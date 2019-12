von Ingrid Böhm

Hinter der Zahl 29 stecken Kinderschicksale aus fünf Jahren, in denen die Caritas Hochrhein pflegt, hilft und berät – und das in mehr als 50 Familien. Young Care ist einer von deutschlandweit 170 spezialisierten Kinderpflegediensten. Er operiert als gemeinnützige GmbH der freien Wohlfahrtspflege tarifgebunden. Mit dem medizinischen Fortschritt wächst der Bedarf an diesem Dienst. Aber die „notwendige Hilfe kann nicht so schnell wachsen“, merkt Peter Schwander als Geschäftsbereichsleiter an. Das habe mehrere Gründe.

„Wir könnten wachsen mit mehr Personal“, ist einer der Gründe, sagt Schwander. Für Caritas-Geschäftsführer Rolf Steinegger stellt die Entwicklung dieses besonderen Pflegediensts mit aktuell 15 Mitarbeitern dennoch eine Erfolgsgeschichte dar, auch wenn es noch nicht reicht. Aktuell pflegt das Team sieben Kinder intensiv. Es besteht aus Gesundheits-, Kinderkrankenpflegerinnen und Krankenschwestern, die sich die Aufgabe in etwa sieben Vollzeitstellen im 24-Stunden-Einsatz teilen. Die Kinder sind alle existenziell gefährdet, müssen unter Beobachtung bleiben und zum Teil sind sie auch ständig zu beatmen.

Wer bezahlt? Young Care tritt in Aktion, wenn die Klinik oder der Arzt die Verordnung ausstellt. In der Praxis treten aber bei der Finanzierung oft Probleme mit den Krankenkassen auf, wobei die AOK ausdrücklich gelobt wird für konstruktive Zusammenarbeit. Es handele sich stets um Einzelverhandlungen, bei denen alle Kosten auf den Tisch kommen. Die Caritas Hochrhein geht dabei von ihrem Grundprinzip nicht ab: „Wir haben Tarifbindung“, betont Steinegger und verweist darauf, dass die Mitarbeiter einen „wertvollen Beruf“ ausüben. Das heißt aber auch, wenn nur die Krankenkassen zahlen würden, „hätten wir den Dienst nicht“, sagt Steinegger mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit. Zu ihr tragen vor allem Spenden von Kirche und Kommune bei.

Die Krankenhäuser – und hier nennt Rolf Steinegger zunächst das Elisabethen in Lörrach – seien froh um dieses Angebot, weil es eine Versorgungslücke schließe. Gäbe es den Pflegedienst Young Care nicht, müssten zum Beispiel Frühgeborene, deren Leben von der Intensivversorgung abhängt, über lange Zeiträume teure Intensivplätze im Krankenhaus belegen. Dort koste ein Tag bis zu 1000 Euro, rechnet Steinegger vor.

Eine zentrale Motivation der Caritas, tätig zu werden, bestehe laut Steinegger aber vor allem darin, den Wunsch von Eltern zu erfüllen, die ihr Kind endlich zu Hause in der Familie haben möchten. Dabei gehe es um den Leitsatz aus kirchlicher Logik: „Not sehen und handeln“. Bei Young Care handelt es sich somit nicht um ein Konkurrenzangebot in einem breiten Markt, sondern um das Bestreben, ein Dilemma für Krankenhäuser und Eltern von Kindern mit schweren Erkrankungen dadurch zu lösen, dass die Pfleger zu den Kindern in die häusliche Umgebung kommen.

Young Care ins Rollen gebracht hat vor fünf Jahren eine Anfrage aus Bad Säckingen, erklärt Steinegger. Dort haben Eltern nach Kinderkrankenschwestern gesucht, um ihr Kind, das mehrere Jahre in einer Klinik in Siegen lag, an den Hochrhein zu holen. Bettina Kaminski leitet den Pflegedienst von Young Care. Sie kennt jeden einzelnen Fall und macht die Erfahrung, dass die Eltern froh sind über die Versorgung durch Young Care: „Wir bringen Sicherheit“.

Durch die intensive pflegerische Betreuung werde den gesundheitlich stark eingeschränkten Kindern ein möglichst großes Maß an Normalität ermöglicht. „Wir sind einfach da“, sagt Kaminski, ob das Kind nun ein Beatmungsgerät brauche, oder Sauerstoffschläuche notwendig sind, die Betreuung führt auch in Sonderschulkindergärten. Trotz Entlastung stelle die ständige Anwesenheit einer Pflegefachkraft in einem Haushalt auch eine Belastung für die Eltern dar: „Aber es gibt keine Alternative“, weiß die erfahrene Leiterin. Bei Young Care wird viel Wert auf Weiterbildung gelegt, damit die 1:1-Betreuung ohne Zeitdruck geleistet werden kann. „Es ist toll, zu sehen, was wir den kleinen Patienten an Teilhabe am Leben ermöglichen“ freut sich Peter Schwander über die Entwicklung des Pflegedienstes.

Der nächste Dienst für intensive Krankenpflege von Kindern befindet sich laut Caritas Hochrhein in Freiburg und Villingen-Schwenningen, in Steinen gebe es eine private Kinderpflege. Diese Dienste könnten den Bedarf nicht abdecken. Es erweise sich, wie Schwander sagt, als schwierig, genügend Pflegefachpersonal zu finden. Wie viele Eltern ihre Kinder bis zum Umfallen pflegen, weiß die Caritas nicht, sie nimmt eine größere Dunkelziffer an.