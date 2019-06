von Horatio Gollin

Nach fünf Jahren tagte der Ausschuss für Angelegenheiten des Stadtteils Nollingen am Mittwoch zum letzten Mal. Künftig gibt es auch für diesen Stadtteil einen Beirat. Sprecher Rainer Vierbaum zieht eine positive Bilanz der fünfjährigen Arbeit.

Ausschuss seit fünf Jahren aktiv

Vierbaum erinnerte daran, dass der Ausschuss vor fünf Jahren seine Arbeit aufgenommen hatte. Die Aufgabe war es, Anregungen der Bürger und Vereine entgegen zu nehmen und vorzuberaten. „So haben wir begonnen. Ende 2015 haben wir allerdings beschlossen, dass wir nicht nur auf Anfragen, Anregungen oder Beschwerden reagieren, sondern proaktiv Nollingen gestalten wollten“, so Vierbaum.

Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität

Der Ausschuss gab sich eine Agenda mit den Themenblöcken sensible städtebauliche Weiterentwicklung von Unter- und Oberdorf, angemessene Erweiterung der Wohnbebauung durch Innenverdichtung, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Ausbau und Weiterentwicklung der Infrastruktur und sonstige Maßnahmen zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität.

Erfolge in vielen Belangen des Stadtteils

Viel konnte erreicht werden. Durch den Ausschuss wurde bei der Erstellung des Bebauungsplans Kapfweg wie auch bei der Forderung nach Bebauungsplänen für die Untere Dorfstraße und den Ortskern eine breite Bürgerbeteiligung erreicht. Mit der Forderung einer Gestaltungssatzung hatte der Ausschuss allerdings keinen Erfolg. Der Erhalt des alten Rathauses wurde gesichert, die alte Uhrenfabrik und das alte Vogtshaus werden auch weiterhin im Blick gehalten. Als Erfolg des Nollinger Ausschusses erachtete Vierbaum auch die Aufstellung einer Stellplatzsatzung sowie das Einrichten eines Zebrastreifens in der Beuggener Straße unweit der Cranacher Straße.

Bürger fühle sich hier weiterhin wohl

„Wir haben einiges erfolgreich angepackt, um den Stadtteil Nollingen gezielt weiterzuentwickeln, sodass die Bürger sich weiterhin hier wohlfühlen“, meinte Vierbaum, der sicher war, dass der Nollinger Ausschuss auch ein Vorbild für die Einrichtung der Stadtteilbeiräte Kernstadt und Warmbach war. Vierbaum erklärte, dass sich gemäß der neuen Richtlinien im Juli anstelle des Ausschusses der Stadtteilbeirat Nollingen mit sechs Mitgliedern und sechs Stellvertretern konstituieren wird. Er forderte die interessierten Nollinger auf, sich als sachkundige Bürger einzubringen.

Bürger schildern in der Sitzung ihre Sorgen

Einige Nollinger waren wieder in die Sitzung gekommen, um ihre großen und kleinen Sorgen loszuwerden. Ob denn das Stadtbauamt keine Baustellen kontrolliere, erkundigte sich etwa ein Anwohner. Der Nollinger wunderte sich, über das schmale, steile Treppenhaus des Anbaus an der Ecke Holbeinstraße/Baldunweg und die Platzierung der untersten Treppenstufe vor einer Eingangstür. Ein zweiter Nollinger wies daraufhin, dass das Wohngebäude genau auf die Grundstücksgrenze zum angrenzenden Fahrradweg gesetzt wird, und fragte, ob das so genehmigt worden sei. Vierbaum erklärte, dass er sich an die Genehmigung erinnere und der Ausschuss sich damals zu den Plänen kritisch geäußert hatte. Für Detailfragen müssten sich die Anwohner an das Stadtbauamt wenden.

Sperrung der Betonplatten bleibt im Gespräch

Ein Nollinger beklagte, dass seit Sperrung der Betonplatten im Verbindungsweg zwischen Zielgasse und B 316 (wir berichteten) die Autos der Einkäufer des dortigen Naturkostladens und des Spargelverkaufs nun in der Zielgasse und Keltenstraße parkten, mitunter werde dabei der Verkehr oder die Sicht behindert. Vierbaum bestätigte, dass ihm das auch schon aufgefallen sei.

Er führte aus, dass die Betonplatten als unsicher gelten und aktuell bei der Stadtverwaltung eine Stellungnahme des Landratsamts Lörrach eingegangen sei, ob die Platten erneuert oder der Bach offengelegt werden soll. Die Gewerbetreibenden hätten ein Interesse am Erhalt der bisherigen Parkplätze, aber die Stellungnahme werde bei einem Vor-Ort-Termin im Juni vorgestellt.