Rheinfelden Der TuS Herten tanzt sich in die Herzen

Der Sportverein Freiheit Herten veranstaltete seine Jahresfeier, bei der zahlreiche Akteure mit Schautänzen und abwechslungsreichen Darbietungen überzeugten. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen.

Unter dem Motto „der TuS tanzt“ inszenierte der Turn- und Sportverein Freiheit Herten am Samstag seine Jahresfeier. TuS-Gruppen und Gäste aus Wyhlen zeigten Schautänze, nach dem Programm wurde das Publikum zum Tanz eingeladen. Der unterhaltsame Abend wurde von Petra Leipert und Jean-Pierre Roschmann moderiert.

Der TuS Herten hat 900 Mitglieder in 19 Kindergruppen, 14 Erwachsenengruppen und fünf Kursen. Dazu gehören die Leichtathletikabteilungen, Tischtennisgruppen, Volleyball, Lauftreffs oder Thaiboxen. Für die diesjährige Jahresfeier beschloss der Vorstand, die Tanzgruppen um Beiträge zu bitten und widmete den Abend ganz dem Tanz. Das Publikum erlebte begeistert unterhaltsame Stunden mit viel Bewegung, Konzentration und Schweiß auf der Bühne.

Die Jüngsten eröffneten das Programm, die Star Kids mit Übungsleiterin Katharina Burkart. Sieben bis neun Jahre alte Mädchen, deren Haare zu strengen Zöpfen geflochten waren, lachten und tanzten unbeschwert auf der Bühne und hatten sichtlich große Freude. Das Publikum belohnte die kleinen Prinzessinnen mit viel Applaus, schließlich hatten sie selbst zugegeben, noch viel Lampenfieber gehabt zu haben. Die Little Steps (Übungsleiter Doreen Knauer, Sinja Amann) sind schon älter, um die zwölf Jahre alt. Zwar ist die Gruppe derzeit wegen Krankheitsfällen ein bisschen dezimiert, die Jugendlichen zeigten aber trotzdem, was sie gelernt haben und erhielten dafür vom Publikum viel Anerkennung und Beifall. Die beiden Moderatoren Petra Leipert und Jean-Pierre Roschmann bezogen immer wieder das Publikum mit in das Geschehen ein.

Annika Östringer trainiert die jungen Damen der Gruppe New Generation, die schon sehr professionell auftraten. Alle gleich gekleidet in grau/schwarz mit hübschen Spitzen legten die Mädchen eine fantastische, flotte Show hin. Der befreundete Turnerbund Wyhlen schickte zwei Gruppen Rock ’n’ Roll-Tänzer, die in der Mode der 50er Jahre das Publikum mit Auftritten begeisterte. Die Zuschauer johlten zu spektakulären Figuren und riesigen Schwüngen fasziniert mit.

Die Frauengruppe Jam 30 Plus, trainiert von Susanne Beck und Petra Stumpf, zeigte einen stilvollen, eleganten Tanz in glitzernden Kostümen mit kleinen Schleiern. Die Kleinen, die das Programm am Abend eröffnet hatten, saßen mit großen Augen an der Bühne und verfolgten jede fließende Bewegung des graziösen Tanzes. Eine Gruppe im TuS Herten heißt Aroha, Übungsleiterin ist Barbara Albert. Aroha wird inspiriert vom neuseeländischen Kriegstanz der Maori und enthält Elemente vergleichbar mit denen des Kung-Fu und Tai Chi. Gespannt verfolgten die Zuschauer das Zusammenspiel von Balance und Bewegung, teils mit, teils ohne Stock präsentiert.

Bevor die Blue Jewels den Abschluss des Abends bildeten wies Roschmann auf das große Jahr 2019 hin, dann feiert der TuS das 100-jährige Jubiläum. „Wir lassen es krachen!“ prophezeite er. Geplant sind mehrere Veranstaltungen das ganze Jahr über mit dem Höhepunkt am 19. Oktober zur Jahresfeier.

Die Blue Jewels zeigten ihr Können auf dem Deutschen Turnfest in Berlin, auf dem Landesturnfest in Ulm und in Weil am Rhein zur Prämierung der Sportler des Jahres. Das Publikum klatschte rhythmisch zur schwungvollen Vorführung der zwölf jungen Frauen, die mit wehenden Haaren auf der Bühne tollten. Nach dem Programm wurde die Bühne zum Tanz mit DJ Reiner Häberle umgebaut und die Bar eröffnet. Der gemütliche Teil im Tanz – und Sportverein konnte beginnen.

