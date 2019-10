von Horatio Gollin

Anstelle des Teelädeles und des westlichen Nachbarhauses in der Rheinfelder Innenstadt soll ein Neubau mit Geschäftsfläche und zwölf Wohnungen entstehen. 15 private Stellplätze sollen teilweise in einer Tiefgarage untergebracht und die Stellplätze für die Ladenfläche bei der Stadt abgelöst werden. Die Investoren warten zwar noch auf die Zustimmung des Bau- und Umweltausschusses. Auf Wunsch des Kernstadtbeirats stellten sie dennoch am Dienstag das geplante Bauprojekt vor.

Neubau statt kleinem Geschäft

Viele Jahre lang konnten zahlreiche Teesorten, Kunsthandwerk und kleine besondere Dinge im Teelädele gekauft werden. Nachdem der Inhaber zum Juli dieses Jahres sein Geschäft in der Karl-Fürstenberg-Straße geschlossen hat, wurde schnell bekannt, dass die Top-Immobilien GmbH einen Neubau errichten will.

Rolf Brugger ist hinlänglich als Investor des Hochrheincenters in der Kapuzinerstraße bekannt. Der Besitzer des Teelädeles war auf ihn zugekommen und wollte das Haus verkaufen, erzählte Brugger am Dienstagabend. Er selbst hatte kein Interesse, aber seine Tochter Caroline Donche-Brugger nahm sich des Neubauprojektes an. Um „etwas Vernünftiges zu machen“, musste aber auch das westliche Nachbarhaus einbezogen werden.

Erste Pläne wies das Bauamt als zu voluminös zurück. Nachdem das Projekt um zwei Wohnungen reduziert und ein Modell vorgelegt wurde, erklärte das Bauamt sein Einverständnis, den Bebauungsplan zu ändern, wenn das Projekt in den Gremien vorgestellt wurde. „In dem Stadium sind wir jetzt“, so Brugger.

Desolat im Inneren

Was von außen nicht erkennbar sei: Beide Häuser seien in einem sehr desolaten Zustand, sagte Donche-Brugger. Die Häuser und ein dahinterliegender Schuppen sollen abgerissen werden. Die Bauträgerin plant den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage. Im Erdgeschoss sollen 528 Quadratmeter Ladenfläche entstehen, die auch auf zwei Geschäfte aufteilbar sei. In den drei Stockwerken darüber sollen zwölf Wohnungen entstehen, insgesamt acht Zwei-Zimmer-Wohnungen, zwei Drei-Zimmer-Wohnungen und zwei Vier-Zimmer-Wohnungen. „Die Nachfrage nach Zwei-Zimmer-Wohnungen ist in Rheinfelden sehr groß“, sagte Donche-Brugger. Ein Lift ist eingeplant, der auch den Bau von seniorengerechten Wohnungen erlaubt. Die Wohnungen sollen als Eigentumswohnungen verkauft werden.

Anregungen des Bauamts

Acht Stellplätze sind in der Tiefgarage geplant, die über den Schäferweg erschlossen wird, wo überirdisch sieben weitere Stellplätze geplant sind. Die Stellplätze für die Geschäftsfläche sollen bei der Stadt abgelöst werden. Neben den zwei Drei-Zimmer-Wohnungen im obersten Stockwerk gibt es einen Dachbalkon mit Spielfläche für Kinder. Die Balkone zur Karl-Fürstenberg-Straße wurden auf Anregung des Bauamts hauptsächlich nach innen verlegt und ragen nur 60 Zentimeter in die Straße hinein. „Wir meinen, dass das eine schöne, gefällige Bebauung ergibt“, sagte Brugger. Eine weitere Volumenverkleinerung sei wirtschaftlich nicht mehr machbar.

Schlechte Bausubstanz

Die Frage aus dem Beirat, ob man die alten Häuser nicht hätte erweitern können, verneinte Brugger und verwies auf den schlechtem Zustand der Bausubstanz. Einen genauen Zeitplan konnte er nicht nennen. „Es liegt nicht an uns. Die Pläne gehen jetzt an den Bau- und Umweltausschuss, wenn der zustimmt, beginnt das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans“, erklärte Brugger. Er hofft, dass das Änderungsverfahren bis Mitte 2020 abgeschlossen ist.