden. Die Erweiterung des Parkplatzes wird in Minseln aber als nötig erachtet, um die angrenzenden Straßen vom Parkdruck zu entlasten. Mittel dafür sollen für nächstes Jahr eingestellt werden. Ebenso soll Geld für eine Wasserstelle bei den Urnengräbern auf dem Friedhof beantragt werden. Seit 2016 ist bekannt, dass es im Minsler Rathaus Brandschutzmängel zu beseitigen gilt. Der Ortschaftsrat möchte, dass diese nächstes Jahr behoben werden.

Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt verringern

Der Ortschaftsrat beantragt Mittel zur Erstellung eines Parkraumkonzepts für die Wiesentalstraße und einer Studie, mit welchen Möglichkeiten die Fahrgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt reduziert werden kann. In den Haushaltsplan sollen die wegen des Breitbandausbaus zurückgestellten Sanierungen der Brisen- und Bächlegass als Verbindungsweg nach Eichsel sowie die Sanierung des Schmiederain wieder aufgenommen werden. Die über den Parkplatz der Alban-Spitz-Halle führende Martin-Luther-Straße soll deutlich markiert werden. Die Wegführung der Radfahrer an der Ortseinfahrt in Unterminseln wird als gefährlich erachtet. Deshalb wird Geld zur besseren Gestaltung gewünscht. Dies gilt auch für den Fuß- und Radweg zwischen Minseln und Karsau.

Räte lehnen ein Bauvorhaben ab

Der Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen in der Wiesentalstraße war schon einmal im Ortschaftsrat behandelt und abgelehnt worden, da die Vorgaben des Bebauungsplans nicht eingehalten wurden. Nun lag der Bauantrag erneut vor, diesmal mit 13 Wohnungen und einer fast 20 prozentigen Überschreitung der Grundflächenzahl. Die Baurechtsabteilung schätzte das Vorhaben als „tolerierbar“ ein, sagte Klein. Allerdings fehlte noch der Nachweis über die Geschosszahl. Kritik seitens des Ortschaftsrats gab es an der geringen Zahl von Stellplätzen, da aktuell nur einer pro Wohnung angelegt werden muss. Nach der noch zu erstellenden Stellplatzsatzung wären es aber 22, hatte Klein errechnet. Der Ortschaftsrat beschloss daher, den Bauantrag für das Objekt abzulehnen.

Ehrungen für altgediente Kommunalpolitiker

Für 20-jährige Tätigkeit als Ortschaftsräte wurden Klaus Weber (SPD) und Ewald Lützelschwab (FW) geehrt. Paul Renz (CDU) wurde für 25-jährige Zugehörigkeit und Wilhelm Hundorf (SPD) für 30-jährige Zugehörigkeit zum Ortschaftsrat geehrt.