von Ingrid Böhm

David Sommer bringt als Profi und durch seine Arbeit bei der DSM-Werksfeuerwehr viel Erfahrung in der Feuerwehrarbeit mit. Dennoch muss der 42-Jährige noch ein Jahr lernen, um dann als erster hauptamtlicher Feuerwehrkommandant der Stadt Verantwortung zu tragen. Für diese Aufgabe wurde er im März 2019 verpflichtet. Seitdem arbeitet sich Sommer in die örtlichen Strukturen ein und besucht Feuerwehren im Land und in Basel, unterbrochen von einem Lernblock bei der Landesfeuerwehrschule Bruchsal.

Wie in Rheinfelden „Hand in Hand“ gearbeitet wird, motiviert Sommer, sich ins Zeug zu legen. Erste Station ist Kehl, mit einer ähnlichen Feuerwehrstruktur wie Rheinfelden. Von April bis Mitte Mai ist Sommer bei der Feuerwehr Ulm. Der Schwerpunkt der Ausbildung dort liegt auf vorbeugendem Brandschutz. Mitte August bis in den September hinein wird Sommer bei der Berufsfeuerwehr Basel in grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Einsatzplanung und Organisation geschult.

Die Wache der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden mit einem Emblem von Florian, dem Schutzpatron der Wehr. | Bild: Ingrid Böhm

Eine fließende Phase des Übergangs erwartet Sommer als „Kommandant in Wartestellung“. Seine Ausbildung im gehobenen Dienst wird er Ende März 2021 beenden, bis die zentrale Feuerwache in Betrieb geht, wird es aber 2022 werden. Deshalb ist es sein „persönlicher Wunsch“, dass Dietmar Müller als amtierender ehrenamtlicher Kommandant den Einzug ins künftige Gerätehaus vollzieht.

Zur Person David Sommer ist 42 Jahre alt und stammt gebürtig aus Magdeburg. Die Begeisterung für die Feuerwehr wurde in seiner Kindheit durch seinen Großvater entfacht. Die weitere Karriere führte in die Jugendwehr. Damit war der berufliche Werdegang vorgezeichnet. 2006 ging er nach Grenzach zur Werksfeuerwehr der DSM und schlug die Laufbahn im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ein. Seine Ausbildung im gehobenen Dienst wird er Ende März 2021 beenden und wird dann erster hauptamtlicher Kommandant der Feuerwehr Rheinfelden.

In seinem Büro unter dem Dach der Abteilungswache Rheinfelden hängt als Abschiedsgeschenk der Kameraden an ihren ehemaligen stellvertretenden Einsatzleiter bei der DSM-Werksfeuerwehr eine Tafel mit einer brennenden Axt. Die steht für Sommers entschlossenen Einsatz bei der Feuerwehr. Schon der Großvater in seiner Heimatstadt Magdeburg hat für die Feuerwehr gebrannt. Die Begeisterung bei David Sommer für diesen Blaulicht-Dienst ist bei einem Geburtstag in der Kindheit geweckt worden. Da hat ihn der Großvater mit dem Löschfahrzeug abgeholt und „das Feuer entfacht“.

Erfahrungen mit Feuerwehrkollegen auf der schweizerischen Seite hat Sommer bereits gemacht. Hier funktioniere alles „sehr unkompliziert“ auf dem kurzen Dienstweg, stellt er fest. „Man pflegt eine sehr enge Beziehung. Das zeigt sich in der Praxis unter anderem beim Ausleihen der Drehleiter.“ Dieses Miteinander ist Sommer wichtig. „Wir üben regelmäßig zusammen“, dabei wird auch die Kameradschaft gepflegt.

Nebenberuflich ist Amt nicht mehr leistbar

Braucht eine Stadt in der Größe von Rheinfelden überhaupt einen hauptamtlichen Kommandanten? Sommer hat daran aufgrund der Erfahrungen in seinem ersten Jahr vor Ort keine Zweifel. „Nebenberuflich ist das nicht mehr leistbar“, sagt er und verweist auf immer mehr Bürokratie und höhere Anforderungen in der Organisation. Er sieht sich in der Leitungsposition nicht nur intern gefordert, sondern auch in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. In Fragen des Baurechts wird die Feuerwehr ebenso zur Klärung von Sicherheitsfragen und Brandschutz herangezogen wie vom Ordnungsamt.

Viel Raum und Zeit nimmt die Fortbildung zum vorbeugenden Brandschutz ein. „Zukünftig wird es noch mehr werden“, weil die Auflagen steigen. Längst arbeitet die Feuerwehr Rheinfelden mit festen Zuständigen. So betreut den Bau des Hochrheincenters II Gerätewart Enrico Leipzig. Zwei Gerätewarte braucht es aufgrund der Größe der Wehr, um Fahrzeuge und Einsatzmaterial einsatzfähig zu halten. „Es gibt so viel Arbeit und Reparaturen“, und das bei jeder Übung. Die laufende Verwaltung liegt bei Josephine Hanke – „unser Goldstück“, sagt David Sommer anerkennend. Bei ihr laufen Rechnungswesen und Budgetverwaltung zusammen.

Feuerwehr bereitet zentrales Gerätehaus vor

Parallel zum eingespielten Feuerwehrbetrieb, an dem in der Gesamtstadt rund 260 Aktive mitwirken, wird die neu strukturierte Zukunft mit einem zentralen Feuerwehrgerätehaus an der Römerstraße vorbereitet. Alle Spezialisten wirken bei der Planung in Projektgruppen mit, insgesamt sind es sechs mit 54 Personen quer durch die Abteilungen, die sich für das Großprojekt engagieren.

Die Bandbreite des Berufsbilds und das breite Aufgabenspektrum motivieren Sommer. „Ich mache alles gern“, betont er. Sein berufliches Selbstverständnis basiert darauf, dass er von keinem Mitglied der Wehr „etwas verlangt, was ich nicht selber mache“. Grundsätzlich erfordere der Beruf Respekt vor dem Risiko, das einen im Ernstfall erwartet. „Man braucht ein Helfersyndrom“, erklärt er seine persönliche Motivation.

Die Struktur der Feuerwehrverwaltung hat Sommer in seinem ersten Jahr in Rheinfelden kennengelernt. Auch mit allen Hilfsorganisationen ist er vertraut und auf der politischen Ebene vernetzt: „Ich bin schon angekommen“, sagt er. Seine Tournee durchs Feuerwehrwesen endet im Herbst in Magdeburg. Dass seine Kommandantenaufgabe im Hauptamt in Rheinfelden spannend wird, weiß er schon heute.