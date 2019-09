von Martin Eckert

Zu seiner ersten regulären Sitzung hat sich am Mittwoch der neu aufgestellte Nollinger Stadteilbeirat in der Hebelhalle getroffen. Dieser ging aus dem Nollinger Ausschuss hervor, der bereits vor fünf Jahren ins Leben gerufen und jetzt, wie berichtet, in einen Stadteilbeirat umgewandelt wurde. Der Beirat setzt sich aus sechs ordentlichen Mitgliedern und sechs Stellvertretern zusammen, die im Juli gewählt wurden.

Die bisherigen Aufgaben als Ausschuss

Zum Sprecher wurde Rainer Vierbaum bereits im Juli während der konstituierenden Sitzung ernannt, zu seiner Stellvertreterin wurde am Mittwoch Karin Paulsen-Zenke gewählt. Zu Beginn erklärte Vierbaum den neuen Mitgliedern nochmals die bisherigen Aufgaben des Nollinger Ausschuss, der sich bisher um die Anliegen der Nollinger Bevölkerung und die städtebauliche Weiterentwicklung von Unter- und Oberdorf, einer angemessenen Innenverdichtung und Verkehr beschäftigt hatte.

Bauen, Verkehr, Infrastruktur und Lebensqualität

Die neue Agenda wird sich aus den Punkten Bauen, Verkehr, Infrastruktur und Lebensqualität zusammensetzten. Er hatte auch Arbeitsgrundsätze zusammengeschrieben und den Entwurf dem Beirat vorgestellt. Es wurde entschieden, dass jeder sich diese in Ruhe durchlesen kann, und dann innerhalb einer Woche per E-Mail seine Änderungswünsche einbringen kann. Wichtig war Vierbaum, dass auch die Stellvertreter zu den Sitzungen kommen, mitwählen können und auch sämtliche Protokolle erhalten, sodass alle auf demselben Stand sind.

Weiter soll der kontinuierliche Dialog mit den Nollinger Vereinen und Institutionen fortgeführt und die noch ausstehenden angesprochen werden.

Der alte Grenstein auf neutralem Boden

Bei dieser Gelegenheit wies Vierbaum auf die Möglichkeit hin, dass sich Bürger mit ihren Anliegen auch über die Homepage direkt an die Stadtverwaltung wenden können, und diese in der Regel sehr schnell reagiere. Wenn die Bürger dort nicht weiterkommen, können sie sich an den Stadteilbeirat wenden, so der Sprecher. Angeschnitten wurden diverse Themen wie etwa der alte Grenzstein zwischen Nollingen, Minseln und Karsau, für den ein neuer Standort gesucht wird, der möglichst auf neutralem Boden, etwa dem Haus Salmegg, stehen soll.

Vom Parkkonzept bis zur baufälligen Brücke

Aber auch das Parkkonzept, für das ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde, das fehlende Konzept für Kleingärten und die Brücke in der unteren ­Dorfstraße, die dringend saniert werden muss, waren ein Thema. Auch sprachen die Beiräte über verschiedene Bauprojekte, für die der Rat Stellungnahmen abgeben muss, zu denen es aber keine Einwände gab.

Die geplante Sitzung mit Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt musste auf Donnerstag, 7. November, verschoben werden.

Zum Beirat: Die Mitglieder sind Dirk Amrein, Thomas Fuhrler, Ralf Glück, Karin Paulsen-Zenke, Klaus Trübe, Rainer Vierbaum; die Stellvertreter Klaus Blechschmitt, Andreas Griesbaum, Frank Grimberg, Arnold Imberi, Christel Keßler, Bernd Senger.