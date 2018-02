Rheinfelden Degerfelden stellt Antrag für mehr Autostellplätze

Degerfelden wagt einen Vorstoß in Sachen Stellplatzbedarf und fordert eine Sonderregelung: Schon ab Wohnflächen von 80 Quadratmetern sollen zwei Autostellplätze je Wohneinheit zur Verfügung stehen und nicht erst ab 100 Quadratmetern.

Die mobile Gesellschaft wirft Fragen auf, wenn es um die Zahl der Stellplätze in Wohngebieten geht. Der Landesschlüssel von einem Parkplatz pro Wohneinheit gilt nur noch im Stadtzentrum. Hier stehen Bus und Bahn als Alternative zum Auto zur Verfügung. In alten Ortskernen aber besteht zunehmend durch neue Bauprojekte, die Lücken füllen Handlungsbedarf für Regelungen per Satzung. Dazu macht Degerfelden jetzt einen weitreichenden Vorstoß. Bereits bei einer Wohnung von über 80 Quadratmeter werden zum Schutz des dörflichen Charakters zwei Plätze für Autos gefordert. Das Thema wie viele Stellplätze braucht es, damit der Straßenraum nicht zugeparkt wird, führt in den Gremien häufig zu Diskussionen, wie sich bei den neuen Bebauungsplänen zeigt. Bisher wendet die Stadt den Schlüssel an, wonach bis zu 50 Quadratmeter ein Stellplatz pro Wohnung reicht, bis zu 100 Quadratmeter 1,5 und erst mit über 100 Quadratmeter Wohnfläche zwei fällig werden. Dies soll auch im künftigen Bebauungsplan „Bauert“ in Adelhausen gelten.

Schwierige Entscheidung

In der Diskussion im Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag gab es dazu aber auch andere Stimmen und Bedenken, dass diese Regelung bei der geplanten Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern reiche. OB Klaus Eberhardt plädierte dennoch dafür, es dabei zu belassen, da man nie wisse „wer da hinzieht“. Dabei besteht die Erwartung, dass sich ein älteres Paar auch mal ein Fahrzeug teilt, womit dann ein Ausgleich entstehen würde zur Familie mit drei Autos. Außerdem wurde zu Bedenken gegeben, dass mehr Stellplätze auf den Grundstücken die Grünflächen der Bauherren verringern und gleichzeitig die Bauprojekte verteuern.

Diese generelle Linie hat die Verwaltung nicht vor aufzugeben, erklärt Bauamtschef Wolfgang Lauer auf Anfrage. Dass Diskussionen zu Stellplätzen gut und notwendig sind, bestätigt er. Dennoch wird die Verwaltung nicht generell die Vorgaben für die Bebauungspläne überarbeiten, die grundsätzlich als das Instrument gehandhabt werden, um zu bestimmen, wie in den einzelnen Gebieten verfahren werden soll. Mehr als zwei Stellplätze pro Wohneinheit lassen sich aber grundsätzlich nicht fordern. Die Landesbauordnung lässt nach unten wie Christiane Ripka in der Sitzung erläuterte sogar einen Spielraum bis zur Null-Lösung zu. Die aber gibt es auf Rheinfelder Gemarkung nicht.

Sonderregel in Degerfelden

Seit Monaten wird in Degerfelden schon über die schwierige Situation entlang des Dorfbachs gesprochen mit einer engen Straßenführung. Im Dorfbereich führt der Parkdruck zunehmend zu Problemen. Für den alten Dorfkern (nicht die Bebauungspläne) wird es auf Initiative des Ortschaftsrates deshalb erstmals eine abweichende Vorschrift bei Bauvorhaben geben. Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser betonte in der Sitzung zwar, dass Degerfelden „keine Sonderbehandlung“ möchte, begründete den Antrag aber damit, dass es darum gehe, die Situation nicht weiter zu verschärfen. Ihr Fazit: Die öffentlichen Parkplätze sind so stark belegt, weil es an privaten fehle. Eberhardt stellte sich hinter den Antrag, weil es sich dem Dorfbach entlang um einen sensiblen städtebaulichen Bereich handle, dessen dörflicher Charakter zu bewahren sei, und merkte an: „Es gibt kein falsch oder richtig, es kommt auf die Situation an. “ Künftig zwei Stellplätze ab 80 Quadratmeter zu verlangen, begründet Reichert-Moser auch mit der Erfahrung, dass Investoren die 100 Quadratmetergrenze zu umgehen zu versuchen, indem sie nur 98 Quadratmeter ausweisen, damit es bei einem Stellplatz bleibt.

Nollingen will nachlegen

Irritiert von der Wendung zur Stellplatzfrage zeigte sich in der Sitzung Karin Paulsen-Zenke. Mit Blick auf die bekannten problematischen Nollinger Verhältnisse im Ortskern und den Kapfweg meinte sie zur Degerfelder Initiative: „Da habe ich meine Mühe damit.“ Unabhängig davon aber wird gar eine Gestaltungssatzung für Nollingen als sinnvoll betrachtet. Das sieht auch der Sprecher des Nollinger Ausschusses Rainer Vierbaum so. Auf Nachfrage erklärt er, dass die neue Bestimmung für Degerfelden ein Signal für den Nollinger Ausschuss ist. In der Sitzung am kommenden Mittwoch werde das Thema deshalb gleich diskutiert, um ebenfalls die Forderung aufzustellen, ab Wohnungsgröße 80 Quadratmeter auf zwei Stellplätze zu verpflichten.