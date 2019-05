von Horatio Gollin

Obgleich die Einfahrt nicht erlaubt ist, diente der Verbindungsweg vor der Wiechsmühle Ortskundigen gerne als Abkürzung oder Ausweichstrecke vor allem beim Feierabendstau. Mit neuen Schildern, aber auch Kontrollen wird die Situation jetzt verbessert.

Ortskundige kürzen nur zu gern ab

Über Jahre ist die Verbindungsstraße an der Wiechsmühle in Nollingen zwischen Zielgasse und der Kreuzung zum Staffelweg an der B 316 eine beliebte Abkürzung und dient Ortskundigen als Ausweichstrecke, wenn der Feierabendverkehr sich zwischen Autobahnauffahrt und dem Kreisverkehr vor dem Rheinfelder Ortseingang wieder staut. Dabei ist für die Fahrer das Linksabbiegen von der Bundesstraße in die Straße sowie in die Zielgasse gar nicht erlaubt.

Schilder interessieren die „Sünder“ nicht

Schon seit vielen Jahren weist ein blaues Schild mit weißem Richtungspfeil darauf hin. Dennoch sind in den vergangenen Jahren die Beschwerden der Anwohner über Linksabbieger von der Bundesstraße und auch über Raserei auf der Verbindungsstraße nicht verstummt, erklärt Rainer Vierbaum, Sprecher des Nollinger Ausschusses.

Die Polizei hat ein Auge drauf

Ende des vergangenen Jahres wurden vom Ordnungsamt zwei zusätzliche Einfahrt-Verboten-Schilder bei der Ausfahrt gegenüber dem Staffelweg aufgestellt. „Ich hab seitdem nichts mehr gehört“, sagt Vierbaum. Auch in der Zielgasse hat das Ordnungsamt auf Anwohnerbeschwerden reagiert und das Tempo-30-Schild zum Ortsschild an die B 34 vorverlegt und entsprechende Fahrbahnmarkierungen vornehmen lassen, da hier ebenfalls viele Autos zu schnell nach Nollingen einfuhren. Zudem wurde ein Achtung-Kinder-Schild aufgestellt. „Mehr signalisieren können wir nicht“, stellt Ordnungsamtsleiter Dominic Rago fest. „Das Ganze steht und fällt mit der Kontrolle.“ Er verweist überdies darauf, dass die Polizei vor Ort kontrolliere.

Erst eine Runde im Kreisel drehen

Dass die Polizei regelmäßig nach dem Rechten schaut, bestätigt Ursula Brombach, Inhaberin des Naturkostladens Kornblume, der über die Verbindungsstraße angefahren wird. „Es ist zum Teil gefährlich gewesen“, sagt Brombach. Über die Jahre konnte sie Linksabbieger und zu schnelles Fahren beobachten. Es ist auch ihr Eindruck, dass mit dem Aufstellen der Schilder beides abgenommen hat. Für ihre Kunden, die aus Richtung der Autobahn kommen, ist das Verbot des Linksabbiegens zwar lästig, da sie erst eine Runde durch den Kreisverkehr drehen müssen, um dann rechts in die Zielgasse abzubiegen, aber sie weist ihre Kunden auf die Regelung und die Kontrollen hin.

Unfallschwerpunkt beseitigt

2013 hatte sich ein Unfallschwerpunkt an der Stelle abgezeichnet, erinnert sich Rago. Deswegen wurde damals das Tempo auf der B 34 zwischen Kreisverkehr und der Kreuzung von 70 auf 50 Stundenkilometer reduziert und die Richtungspfeile aufgestellt, um das Linksabbiegen von der Bundesstraße zu untersagen. Ein Unfallschwerpunkt besteht nicht mehr, allerdings zeigten die Richtungspfeile nicht das gewünschte Ergebnis. „Ein Freiburger fährt da nicht rein“, weiß Rago, dass der Schleichweg vor allem Ortskundigen dient. Die neuen Schilder wirken besser. Rago sagt, dass er von Anwohnern gute Rückmeldung bekommen hat.