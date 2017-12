Rheinfelden Der Weihnachtsmann im Mode-Check

Experten aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen nehmen sich das Weihnachtsmann-Outfit vor und sagen, ob er voll im Trend oder voll daneben liegt.

Morgen kommt der Weihnachtsmann – und das nicht nur in dem beliebten Lied, denn schließlich ist morgen Heiligabend. Und er kommt, wie schon seit Jahrzehnten, auch diesmal im bekannten Outfit: langer, weißer Bart, roter Mantel, rote Mütze, Stiefel und ein Jutesack für die vielen Geschenke, die er an Groß und Klein verteilt.

Modische Tendenzen und Spielereien sind offenbar stets an ihm vorbeigegangen. Die Redaktion wollte daher von Experten wissen, wie trendy der Weihnachtsmann ist. Die Antworten dieser nicht ganz ernst gemeinten Umfrage sind teilweise überraschend, aber abgesehen davon sind wir überzeugt, dass der Weihnachtsmann auch im nächsten Jahr wieder genau so daher kommen wird wie immer. Sonst erkennt ihn ja keiner.

Der Mantel

„Auf den ersten Blick scheint der Weihnachtsmann ziemlich im Trend zu liegen: Pelz ist angesagt, die Farbe Rot ebenfalls. Und sein Mantel ist total oversized, das ist momentan sehr trendy. Aber: Das gilt nur für die weibliche Mode. Bei den Männern wird in diesem Jahr der taillierte Kurzmantel favorisiert, und ich glaube, das ist für den Weihnachtsmann nicht das Richtige. Zum einen sollte er bei seinen langen Aufenthalten im Freien doch lieber etwas Längeres anziehen, und zum anderen ist das mit der Taille bei seiner Figur nicht so vorteilhaft. Da sollte er doch lieber bei der etwas legeren Version bleiben, die seine Figur positiver zur Geltung kommen lässt. Sein Gürtel sollte zu den Schuhen passen und farblich auf das gesamte Outfit abgestimmt sein.

Der Weihnachtsmann nebenan hat den Gürtel auf den Sack abgestimmt, das ist für den Anfang schon gar nicht so schlecht. Aber ein neuer Gürtel an sich wäre gar nicht verkehrt.“

Holger Roy, Modehaus Bohn, Rheinfelden

Der Bart

„Modisch gesehen ist der Bart okay, in der Länge gibt es da keinen bestimmten Trend. Ich würde ihm aber dringend zu einer Bartpflege raten. Viele denken, bei einem langen Bart bräuchte man weniger zu tun, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade ein langer Bart muss auch gepflegt werden. Wenn der Weihnachtsmann zu mir käme, würde ich ihm die Kanten sauber und den Mund freischneiden. Und dann würde ich ihm die richtigen Produkte empfehlen, damit sein Bart gut durch den Winter kommt.“

Christian Maglio, Barbier, Grenzach-Wyhlen

Die Mütze

„Die Mütze des Weihnachtsmanns ist zwar altbewährt, aber er könnte sich auch mal etwas Neues einfallen lassen, zum Beispiel eine modische Beanie-Mütze. Die ist in der Form ganz ähnlich, hat aber keine Bommel. Und dann könnte die Mütze noch ein trendiges Zopfmuster haben. Aber das Rot als Farbe könnte man schon lassen.“

Cornelia Sukenik, Wolle und Schönes, Rheinfelden

Der Sack

„Irgendwie kann einem der Weihnachtsmann schon leid tun mit seinem schweren Sack. Da gibt es heute viel Besseres. Mit einem guten Markenrucksack lässt sich die schwere Last viel leichter bewältigen, zumal sie auf zwei Schultern verteilt ist. So ein gutes Stück wiegt selbst nur etwa zwei Kilo, fasst aber 60 bis 80 Liter. Diese modernen Rucksäcke kann der Weihnachtsmann in der Höhe verstellen, je nachdem, wie viele Geschenke noch drin sind. Hinzu kommt, dass sie im Gegensatz zum guten, alten Jutesack auch noch wasserdicht sind.“

Frank Sattler, Intersport Sattler, Rheinfelden

Der Bauch

„Ich finde, der Weihnachtsmann sollte etwas auf seine Figur achten, wenn er seinen Job noch lange machen will. Gut zehn Kilo weniger wären nicht schlecht, insbesondere das Fett am Bauch sollte weg, denn das kann die inneren Organe schädigen. Es ist aber am schwersten wegzubekommen. Der Weihnachtsmann sollte Intervall- und Bauchmuskeltraining machen, am besten mit einem Slim-Belly-Gurt, der die Durchblutung fördert, sodass das Fett schneller abtransportiert wird. Wenn er das einigermaßen diszipliniert durchhält, ist er den Speck bis nächsten Winter los.“

Pascal Zumkeller, Maxx Gesundheitszentrum Wyhlen

Die Stiefel

„Also, diese klobigen Stiefel sind absolut out, zurzeit sind eher Schnürboots angesagt. Dagegen ist die Farbe schwarz total in. Abgesehen davon, dass der Weihnachtsmann seine Stiefel auch einmal ordentlich pflegen könnte, sind sie ihm offenbar auch zu groß. Dass ist gar nicht gut für die Füße, zumal er ja weite Wege zurücklegen muss, um die Geschenke zu verteilen. Er sollte mit der Mode gehen: Angesagt sind kuschelige Stiefel mit Echtfell, vor allem Lamm – und zwar auch bei Männern.“

Anja Eberle, Schuhhaus Werdich, Rheinfelden