von Heinz Vollmar

Herausragende sportliche Leistungen und großes Engagement haben das zurückliegende Vereinsjahr des Triathlon Teams (Tri-Team) gekennzeichnet. Bei der Mitgliederversammlung, die am Montag zum zehnjährigen Vereinsbestehen stattfand, ließ Vorsitzender Hans Winzen das vergangene Jahr Revue passieren.

Der Verein Das Triathlon-Team hat 60 Mitglieder. Kontakt zum Vorsitzenden Hans Winzen unter Telefon 07623/74 88 55. Weitere Informationen finden Sie hier

In den Mittelpunkt stellte er die besonderen Leistungen von Reinhard Börner, der zum Sportler des Jahres der Stadt gekürt wurde, die Erfolge von Vanessa Schumacher bei der „Challenge in Roth“ sowie von Yvonne Heinis und Jörg Kult bei der „Tortour“ in der Schweiz, bei der die beiden als Team nahezu 400 Kilometer im Radsattel saßen und die Strecke in unter 18 Stunden bewältigten. Den neunten Platz in ihrer Altersklasse belegte Yvonne Heinis auch bei der „Challenge“ in Roth.

Zu den wichtigsten sportlichen Veranstaltungen 2019 zählten für Winzen das Trainingslager auf Mallorca und der Sparkassen-Triathlon an dem mehr als 300 erfolgreiche Starter inklusive der Landesliga-Süd teilnahmen. Sportlich wird es auch 2020: Das Tri-Team wird an der zwölften Auflage des Sparkassen-Triathlons am 17. Mai teilnehmen. Am 8. März gibt es einen Lauftag mit Halbmarathon und Hobbylauf. Ein Trainingslager in Colonia St. Jordi auf Mallorca sowie ein Trainingswochenende in der Sportschule in Steinbach ergänzen neben einer geplanten Wanderung im schweizerischen Jura und diversen internationalen Läufen das Jahresprogramm.

Für die Teilnahme am Ironman auf Hawaii wurden Ute Großkopf, Jörg Kult und Reinhard Börner geehrt. Weitere Ehrungen erhielten für ihre sportlichen Erfolge Volker Forstmeyer, Andreas Sanner und Judit Dengler. Vereinsgründer Gunter Kunz bekam einen Geschenkkorb und Dank für sein zehnjähriges Engagement.