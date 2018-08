von Jürgen Scharf

Das ist die Geschichte von Kapitän Nemo. Aber nicht nur. Es ist auch ein maritimes Abenteuerspektakel, ein Ökomärchen und ein apokalyptischer Umwelt-Alptraum. Alles ist drin in dieser bunten Fantasiereise "20 000 Meilen unter dem Meer" nach dem fantastischen Roman von Jules Verne, vermischt mit Shakespeares Stück "Der Sturm". Beide literarischen Vorlagen dienen dem N.N. Theater Köln als Inspiration für die neue Produktion, die zum Auftakt der diesjährigen "Brückensensationen", dem zwölften Straßentheaterfestival in Rheinfelden, aufgeführt wurde.

Reine Straßentheater

Der Spielort war so ungewöhnlich, wie es diese Truppe liebt: das Inseli mitten auf dem Rhein. Seit 1987 existiert diese als reines Straßentheater gegründete Wanderbühne, die schon im letzten Jahr mit einer Version von Fritz Langs "Metropolis" die Zuschauer fasziniert hatte. Auch dieses Mal versammelten sich mehrere hundert Leute in dem kleinen Park, um den von Rachedurst getriebenen mysteriösen Aussteiger Nemo in seinem Unterseeboot, der Nautilus, zu erleben, wie er die Ozeane unsicher macht.

Theaterspektakel mit akrobatischen Einlagen

Mit einfachen, aber effektvollen Bühnenmitteln, schillernden Kostümen, Live-Musik und Shantys werden die Illusionen in der Tiefsee vermittelt. Es ist ein richtiges Theaterspektakel mit akrobatischen Einlagen, Darstellern, die wie Fische an der Angel in der Luft schweben oder Tauchmanöver machen. Dabei hat das Ensemble nicht nur zwei Vorlagen der Weltliteratur zusammengebracht mit Figuren wie dem Luftgeist und dem französischen Wissenschaftler auf Forschungsreise, sondern spricht auch aktuelle Probleme an.

Aktuelle Probleme

Die Vermüllung der Meere durch Mikroplastik wird drastisch dargestellt, auch die Zerstörung des Meeresbodens durch Ölbohrungen und die Überfischung der Ozeane. Zeitkritische Einfälle waren da zu bestaunen bei einer Polymer-Jungfrau, über und über mit Plastiktüten verhüllt, einer richtigen Tütennixe. Auch politische Satire klang stellenweise durch, mit ausgerufenen Katastrophenmeldungen vom IS-Terror und fiktionalen Anspielungen auf Alice Weidel als Bundeskanzlerin.

Zwischen Zeitkritik und Fantasy

Die Inszenierung balanciert zwischen Tragödie und Komödie, Zeitkritik und Fantasy. Die Besatzung des U-Boots stürzt sich nicht nur mit Spielfreude in die imaginären Fluten, die Akteure bereiten auch schwierige aktuelle Themen und die klassischen literarischen Geschichten für breite Bevölkerungsschichten verständlich auf: bestes modernes Volkstheater.

