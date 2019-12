von Elena Borchers

Weihnachten naht, doch das Wetter erinnert eher an Frühling. Statt Schnee und Kälte scheint die Sonne bei Temperaturen von bis zu zehn Grad. Für die Mitarbeiter des Werkhofs bedeutet das aber mitnichten, dass sie nicht bestens auf einen möglichen Winterdiensteinsatz vorbereitet wären. Und von weniger Arbeit kann laut Siegfried von Au, Leiter der Technischen Dienste, auch nicht die Rede sein – ganz im Gegenteil.

„Wir bereiten den Winterdienst seit Jahren immer gleich vor, unabhängig von den angekündigten Temperaturen“, erklärt von Au. Bereits im Oktober wird geplant, welche der Mitarbeiter ab Mitte November den Bereitschaftsdienst für Wintereinsätze übernehmen können. Wie jedes Jahr stehen dafür etwa 16 Personen bereit. „Auch die Einsatzfahrzeuge sind vorbereitet“, sagt von Au. Drei große Räum-Lastwagen und mehrere Kleintraktoren mit Räumschildern und Streueinrichtung stehen bereit. Wann und ob sie in diesem Winter zum Einsatz kommen, weiß niemand.

Matthias Huber (links) in der Werkstatt, wo gerade ein Holzsteg bearbeitet wird. | Bild: Elena Borchers

„Wir hatten bereits in den vergangenen zwei Jahren sehr wenige Winterdienste zu leisten“, sagt Matthias Huber, der die Abteilung Baubetrieb des Werkhofs leitet. So habe man im vergangenen Jahr im Stadtgebiet etwa kein einziges Mal Salz gestreut. Und das, obwohl in den Lagern des Werkhofs 100 Tonnen Streusalz auf den Ernstfall warten. „Im Durchschnitt streuen wir pro Jahr etwa 200 Tonnen Salz“, sagt von Au. Dabei achte man aber bewusst darauf, aus Gründen des Umweltschutzes generell so wenig Streusalz wie möglich zu verteilen.

Wer nun auf die Idee kommt, dass die Werkhofmitarbeiter – im Bereich Baubetrieb sind es 35, in der Gärtnerei 20 – weniger zu tun hätten, wenn kein Winterdienst anfalle, der täuscht sich. „Das Gegenteil ist der Fall“, sagt von Au. Denn nun können viele Arbeiten erledigt werden, die das Jahr über anfallen und die sonst im Winter nicht gemacht werden können, weil es zu kalt ist oder schlicht keine Zeit bleibt. „Momentan reinigen wir zum Beispiel alle Gullis, das geht nicht, wenn Schnee liegt“, erzählt Huber.

Es gibt viel zu tun

Außerdem können kleinere Straßenreparaturen erledigt werden, aktuell sind Mitarbeiter dafür in Karsau und Minseln unterwegs, davor waren sie in der Innenstadt im Einsatz. Das geht allerdings nicht mehr lange, da die Asphaltfirmen dann Winterpause machten, sagt Huber. Dafür kümmern sich die technischen Dienste dann um den Feldwegebau, um Reparaturen auf Spielplätzen und sonstige Pflege- und Reinigungsarbeiten.

Und auch die Gärtnereimitarbeiter haben einiges zu tun: Gehölzpflege und das Schneiden von Sträuchern stehen auf dem Programm, ebenso wie Pflanzarbeiten, erzählt Hans-Georg Bruttel, Leiter der Stadtgärtnerei. So wurden etwa kürzlich auf einer Ausgleichsfläche in Adelhausen mehrere Obstbäume gesetzt. Rund um das Haus Salmegg kümmerten sich Mitarbeiter am Mittwoch um die Pflege von Stauden. Auch das wäre bei dicker Schneedecke nicht machbar. Auch Aufgaben, die sich aus dem digitalen Baumkataster der Stadt ableiten, werden derzeit erledigt. Am Äußeren Ring etwa wurden die Bäume so zurückgeschnitten, dass eine gute Sicht für Autofahrer gewährleistet ist. „Auch auf den Friedhöfen, gerade auf dem Waldfriedhof in Karsau, gibt es immer viel zu tun“, so von Au.

Dass solch milde Winter mit wenigen Räumeinsetzen künftig die Regel sein werden, glaubt er aber nicht. „Nur, weil es nun zwei milde Winter in Folge gab, heißt das nicht, dass es so weitergehen wird“, sagt der Werkhofleiter. Das zeigten auch Statistiken zum Klimawandel. Dem stimmt Huber zu. „In meinen 18 Jahren bei der Stadt habe ich schon mehrere milde Winter erlebt, das ist jetzt nichts ganz Außergewöhnliches.“ Es sei einfach wichtig, auf alles vorbereitet zu sein.

Extreme Veränderungen

Hans-Georg Bruttel und seine Mitarbeiter haben die Auswirkungen des Klimawandels da schon deutlicher zu spüren bekommen. „In den vergangenen zwei bis drei Jahren haben wir extreme Veränderungen festgestellt, die die gärtnerische Arbeit sehr erschweren. Gerade letzten Sommer war es extrem trocken.“ Um die 30 000 Tonnen Wasser mussten die Mitarbeiter der Gärtnerei an sehr heißen Tagen in der Stadt verteilen. „Der Wasseraufwand ist deutlich gestiegen“, sagt Bruttel. Und dennoch seien schwere Schäden, gerade an Bäumen, oft nicht zu vermeiden. „Da muss man als Gärtner noch dazulernen. Wir hatten das unterschätzt“, sagt er.