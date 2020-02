Rheinfelden-Minseln vor 1 Stunde

Der Spatenstich für das Baugebiet „Weihermatten“ in Rheinfelden-Minseln erfolgt am 11. Februar

Die Arbeiten für die Erschließung und Bebauung des Baugebiets „Weihermatten“ in Rheinfelden-Minseln nehmen Fahrt auf. Wie in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats zu erfahren war, soll am Dienstag, 11. Februar, um 10 Uhr der Spatenstich für das Baugebiet erfolgen.