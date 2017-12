Rheinfelden Das bietet das Kulturjahr 2018 in Rheinfelden

Das bietet das Kulturjahr 2018 in Rheinfelden

Jedes Jahr eine Kulturnacht zu stemmen, ist nicht möglich. Dennoch hat Claudius Beck als Kulturamtsleiter 2018 Großveranstaltungen in Planung.

Für Freunde des Tutti-Kiesi kündigt sich eine Neuauflage der Dome-Festspiele im Juni an. Obwohl die Premiere vor zwei Jahren unter schlechtem Wetter litt, hat Open-Air weiter Konjunktur. Allzu viele Angebote im Freien macht das Kulturamt aber nicht. Gesetzt ist im August auf jeden Fall wieder das Straßentheater-Festival.

Der Planung schickt Beck ein „bisschen bescheidener“ als Anmerkung voraus. Abstriche sind dabei aber nicht sogleich erkennbar. Fortsetzung findet die Kabarettreihe, die auch in diesem Jahr teilweise bis zu 600 Besucher an einem Abend vor die Bühne des Bürgersaals zog. An elf Abenden darf also auf jeden Fall wieder gelacht werden.

Nicht nur der Faktor Zeit und Personal setzen der städtischen Kulturarbeit Grenzen. Wer die Bühne bespielt, muss bezahlt werden. Deshalb ist auch 2018 eine Mischung angesagt, die Qualität und Kosten ins Verhältnis setzt. 230 000 Euro stehen für alle Aktivitäten vom Schauspiel über Konzerte, Ausstellungen bis zur Städtepartnerschaft zur Verfügung. Mindestens 100 000 Euro müssen durch Einnahmen in die Kasse zurückfließen.

Außer der Reihe laufen die Jubiläen zur Städtepartnerschaft. Insgesamt finden dazu vier Veranstaltungen statt, wechselweise in Rheinfelden und den Städten. 41 000 Euro gibt es extra, damit zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Neumarkt in Südtirol ebenso Jubiläumsstimmung aufkommt wie mit Vale of Glamorgan (Wales). Gefeiert wird traditionell auch beim Trottoirfest.

Beck übt sich auch 2018 im Spagat, Neues zu wagen und Bekanntes zu pflegen. Unter diesem Aspekt stehen die zweiten Dome-Festspiele vom 8. bis 16. Juni. Zur Eröffnung gibt es professionelle Unterhaltung zum Ehrenamtsfest, an dem rund 350 Personen erwartet werden. Die Kaltenbach-Stiftung feiert dann am 10. Juni zehn Jahre Tutti-Kiesi mit Programm, einen Tag später tritt Kabarettist Bernd Kohlhepp auf, gefolgt von Someday Records und einem Metal-Open-Air zum Abschluss.

Mit dem Jugendtheater Tempus fugit ist eine „konzertierte Aktion“ geplant in Verbindung mit dem Jugendreferat. Dabei geht es auch um ein, so Beck, „ganz großes Projekt“ mit Schulbegleitung und dem Big Sound Orchestra für die Inszenierung „Einer“ mit 80 Mitwirkenden. Besondere Erlebnisse sind außerdem im März mit dem Tanzmusical Footloose, von Clownin Gabi Hutter, einer Musical-Night im Mai und einem Konzert mit Blasmusikern der Region in einem Projektorchester (24. März).

Auch fürs Auge wird einiges geboten. Beck kündigt eine „Ausstellungsoffensive“ an im Haus Salmegg, im Schauraum und der Rathausgalerie. Anlässlich 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs 1918/19 befindet sich eine Schau über Leben und Werk Arnold Schneiders in Planung, der in den 1960er/70er Jahren Rheinfeldens wichtigster Künstler war. Aber auch die Bürger erhalten ein Forum mit einer Kofferausstellung, um Hobbys auf originelle Form zu zeigen.