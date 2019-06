von Petra Wunderle

Herr Schulz, das Wandern scheint wieder generell groß in Mode zu sein, spürt das auch der Ortsverein Rheinfelden?

Ja natürlich, allerdings sehen wir auch, dass sich viele in kleinen Gruppen zusammentun und/oder sporadisch wandern. Viele wollen sich nicht mehr an Vereine binden und schon gar nicht Verantwortung übernehmen. Dabei wird übersehen, dass gerade wir vom SWV keine sogenannten Pflichtveranstaltungen haben, bei denen auch noch Geld verdient werden muss. Die Wegebetreuung und deren Ausschilderung geschieht alles auf freiwilliger Basis. Auch die fast 50 Wanderungen führen wir Wanderführer allesamt kostenlos. Der Vorteil im Verein zu wandern, besteht einfach in der Vielfältigkeit des Angebots. Vielen fällt erst kurzfristig – und nach Wetterlage – ein, dass man am Wochenende etwas machen könnte. Dann wird oft das eh schon bekannte nochmals erwandert. Wir dagegen bieten vielfältige Touren auch in abgelegenen Gegenden, auch auf teilweise nicht ausgeschilderten Wegen.

Wie sind Tourismus und Schwarzwaldverein auf die Idee gekommen, etwas Gemeinsames anzubieten? Geht es darum, neue Mitglieder zu gewinnen?

In klassischen Fremdenverkehrsorten gibt es diese Zusammenarbeit zwischen Ortsgruppen und entsprechenden Tourismusämtern schon länger. Rheinfelden ist nicht Baiersbronn oder Todtmoos, trotzdem wollen wir es gemeinsam ausprobieren. Wir stellen unsere Wanderführer, organisieren den Ablauf und die Busse, Tourismus übernimmt die Anmeldeformalitäten. Werbung läuft jetzt über den Schwarzwaldverein und über Tourismus, davon versprechen wir uns alle beide mehr Aufmerksamkeit. Wem die Tour gefallen hat, kommt auch ein weiteres Mal und öfters und erkundigt sich dann auch über eine Mitgliedschaft.

Christian Schulz vom Schwarzwaldverein Rheinfelden. | Bild: Petra Wunderle

Was genau bieten sie gemeinsam an, und was ist das Besondere daran?

Das Besondere an den Etappenwanderungen sind die Busfahrten. Ohne die würde es nicht funktionieren. Es werden zwei von sieben Etappen auf dem Westweg Pforzheim-Basel angeboten, natürlich durchwandern wir am Schluss auch den Dinkelberg und Rheinfelder Gemarkung. Der Interregioweg mit zehn Etappen wurde ja vor zwei Jahren wieder aktiviert, wobei zwei Etappen über Rheinfelder Gemarkung führen. Eine große Einweihungsfeier war am Zoll in Rheinfelden und hat uns zu dieser Aktion angeregt. Als Zugabe gibt es eine Jurawanderung und eine Vogesentour. Eine separate Dinkelbergwanderung und das Westwegopening gehören zur Kooperation und werden von unseren Wanderführern selbstverständlich auch angeboten. Im nächsten Jahr wollen wir noch mehr Touren in heimischen Gefilden anbieten.

Was für eine Wanderung würden Sie persönlich einem Wander-Neuanfänger oder Wiedereinsteiger empfehlen?

Anfänger sollten sich in der näheren Umgebung eine Tour aussuchen, möglichst auch eher in der Ebene. Da bieten sich die Rheinuferwege beidseits des Rhein unbedingt an. Auch empfehle ich eher unter zwei bis drei Stunden Wanderzeit zu bleiben, vielleicht sogar schon eine Abkürzungsmöglichkeit vorausplanen. Hat es Spaß gemacht, kann nächstes mal sehr rasch die Tour verlängert werden und dabei auch kleine Berge, wie zum Beispiel der Sonnenberg, bestiegen werden. Will man weitermachen, ist dringend die entsprechende Ausrüstung zu beschaffen. Gute Wanderschuhe sind dann unabdingbar.

Bieten sie daneben auch ein Programm für alle an, also von beschaulich bis sportlich?

Unser Programm ist sehr vielfältig: Halbtagestouren unter drei Stunden in näherer Umgebung finden sie ebenso wie mittlere Touren bis zu fünf Stunden in Schwarzwald, Vogesen und Jura, aber auch anstrengende Bergtouren von fünf bis sieben Stunden mit 1000 Höhenmetern und mehr in den Alpen. Letztere erfordern natürlich eine gute Grundkondition und auch oft Trittsicherheit. Eine Wanderwoche in den Dolomiten für „Normalwanderer“ finden sie ebenso im Programm wie eine zweitägige Hüttentour für etwas Geübtere.

Es ist hinlänglich bekannt, dass man gerade der jungen Generation etwas Neues bieten soll, als Stichwort nenne ich Outdoorabenteuer. Gibt es da auch Angebote?

Geocaching können wir leider nicht anbieten. Seit über 15 Jahren gehen wir zum Todtnauer Übungsklettersteig. Dies ist zum Eingewöhnen gedacht für die größeren Klettersteige in den Alpen. Wir sind zehn bis 15 Aktive bei diesen Aktivitäten. Ebenso bieten wir ein Programm an mit anspruchsvolleren Touren, damit als Höhepunkt auch ein 3000er erwandert werden kann.

