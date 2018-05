Rheinfelden Der Fotograf Gerd Bonse zeigt in der VHS Bilder von Obdachlosen in Köln

Der Fotograf Gerd Bonse zeigt in der VHS Bilder von Obdachlosen in Köln

Der Kölner Fotograf Gerd Bonse stellt bis zum 18. Mai in der VHS Bilder zum Thema „Ohne Wohnung – mit Würde“ aus

„Ohne Wohnung – mit Würde“ wählte Fotograf Gerd Bonse als Titel für seine auf den Straßen Kölns entstandene Porträtserie, die bis zum Freitag, 18. Mai, in der VHS Rheinfelden zu sehen ist. Im Rahmen der Vernissage lobte Leiterin Gaby Dolabdjian Bonses Herangehensweise. Seine Streetfotografie will nicht voyeuristische Schnappschüsse liefern, vielmehr sollen die Klischees gegenüber den Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt leben, abgebaut werden.

Gerd Bonse, Chemiker im Ruhestand, hatte zeitlebens fotografiert. Vor mehr als zehn Jahren nach einem längeren Gespräch mit einem einen Roman lesenden Wohnsitzlosen in Bonses Heimatort Köln hatte die Porträtserie, denen er lange Gespräche voranstellt, ihren Auftakt genommen. „Mir war in den zahlreichen Begegnungen bewusst, wie diese Menschen in ihrer Kindheit oft Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch waren. Ihnen fehlt als Folge davon das Selbstvertrauen“, erzählte Bonse, der gerne mit dem Fahrrad durch Köln radelt und das Gespräch mit den am Dom beispielsweise lebenden Wohnsitzlosen sucht.

Mit dabei – Kamera und sein Blick für die Menschen am Rande der Gesellschaft. So auch, als er Samson (16) kennenlernt, der mit 13 vor den Schlägen seines alkoholabhängigen Vaters floh. Dabei kam er in schlechte Gesellschaft, erzählt der Kölner, der mit seinen preisgekrönten Porträtserien wie ein Brückenbauer wirkt. Mit Texten, die das Leben und Schicksal der Abgebildeten illustrieren, gelingt es ihm, dass zu jedem Porträt auch eine Lebensgeschichte sichtbar wird.

In Köln leben 5000 Wohnungslose. Bundesweit sind es 350 000 und für 2020 werden gar 500 000 prognostiziert. „Eine besorgniserregende Entwicklung“, sagt Bonse, der fordert, dass es mehr Sozialwohnungen und Sozialarbeiter brauche. Zu Gast bei der Vernissage war auch Claudia Adraria de Roche aus Basel, Initiatorin der dortigen „soup and chill“ Einrichtung. „Anders als in Köln scheucht in Basel die Polizei alle Obdachlosen weg.“ Seit 14 Jahren bietet sie mit ihrer Wärmestube für Drogensüchtige und junge Immigranten aus 15 Nationen eine Anlaufstelle.