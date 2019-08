von Ingrid Böhm-Jacob

Vor zwei Jahren ist das Amt 50 (Jugend, Familie und Senioren) mit seinen Abteilungen vom Rathaus am Kirchplatz in das alte Rathaus in der Friedrichstraße umgezogen. Im neuen sozialen Kompetenzzentrum sollten alle Sozialeinrichtungen kompakt unter einem Dach gebündelt werden. Eigentümer des Gebäudes ist die städtische Wohnbau. Die ist seit kurzem mit Handwerkern dort wieder an der Arbeit.

Leiter der Stabstelle braucht einen Raum

Auslöser für umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten im Erdgeschoss ist erhöhter Platzbedarf des Amts sowie der Brandschutz. Drei neue Büros werden entstehen. Das Amt 50 erweitert sich fortlaufend. Aktuell um Stellen für das Quartiermanagement, das nun in Regie der Stadt laufen wird. Außerdem bedarf es für den Leiter der Stabstelle Integration und Flüchtlinge eines Raums.

Maßnahme kostet 250.000 Euro

Aber auch der Brandschutz fordert erheblichen Handlungsbedarf im Bereich des Erdgeschosses und im historischen Treppenhaus, wie sich herausgestellt hat. Die Gesamtmaßnahme wird rund 250 000 Euro kosten und optisch einiges an Veränderung nach sich ziehen. Im Erdgeschoss müssen neue Wände zum Treffpunkt-Café eingezogen werden und der verglaste Empfangsbereich rechts vom Eingang wird mit Wand und Tür aus Sicherheitsgründen abgeschlossen. Wie Wohnbau-Architekt Dieter Model auf Anfrage erklärt, hat die verglaste Front nicht den geforderten Brandschutzanforderungen genügt.

Zeitplan haut nicht ganz hin

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Mitte September abgeschlossen werden. Doch wie Model mitteilt, gebe es Lieferschwierigkeiten auch bei Brandschutztüren, so dass die von verschiedenen Einrichtungen und Bürgern genutzten Räume und der Treffpunkt Gambrinus für die zahlreichen bürgerschaftlichen Angebote, die dort im Wechsel ihre Anlaufstelle haben, vorerst nicht zur Verfügung stehen werden. Dazu gehören auch der punkt Fritz-Berger-Stiftung, die Beratungen der AGJ Fachstelle für Wohnungssicherung und Obdachlosenbetreuung, Beratungscafé, Stadtseniorenrat, Geschäftsstelle der Bürgerstiftung und die Anlaufstelle für Migration.