Das neugestaltete Bürgerbüro im Rathaus ist in Betrieb. In den umgebauten Räumen wird in separaten Büros auch der Diskretion Rechnung getragen. Auch im Großraumbüro sind die Bereiche deutlicher von einander getrennt. Bei den Mitarbeitern kommt die Umgestaltung gut an.

Das neu gestaltete Bürgerbüro kommt auch bei OB Klaus Eberhardt gut an. | Bild: Horatio Gollin

Viel Applaus von den Gästen

Unter Applaus der Zuschauer schnitten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Bürgermeisterin Diana Stöcker und Frank-Michael Littwin, Leiter des Bürgerbüros, ein Band in den Farben der Stadt vor dem Eingang des Bürgerbüros am Dienstagmorgen durch. Das Bürgerbüro war wegen Umbaus für knapp zwei Monate gesperrt geblieben, während die Mitarbeiter den Service für die Bürger im Lesesaal der Bibliothek aufrecht erhielten.

Ein kleiner Imbiss zu Feier des Tages

Die Stücke des grün-rot-gelben Bandes flatterten zu Boden und neugierig auf die umgebauten Räumlichkeiten strömten zahlreiche Mitarbeiter des Rathauses, Gemeinderäte und Bürger in das Innere. Mitarbeiter des Amtes erwarteten die Besucher schon mit Getränken, Zopf und Laugenknoten.

Datenschutz macht Gestaltung nötig

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erinnerte daran, dass im Jahr 2000 das Bürgerbüro mit Passamt, Meldeamt, Standesamt und Friedhofsverwaltung sowie bis 2010 mit Telefonzentrale eröffnet wurde. Wegen zunehmender Datenschutzbestimmungen musste das Bürgerbüro angepasst werden, da die offenen Raumeinteilung keine genaue Trennung zwischen öffentlichen und nichtöffentlichen Bereichen ermöglichten. In Workshops wurde erarbeitet, wie das Bürgerbüro mit seinen zwölf Arbeitsplätzen umgebaut werden soll.

Bessere Akustik und Beleuchtung

Akustik und Beleuchtung wurden verbessert. „Das ist nicht nur ein Relaunch, sondern ein kompletter Umbau“, meinte Eberhardt. Das über zwei Haushaltsjahre verteilte Budget von 370 000 Euro wird eingehalten. „Wir waren nicht einen Tag offline. Es gab keinen Nachteil für die Bürgerschaft im Service“, lobte Eberhardt auch die IT-Abteilung des Rathauses, die die zwei technischen Umzüge der Arbeitsplätze gemanagt hatte. Eberhardt zeigte sich überzeugt, dass der Umbau mit geschlossenem Besprechungsraum, diskreten Bereichen, den Servicepoints und der öffentlichen Theke für die Bürger gelungen ist.

Vom Eingang direkt zur offenen Theke

Vom Eingang kommt man direkt auf die offene Theke zu, neben der es nach wie vor einen kleinen Wartebereich gibt. Holzpaneele als lockerer Sichtschutz trennen Friedhofsverwaltung und Standesamt von den drei Servicepoints, zu denen es an der Theke vorbei geht. „Das Bürgerbüro ist immer noch erste Anlaufstelle in unserem Rathaus“, so Eberhardt.

Eigenes Büro für Amtsleiter

Der Amtsleiter sitzt nicht länger in einem Durchgangsbüro, sondern verfügt über ein mit Glaswänden abgetrenntes eigenes Büro. Die Wohngeldstelle ist in einem separaten Büro, da sie aus Datenschutzgründen nicht im Großraumbüro untergebracht werden kann.

Auch die Belüftung ist verbessert

Zwölf Baufirmen, darunter zehn regionale, waren am Umbau beteiligt. Die Planungen hatte die Partner AG aus Offenburg gemacht. „Das erlebt man nicht so oft, dass man so etwas begleiten kann“, freute sich Amtsleiter Frank-Michael Littwin über den neuen Look des Bürgerbüros. Für die Mitarbeiter war besonders die Verbesserung der Akustik durch Akustikdecken und Teppichboden sowie die Verbesserung der Belüftung wichtig.

Keiner muss eine Nummer ziehen

Über eine Klimaanlage verfügt das Bürgerbüro auch künftig nicht. Littwin rechnet wie zuvor nur mit kurzen Wartezeiten. Nummern braucht niemand zu ziehen, versichert er. Die drei Servicepoints mit den weißen Büromöbeln werden auf dem grauen Teppich durch rötliche Kreise optisch hervorgehoben.

Mitarbeiter sind begeistert

Auch die Mitarbeiter des Bürgerbüros zeigten sich von ihrer neuen Arbeitsstätte begeistert. „Das gefällt mir gut, vor allem die deutlichere Trennung der Bereiche finde ich gelungen“, meinte eine Mitarbeiterin. Eine Standesbeamtin freute sich, dass ihr Bereich von der West- auf die Südostseite des Raumes hinter die Holzpaneele verlagert wurde, wo es im Sommer schattiger und kühler ist. Auch bei einem Rheinfelder, der kurz reinschaute, kam der Umbau gut an. Andere Besucher drängten mit ihren Anliegen schon bald an die Theke, so dass den Mitarbeitern gar nicht viel Zeit blieb zu feiern.