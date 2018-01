Rheinfelden Der Dienstälteste in Stadt und Kreis: Paul Renz feiert 70. Geburtstag

Der Kommunalpolitiker par excellence, Paul Renz, hat am Mittwoch im Beisein vieler Gratulanten seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Er ist ein Kommunalpolitiker par excellence: Paul Renz, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, Kreisrat sowie ehemaliger Sparkassendirektor und Ortsvorsteher von Minseln, feierte am Mittwoch im Foyer der Alban-Spitz-Halle seinen 70. Geburtstag und die lange Schlange an Gratulanten zeigt deutlich, welchen Stellenwert er in der Region hat. Alexander Braun, sein Stellvertreter der CDU-Kreistagsfraktion, drückte aus, was wohl viele dachten: „Er redet nicht nur, er hat auch etwas zu sagen.“

Nicht nur Parteifreunde wünschten dem CDU-Politiker alles Gute, auch Vertreter anderer Parteien, Arbeits- und Vereinsvertreter und natürlich Familie und Freunde erwiesen ihm die Reverenz. In dieser Runde amüsierte sich Renz sichtlich und gleich zu Beginn brachte er seine Gäste zum Lachen: „Der Januar ist die Zeit der Anfänge, ich entschuldige mich, dass ich da hereinplatze mit meinem Geburtstag.“

Alle, die ins Foyer der Alban-Spitz-Halle gekommen waren, wissen Paul Renz wegen seiner menschlichen Qualitäten und wegen seiner jahrzehntelangen kommunalpolitischen Arbeit im Gemeinderat und Kreistag sowie im gesellschaftlich-kulturellem Bereich zu schätzen. Mit 23 Jahren hatte Renz seine Karriere im Gemeinderat gestartet, er war von 1983 bis 1992 Ortsvorsteher von Minseln, heute ist der CDU-Fraktionschef Dienstältester im Gemeinderat und Kreistag.

Er bleibt der Politik erhalten

Ans Aufhören denkt er nicht, gab aber bekannt: „Das ist der letzte runde Geburtstag, an dem ich im Mittelpunkt stehe.“ Landrätin Marion Damman fasste zusammen: „Sieben reich gefüllte Jahrzehnte, bei ihm ist immer Neues gewachsen.“ Und sie attestierte: „Er ist gewissenhaft, immer bestens vorbereitet auf jede Sitzung, er geht mit großer Realität an die Dinge und hat die nötige Portion Humor. Ich freue mich weiter auf sein Engagement, dass er weiterhin mitbestimmt und mitgestaltet.“

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hob das hervor, was Paul Renz auszeichnet: „Sparkassenfilialleiter, Fleiß, politischer Instinkt, Präsenz, Beharrlichkeit, Geschmeidigkeit, Allrounder, Konstruktivität, Verlässlichkeit, Menschlichkeit und Humor. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“ Von einem „Glücksfall“, sprach Dieter Meier vom CDU-Stadtverband. Er erinnerte an eine Anekdote aus dem Wahlkampf 1987: „Paul Renz hat gesagt, mit dem Hut in der Hand, kommt man durchs ganze Land. Er kam durchs ganze Land.“

Zu guter Letzt ergriff sein Bruder Kurt Renz, der auch Vorsitzender des örtlichen Gesangvereins ist, das Wort und ging auf die kulturelle Seite seines Bruders ein: „Ich weiß, dass Du eine gute Stimme hast, leider hast Du keine Zeit zum Mitsingen, ich habe vernommen, dass Du politisch weitermachen willst.“