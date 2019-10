von Heinz Vollmar

Einkehrmöglichkeiten gibt es viele in der Region. Eine spezielle Nische in der Vielfalt der Angebote stellen Vereinsgaststätten dar. Zunächst einmal für Veranstaltungen ihres Vereins und für dessen Mitglieder da, sind einige nur an den Tagen mit Sportbetrieb offen. Andere bieten regelmäßige Öffnungszeiten und haben ihr Publikum weit über die Vereinsmitglieder hinaus gefunden – diese stellen wir in einer Serie vor. Heute: die Sportgaststätte „Dreams“ des SV Herten 1950.

Der erste Eindruck: Die Vereinsgaststätte des SV Herten, die neuerdings unter dem Namen „Dreams“ firmiert, befindet sich zwischen dem alten Sportplatz und dem neuen Kunstrasenplatz und bieten in beide Richtungen ausreichend Platz, um den jeweiligen Sportereignissen folgen zu können. Das helle, lichtdurchflutete Ambiente des „Dreams“ ist ein Merkmal, das neben der Gemütlichkeit in der Gaststätte auch die Funktionalität in Sachen Sport erkennbar werden lässt. Ein weiterer Glanzpunkt offenbart sich den Besuchern auf den beiden Terrassen der Sportgaststätte, die nahezu 80 Sitzplätze aufweisen. Ein Boule-Platz lädt zum Spiel ein und beweist, dass die Gaststätte vielen Interessen Rechnung trägt.

Die Wirtsleute: Geleitet wird die Sportgastätte „Dreams“ von Sergej Fosler und seiner Partnerin Kim Woldrich. Während Kim Woldrich ausschließlich in der Sportgaststätte arbeitet, geht Sergei Fosler noch einer beruflichen Tätigkeit im Verkauf in der Schweiz nach. Für Sergej Fosler ist mit dem „Dreams“ ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Er habe schon lange von der Übernahme einer Sportgaststätte geträumt, sagt er. Daher hätten er und seine Lebenspartnerin das Vereinsheim des SV Herten „Dreams“ getauft. Ein großes Anliegen ist ihnen die Präsentation eines guten Speisen- und Getränkeangebotes sowie der Kontakt mit den Gästen, die sie verwöhnen wollen.

