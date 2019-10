Mit dem Bau der Autobahn 98 müssen einige Landbesitzer in Minseln und Karsau ihr Land hergeben. Am Mittwoch informiert das Landratsamt die Eigentümer über die ermittelten Werte der Landstücke, die in einem Flurbereinigungsverfahren neu zugeteilt werden. Der Verfahrensleiter Jacek Frank gibt einen Einblick in das Flurbereinigungsverfahren.