Rheinfelden Der Bürgersaal als gefragter Veranstaltungsort

Der Bürgersaal im Rheinfelder Rathaus wird von vielen Vereinen genutzt – klingt erst mal gut. Doch die hohe Buchungsquote bringt auch Probleme mit sich. Das Management steht manchmal in der Kritik, weil es viele Terminanfragen auch absagen muss.

Der Bürgersaal ist ein gefragter Veranstaltungsort. Wie gefragt, das merken Veranstalter, wenn sie zeitgleich die Stadthalle unter dem Dach des Rathauses für ein öffentliches Programm buchen wollen. Dann gilt, wer zuerst kommt. Bei der Vergabe laufen die Fäden bei der kaufmännischen Abteilung des Amts für Gebäudemanagements zusammen. Das steht manchmal in der Kritik, wenn einer leer ausgeht. Zuletzt hat sich in der Narrenzunft geärgert, weil ihre Probenwoche zur Traditionsveranstaltung nicht automatisch berücksichtigt wurde.

Amtsleiter Erik Fiss hält es grundsätzlich für schwierig, Gewohnheitsrechte planmäßig zu managen. Es sei zwar richtig, dass die Narrenzunft jedes Jahr den Saal erhält, um für die Zunftabende zu proben und sie dort auszurichten. Hellseherische Fähigkeiten, heißt es in der Abteilung, habe man aber nicht, denn Fasnacht falle jedes Jahr auf einen anderen Zeitpunkt. Da sei es wichtig, sich auch wegen des wechselnden Personals in der komplexen Aufgabenstellung, frühzeitig zu melden.

Da dieses Mal die Narrenzunft wegen zwei großen Hochzeiten in Verbindung mit dem stadtgebundenen La Piazzetta sogar abdekorieren musste und außerdem ein Multivisionsabend, der ein Jahr voraus gebucht wurde die Nutzung verhinderte, soll das Kommunikationssystem verbessert werden. Der Druck, es allen recht zu machen, wird als hoch empfunden. Manche Veranstalter nehmen an, dass die Wünsche von den Augen abgelesen werden können, meint Fiss. Doch dem sei nicht so. Damit es keine Enttäuschungen gibt, heißt der Rat: „Frühzeitig blocken“, sagt die Abteilungsleiterin jenen Veranstaltern, die bestimmte Termine benötigen.

Ihr Tipp: am besten gleich fürs nächste Jahr, sobald die Veranstaltung fertig ist und dann schriftlich, damit es Eingang im digitalen Managementsystem findet. Das gilt auch für die Fasnacht. „Wir können nur so gut sein, wie wir Informationen erhalten“, heißt es.

Absagen muss das Gebäudemanagement regelmäßig Anfragen für private Anlässe. Geburtstagsfeiern und Hochzeiten sind im Bürgersaal nicht vorgesehen. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn in Verbindung mit dem La Piazzetta gefeiert wird. Das ist das Lokal, das die Verwaltung im Haus verpachtet. Wer 200 und mehr Gäste erwartet, findet aber so gut wie keine Ausweichmöglichkeit in der Stadt. Die Nutzungsbedingung öffentliche Veranstaltung gilt auch für alle anderen kommunalen Säle und Hallen. Die Mitarbeiter im Gebäudemanagement versuchen, mit Tipps in der Umgebung behilflich zu sein. Kirchenräume gehören dazu oder das Spielhaus im Tutti-Kiesi.

Besucher und Veranstalter geben sich zwar die Klinke in die Hand, mehr als 150 Veranstaltungen gehen pro Jahr aber nicht über die Bühne. Das hat mit den Hausmeisterdiensten im Schichtbetrieb zu tun und organisatorischen Umständen. Nahtlos vermieten, geht nicht. Gerade bei Kulturterminen sind Aufbau- und Probezeiten zur Aufführung einzuplanen.

Unter der Woche ergeben sich aber auch freie Tage, denn die meisten Programme spielen sich am Wochenende ab. Silvester- und andere Bälle, Vortragsveranstaltungen, Unternehmenstreffen, die Blutspendetermine und immer mehr Jahresfeiern der Vereine drängen in den Bürgersaal, seitdem das Hotel Danner als Veranstaltungsort ausfällt. Für Vereine sind die zwei Etagen für bis zu 700 Personen aber oft zu groß. Die Kommune zählt zu den Hauptnutzern, allen voran das Kulturamt mit Konzerten, Theater und Kabarett.

Die Gebühren für die Saalmiete richten sich am Umsatz aus (zwölf Prozent). Die Sätze bewegen sich bei bis zu vier Stunden von 300 Euro aufwärts, 850 Euro ist mit Bewirtung die Obergrenze. Ohne Bewirtung lässt sich der Bürgersaal günstiger haben. Von 150 bis 430 Euro reicht die Spannbreite. Zu verdienen gibt es für die Stadt nach Einschätzung des Gebäudemanagers Fiss aber dabei nichts: „Wir wollen, dass es für die Vereine erschwinglich bleibt“. Er sieht die günstigen Preise als „Angebot, das die Stadt für ihre Bürgermacht“. Das bedeutet Zuschussbetrieb, denn die „wenigsten Leistungen sind kostendeckend“, sagt Fiss. Dennoch wissen die fünf Mitarbeiter der kaufmännischen Abteilung, dass Veranstalter sich gerne beklagen, dass die Konditionen für den Bürgersaal zu teuer sind.