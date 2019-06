von Horatio Gollin

Herr Philipps, kommen Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit oder mit dem Auto?

Ich hab es nicht weit. Ich komme mit dem Fahrrad – auch bei schlechtem Wetter. Da müsste es schon Hunde und Katzen regnen, dass ich das Auto nehme. Die paar Meter, die ich zu fahren habe, sind auch bei schlechtem Wetter zu machen.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Stadtradeln?

Einerseits ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Radfahren eine großartige Möglichkeit ist, sich von A nach B zu bewegen, und zweitens, dass Radfahren ein hervorragender Beitrag für den Klimaschutz ist. Nach meinem Verständnis können die Teilnehmer damit auch ein Zeichen dafür setzen, dass sie sich für die Themen Radverkehrsförderung und Klimaschutz einsetzen. Der politische Wille ist in Rheinfelden vorhanden, das hat zum einen die Podiumsdiskussion der IG Velo gezeigt und ließ sich in den Programmen der Parteien zur Gemeinderatswahl unisono lesen. Die Stadtverwaltung macht auch etwas und hat einen Radverkehrsbeauftragten eingestellt, der das Radverkehrskonzept umsetzt. Jetzt ist es wichtig, dass die Bürger ihren Willen zeigen, und das können sie, indem sie an der Kampagne teilnehmen.

Wie funktioniert das Stadtradeln?

Die Bürger können sich über die Webseite von Stadtradeln anmelden, um ein eigenes Radlerteam zu gründen oder sich einem anderen Team anzuschließen. Im Zeitraum vom 6. Juli bis 26. Juli können sie dann Kilometer erradeln und auf der Webseite oder über die App eintragen. Möglichst viele Kilometer, denn es hat auch einen Wettbewerbscharakter: Besonders aktive Radler und besonders aktive Radlerteams werden ausgezeichnet.

Wer soll angesprochen werden?

Alle Bürger von Rheinfelden können teilnehmen. Mir sind dann zwei Gruppen ganz wichtig. Das sind zum einen die Kommunalpolitiker. Da hätte ich gerne, dass sie möglichst geschlossen antreten, um ihren Worten, dass sie sich für den Radverkehr einsetzen wollen und das Ziel Fahrradstadt 2030 anstreben, auch Taten folgen zu lassen. Als zweites sind mir Schüler ganz wichtig. Aus dem Grund, dass sie durch die Fridays-For-Future-Bewegung auch in die Kritik gekommen sind, von wegen sie würden nur die Schule schwänzen, sich dann von Mamataxis abholen und sich im Fastfood-Restaurant absetzen lassen, um die nächste Fernreise zu planen. Ich glaube, das ist ein Pauschalurteil, dem die Schüler entgegentreten können, wenn sie am Stadtradeln teilnehmen. Die Schüler können damit zeigen, dass ihnen das Thema Klimaschutz wirklich wichtig ist.

Es gab die Kritik, dass Sportvereine vor allem Freizeitkilometer sammeln?

Das ist natürlich ein Problem, das ich auch sehe. Ich möchte auch nochmal bei den Koordinatoren vom Klimabündnis nachfragen, ob es möglich wäre, nicht nur die Kilometer zu zählen, sondern auch die Anzahl der Fahrten, denn es geht ja um Alltagsradeln und nicht darum, dass jemand in seinem Urlaub einige hundert Kilometer Fahrrad fährt. Auch das ist eine gute Sache, aber beim Stadtradeln geht es um das Alltagsradeln. Es geht um die kurzen Strecken, bei denen das Auto ersetzt werden kann. Ich weiß von mir selber, wie schwierig es ist, sich das wieder abzugewöhnen. Es wäre daher von der Organisation gut, wenn man die Teilnehmer belohnen könnte, die die meisten Fahrten gemacht haben.

Mit welcher Beteiligung rechnen Sie?

Beim letzten Mal waren es 330 Teilnehmer in Rheinfelden. Ich hoffe diesmal auf deutlich mehr Teilnehmer. Die Schwesterstadt wird diesmal nicht teilnehmen, da sie erst kürzlich einen Mitarbeiterwechsel hatten und daher zu wenig Vorbereitungszeit blieb. Sie hat aber in Aussicht gestellt, nächstes Jahr wieder teilzunehmen. Ich denke, dass Radfahren etwas Verbindendes ist und es schön wäre, wenn sie dann wieder mitmachen. Früh haben sich schon zwei Teams angemeldet: Ein Team vom St. Josefshaus und eines vom Radsportverein. Ganz frisch ist auch das Team „Strampeln für Bildung“ der VHS dabei. Ich werde alle Vereine nochmal gezielt bewerben.

Registrierung im Internet:

http://www.stadtradeln.de/http://rheinfelden-baden