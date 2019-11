von Jürgen Scharf

Frédéric Chopins zweites Klavierkonzert gehört zu den Favoritstücken des Repertoires, und auch Tschaikowskys „Schwanensee“ ist als Ballettmusik populär. Diese beiden Kompositionen hat die Russische Nationalphilharmonie aus der Wolgastadt Saratov in der von der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft und dem Rheinfelder Kulturamt gemeinsam organisierten Reihe der Meisterkonzerte im gut besuchten Bürgersaal kombiniert.

Ein Werk wie Chopins f-Moll-Konzert braucht klangliche Rundung und Klavier-Belcanto. Der zweite Satz ist ein einziger lyrischer Monolog und verströmt, wenn die aus Kaliningrad stammende Daria Kochetkova am Flügel sitzt, einiges an kantabler Poesie. Das war schön interpretierte romantische Klaviermusik zum Auftakt dieses Gastspiels, die dem Musikromantiker Chopin mit seinem klassischen Formbewusstsein gerecht wurde.

Die junge, in Russland namhafte Pianistin, die allerdings beim Applaus kein bisschen lächelte, sondern streng schaute, machte spieltechnisch einen glänzenden Eindruck. Sie meisterte den schwierigen Schlusssatz mit flinken Läufen und erheblicher Passagenbrillanz. Der erste Gastdirigent Arkadi Feldman arbeitet schon viele Jahre mit der Konzertpianistin, was man in der stimmigen Koordination hörte. Das Orchester, dank zahlreicher deutschstämmiger Einwohner in Saratov auch ein bedeutender Vertreter des deutsch-russischen Kulturaustausches, begleitete untadelig.

Das zeitlich etwas zu kurz geratene Programm, das vor dem Solistenkonzert noch eine (russische) Ouvertüre vertragen hätte, ging nach der Pause mit Auszügen aus Tschaikowskys „Schwanensee“ weiter. Dank des großen Bühnenprospekts im Bürgersaal des Rathauses mit einer Ansicht des Rheins beim Inseli durften sich die Zuhörer die Schwäne dazudenken.

Zu hören gab es in dieser Suite einige musikalische Höhepunkte aus der berühmten Ballettmusik wie die farbig aufgeführten charakteristischen Nationaltänze – den ungarischen, spanischen und neapolitanischen – , die auch ohne Choreografie funktionierten. Die Soli von Geige und Cello saßen und das Orchester, das 3000 Kilometer fernab der Heimat auf Konzertreise ist, ging die schwelgerische „Schwanensee“-Musik zwar nicht federleicht an, fand aber doch zu dem russischen, sehnsuchts- und seelenvollen romantischen Ton.